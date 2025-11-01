https://ukraina.ru/20251101/naibolee-veroyatnaya-data-gryaduschego-konflikta--2027-god--ekspert-pro-situatsiyu-vokrug-tayvanya-1070843291.html
"Наиболее вероятная дата грядущего конфликта – 2027 год" — эксперт про ситуацию вокруг Тайваня

Ситуация вокруг Тайваня может измениться в 2027 году, когда совпадут несколько ключевых событий мировой политики. Завершение спецоперации и внутренние процессы в КНР создадут новые условия для развития конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал философ-китаист, кандидат философских наук Дмитрий Конончук
Военный конфликт вокруг Тайваня с высокой вероятностью может произойти в 2027 году, когда Россия завершит спецоперацию, а в Китае подойдет к концу третий срок Си Цзиньпина, предположил эксперт.

"Наиболее вероятная дата грядущего конфликта – 2027 год – которая ныне обсуждается во многих СМИ, в нашей с Вами беседе в начале марта этого года прозвучала в российском медиаполе едва ли не впервые", — подчеркнул Конончук.

При этом он детализировал китайские прогнозы. "Тогда, в марте я опирался на глубинных китайских аналитиков, которые связывают дату начала противостояния с международными политическими играми вокруг 21-го съезда КПК, который, как ожидается, состоится в октябре-ноябре 2027 года, и с окончанием третьего срока Си Цзиньпина", — пояснил философ-китаист.

Он обозначил важный временной рубеж для России. "Российская СВО на Украине к тому времени, в целом, завершится", — констатировал эксперт. Глубинные китайские аналитики рассматривают 2027 год как стратегическое окно возможностей, добавил Конончук.

"Международные политические игры вокруг 21-го съезда КПК станут катализатором процессов в тайваньском вопросе", — резюмировал собеседник издания.
