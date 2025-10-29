Позывной "Буржуй": На дроне украинцы написали: Не сбивайте - он последний, а то мы все пойдем в штурма"
Боец Центра специального назначения "Барс-Сармат" с позывным "Буржуй" рассказал, как за 5-6 дней до окончание контракта попал под обстрел украинского танка, и как выбрал себе такой позывной
- Буржуй, ты вроде юрист. Почему тебе дома не сиделось и ты пошел на СВО?
- Я по профессии юрист. А так банковский служащий: 10 лет в банке. До этого шесть лет принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Последняя должность у меня была "начальник станции радиоэлектронной разведки".
Когда началась СВО, понял, что мне нужно тоже идти. Пришел в военкомат, мне там сказали: пока ты не нужен, жди. В 23-м году понял, что ждать нечего. Все мои сослуживцы по Чечне, по Северному Кавказу уже воевали. Я написал заявление на увольнение из банка и пошел служить.
- Почему у тебя такой позывной?
- Ну не всем же быть "Скифами", "Рэмбо", "Титанами" или еще кем-то.
- Хорошо. Но ты же выбрал себе в качестве позывного не "Пролетарий", "Дворянин", "Аристократ"? Откуда "Буржуй"?
- С молодости. Лихие 90-е заканчивались. Все наши ребята после школы куда шли - в техникум, в металлурги, в шахтеры. Мне повезло: я поступил на юридический. Времена же были тогда трехлампастных олимпиек. Их носили гопники. А мне приходилось ходить в пиджаке. Только я прихожу к знакомым, все: ты в пиджаке? Значит, буржуй! Вот так и прилипло.
Когда в 2023 году заходил в БАРС, думал, что позывные будут даваться. Но вместо того, чтобы дать мне позывной, меня самого спросили: какой у тебя позывной? Первое, что в голову пришло, было "Буржуй".
- Какая у тебя повседневная работа? Чем ты и твое подразделение занимаетесь на фронте?
- Мы подразделение FPV и ПВО. Наша задача: засечь и уничтожить вражеский дрон. Как правило, это "крылья"-разведчики, которые выискивают позиции наших пушкарей и наши танки.
- Какие-то интересные, необычные случаи были во время твоей практики?
- Каждый случай интересный, каждая командировка по-своему интересна. Был случай, когда ребята из соседнего расчета догнали "крыло", а на нем была надпись: "Не сбивайте - он последний, а то мы все пойдем в штурма". Но мы этот дрон все равно сбили – мы же не гуманисты. Так что пусть идут в штурма! Скатертью дорога! Это же война.
- Под FPV дроны попадал?
- Каждый раз. Пару дней назад готовили "птицу" в небо. Смотрим, а над нами завис дрон.
По радиостанции спрашиваем: это наши? Да, отвечают, это наши, наши. Оказалось, это был вражеский дрон. Он зашел с тыла и на нас полетел. Но мы его сбили из стрелкового оружия, и он взорвался. Теперь, когда мы спрашиваем по рации: свой дрон, нам отвечают: не знаем. Поэтому каждого FPV в небе, свой или не свой, нужно опасаться.
Был еще такой случай: мы в разбитом доме жили. По дороге ехали ребята на технике. Вражеский дрон их атаковал, попал в них, но их спасла сетка. Дрон в нее воткнулся, и они с ним поехали дальше. Боеприпас же отлетел на дорогу, но не взорвался. Ребята, армейцы, говорят: тут постоянно наши ездят и ходят. Можете его взорвать? Отвечаем: мы же инженеры-саперы, конечно, можем. Взорвали его.
- А как взорвали, кстати?
- Накладным зарядом. Это опасно. Поэтому мы связали две швабры, 3-4 метра, привязали провода. Поднесли аккуратненько к боеприпасу. Потом зашли за дом, замкнули плюс-минус на батарейке и все. Взрыв. На это ушло примерно 10-15 мин.
- Под обстрелы попадал?
- Мне запомнился случай, когда из вражеского танка по нам стреляли. Мы тогда стояли под Бахмутом перед Богдановкой в конце 2023 года. Должна была быть ротация наших ребят.
Я был в должности командира отделения радиоэлектронной борьбы. Мы ротацию должны были прикрывать РЭБом. У меня была аппаратура, но ее как раз при ротации враг спалил. Поэтому ребята начали проходить маленькими группами. Враг это засек, и в ребят полетели дроны.
Чтобы обезопасить бойцов, я включил станцию РЭБ. Но не в доме, где мы были, а подальше метров 30-40 от него. Установка все равно светится, враг видит, что она светится. Мне нужно было стоять смотреть, потому что там ходили ребята из соседних подразделений, могли нечаянно пнуть провод ногой или еще что-то.
Тридцать минут мы отработали, ротация идет, и тут первый прилет снаряда из украинского танка. Сначала где-то совсем далеко-далеко. Думаю: далеко, и ладно… Проходит 2-3 минуты, уже поближе. Третий выстрел - уже меня обляпало грязью. Понял: надо бежать в дом. Забегаю в него, и тут снаряд попадает прямо где-то рядом со зданием и сносит с него крышу.
Меня от выстрела прямо сбило с ног – я аж повалился. Парни кричат из подвала: ты что, Буржуй! Это же танк работает! Давай в укрытие! В подвал, в смысле. Танк отработал 7 или 8 выстрелов. Один попал возле станции и ее обесточил. Мы остались без связи, да еще и завалило полдома. Уровень адреналина невероятно поднялся. Причем это было за 5-6 дней до конца контракта. Этот случай мне запомнился на всю жизнь.
