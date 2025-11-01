https://ukraina.ru/20251101/naibolee-veroyatnaya-data-gryaduschego-konflikta--2027-god--ekspert-pro-situatsiyu-vokrug-tayvanya-1070843291.html

"Наиболее вероятная дата грядущего конфликта – 2027 год" — эксперт про ситуацию вокруг Тайваня

"Наиболее вероятная дата грядущего конфликта – 2027 год" — эксперт про ситуацию вокруг Тайваня - 01.11.2025 Украина.ру

"Наиболее вероятная дата грядущего конфликта – 2027 год" — эксперт про ситуацию вокруг Тайваня

Ситуация вокруг Тайваня может измениться в 2027 году, когда совпадут несколько ключевых событий мировой политики. Завершение спецоперации и внутренние процессы в КНР создадут новые условия для развития конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал философ-китаист, кандидат философских наук Дмитрий Конончук

2025-11-01T04:30

2025-11-01T04:30

2025-11-01T04:30

новости

тайвань

россия

китай

си цзиньпин

украина.ру

сво

война

конфликт

главные новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103368/65/1033686536_76:0:1920:1037_1920x0_80_0_0_25106e576dd892f57b758cac946d1087.jpg

Военный конфликт вокруг Тайваня с высокой вероятностью может произойти в 2027 году, когда Россия завершит спецоперацию, а в Китае подойдет к концу третий срок Си Цзиньпина, предположил эксперт.При этом он детализировал китайские прогнозы. "Тогда, в марте я опирался на глубинных китайских аналитиков, которые связывают дату начала противостояния с международными политическими играми вокруг 21-го съезда КПК, который, как ожидается, состоится в октябре-ноябре 2027 года, и с окончанием третьего срока Си Цзиньпина", — пояснил философ-китаист.Он обозначил важный временной рубеж для России. "Российская СВО на Украине к тому времени, в целом, завершится", — констатировал эксперт. Глубинные китайские аналитики рассматривают 2027 год как стратегическое окно возможностей, добавил Конончук."Международные политические игры вокруг 21-го съезда КПК станут катализатором процессов в тайваньском вопросе", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Конончук: Когда начнётся война за Тайвань, Россия получит шанс решить проблему Прибалтики" на сайте Украина.ру.Про угрозу ядерной эскалации — в материале "Дмитрий Юрков: Если США все же завалят Украину современным оружием, России придется ответить им на Кубе" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250218/1061161465.html

тайвань

россия

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, тайвань, россия, китай, си цзиньпин, украина.ру, сво, война, конфликт, главные новости, аналитики, аналитика