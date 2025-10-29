https://ukraina.ru/20251029/pozyvnoy-burzhuy-na-drone-ukraintsy-napisali-ne-sbivayte---on-posledniy-a-to-my-vse-poydem-v-shturma-1070814036.html

Позывной "Буржуй": На дроне украинцы написали: Не сбивайте - он последний, а то мы все пойдем в штурма"

Позывной "Буржуй": На дроне украинцы написали: Не сбивайте - он последний, а то мы все пойдем в штурма" - 29.10.2025 Украина.ру

Позывной "Буржуй": На дроне украинцы написали: Не сбивайте - он последний, а то мы все пойдем в штурма"

Боец Центра специального назначения "Барс-Сармат" с позывным "Буржуй" рассказал, как за 5-6 дней до окончание контракта попал под обстрел украинского танка, и как выбрал себе такой позывной

2025-10-29T20:50

2025-10-29T20:50

2025-10-29T20:50

интервью

барс-сармат

сво

fpv-дрон

александр чаленко

рэб

северный кавказ

чечня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1c/1070806219_90:28:819:438_1920x0_80_0_0_665752c3eb091df6cdd5606d6efa813c.jpg

- Буржуй, ты вроде юрист. Почему тебе дома не сиделось и ты пошел на СВО?- Я по профессии юрист. А так банковский служащий: 10 лет в банке. До этого шесть лет принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Последняя должность у меня была "начальник станции радиоэлектронной разведки".Когда началась СВО, понял, что мне нужно тоже идти. Пришел в военкомат, мне там сказали: пока ты не нужен, жди. В 23-м году понял, что ждать нечего. Все мои сослуживцы по Чечне, по Северному Кавказу уже воевали. Я написал заявление на увольнение из банка и пошел служить.- Почему у тебя такой позывной?- Ну не всем же быть "Скифами", "Рэмбо", "Титанами" или еще кем-то.- Хорошо. Но ты же выбрал себе в качестве позывного не "Пролетарий", "Дворянин", "Аристократ"? Откуда "Буржуй"?- С молодости. Лихие 90-е заканчивались. Все наши ребята после школы куда шли - в техникум, в металлурги, в шахтеры. Мне повезло: я поступил на юридический. Времена же были тогда трехлампастных олимпиек. Их носили гопники. А мне приходилось ходить в пиджаке. Только я прихожу к знакомым, все: ты в пиджаке? Значит, буржуй! Вот так и прилипло.Когда в 2023 году заходил в БАРС, думал, что позывные будут даваться. Но вместо того, чтобы дать мне позывной, меня самого спросили: какой у тебя позывной? Первое, что в голову пришло, было "Буржуй".- Какая у тебя повседневная работа? Чем ты и твое подразделение занимаетесь на фронте?- Мы подразделение FPV и ПВО. Наша задача: засечь и уничтожить вражеский дрон. Как правило, это "крылья"-разведчики, которые выискивают позиции наших пушкарей и наши танки.- Какие-то интересные, необычные случаи были во время твоей практики?- Каждый случай интересный, каждая командировка по-своему интересна. Был случай, когда ребята из соседнего расчета догнали "крыло", а на нем была надпись: "Не сбивайте - он последний, а то мы все пойдем в штурма". Но мы этот дрон все равно сбили – мы же не гуманисты. Так что пусть идут в штурма! Скатертью дорога! Это же война.- Под FPV дроны попадал?- Каждый раз. Пару дней назад готовили "птицу" в небо. Смотрим, а над нами завис дрон.По радиостанции спрашиваем: это наши? Да, отвечают, это наши, наши. Оказалось, это был вражеский дрон. Он зашел с тыла и на нас полетел. Но мы его сбили из стрелкового оружия, и он взорвался. Теперь, когда мы спрашиваем по рации: свой дрон, нам отвечают: не знаем. Поэтому каждого FPV в небе, свой или не свой, нужно опасаться.Был еще такой случай: мы в разбитом доме жили. По дороге ехали ребята на технике. Вражеский дрон их атаковал, попал в них, но их спасла сетка. Дрон в нее воткнулся, и они с ним поехали дальше. Боеприпас же отлетел на дорогу, но не взорвался. Ребята, армейцы, говорят: тут постоянно наши ездят и ходят. Можете его взорвать? Отвечаем: мы же инженеры-саперы, конечно, можем. Взорвали его.- А как взорвали, кстати?- Накладным зарядом. Это опасно. Поэтому мы связали две швабры, 3-4 метра, привязали провода. Поднесли аккуратненько к боеприпасу. Потом зашли за дом, замкнули плюс-минус на батарейке и все. Взрыв. На это ушло примерно 10-15 мин.- Под обстрелы попадал?- Мне запомнился случай, когда из вражеского танка по нам стреляли. Мы тогда стояли под Бахмутом перед Богдановкой в конце 2023 года. Должна была быть ротация наших ребят.Я был в должности командира отделения радиоэлектронной борьбы. Мы ротацию должны были прикрывать РЭБом. У меня была аппаратура, но ее как раз при ротации враг спалил. Поэтому ребята начали проходить маленькими группами. Враг это засек, и в ребят полетели дроны.Чтобы обезопасить бойцов, я включил станцию РЭБ. Но не в доме, где мы были, а подальше метров 30-40 от него. Установка все равно светится, враг видит, что она светится. Мне нужно было стоять смотреть, потому что там ходили ребята из соседних подразделений, могли нечаянно пнуть провод ногой или еще что-то.Тридцать минут мы отработали, ротация идет, и тут первый прилет снаряда из украинского танка. Сначала где-то совсем далеко-далеко. Думаю: далеко, и ладно… Проходит 2-3 минуты, уже поближе. Третий выстрел - уже меня обляпало грязью. Понял: надо бежать в дом. Забегаю в него, и тут снаряд попадает прямо где-то рядом со зданием и сносит с него крышу.Меня от выстрела прямо сбило с ног – я аж повалился. Парни кричат из подвала: ты что, Буржуй! Это же танк работает! Давай в укрытие! В подвал, в смысле. Танк отработал 7 или 8 выстрелов. Один попал возле станции и ее обесточил. Мы остались без связи, да еще и завалило полдома. Уровень адреналина невероятно поднялся. Причем это было за 5-6 дней до конца контракта. Этот случай мне запомнился на всю жизнь.Также читайте интервью Александра Чаленко с бойцом из зоны СВО Позывной "ППШ": В госпитале хотели ампутировать ногу, но я сжульничал и продолжаю ходить на двух ногах

https://ukraina.ru/20251027/pozyvnoy-ppsh-v-gospitale-khoteli-amputirovat-nogu-no-ya-szhulnichal-i-prodolzhayu-khodit-na-dvukh-nogakh-1070706420.html

https://ukraina.ru/20251023/nachmed-golubka-shtorm-z-byli-nastoyaschimi-patriotami-oni-riskovali-zhiznyu-za-rodinu-ne-zadumyvayas-1070570515.html

https://ukraina.ru/20251018/medik-dok-luchshe-sobstvennye-glaza-khot-i-ranenye-chem-remkoplekt-dlya-nikh-1070302289.html

северный кавказ

чечня

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

интервью, барс-сармат, сво, fpv-дрон, александр чаленко, рэб, северный кавказ, чечня