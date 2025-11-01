"Наиболее вероятная дата грядущего конфликта – 2027 год" — эксперт про ситуацию вокруг Тайваня - 01.11.2025 Украина.ру
"Наиболее вероятная дата грядущего конфликта – 2027 год" — эксперт про ситуацию вокруг Тайваня
"Наиболее вероятная дата грядущего конфликта – 2027 год" — эксперт про ситуацию вокруг Тайваня - 01.11.2025 Украина.ру
"Наиболее вероятная дата грядущего конфликта – 2027 год" — эксперт про ситуацию вокруг Тайваня
Ситуация вокруг Тайваня может измениться в 2027 году, когда совпадут несколько ключевых событий мировой политики. Завершение спецоперации и внутренние процессы в КНР создадут новые условия для развития конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал философ-китаист, кандидат философских наук Дмитрий Конончук
Военный конфликт вокруг Тайваня с высокой вероятностью может произойти в 2027 году, когда Россия завершит спецоперацию, а в Китае подойдет к концу третий срок Си Цзиньпина, предположил эксперт.При этом он детализировал китайские прогнозы. "Тогда, в марте я опирался на глубинных китайских аналитиков, которые связывают дату начала противостояния с международными политическими играми вокруг 21-го съезда КПК, который, как ожидается, состоится в октябре-ноябре 2027 года, и с окончанием третьего срока Си Цзиньпина", — пояснил философ-китаист.Он обозначил важный временной рубеж для России. "Российская СВО на Украине к тому времени, в целом, завершится", — констатировал эксперт. Глубинные китайские аналитики рассматривают 2027 год как стратегическое окно возможностей, добавил Конончук."Международные политические игры вокруг 21-го съезда КПК станут катализатором процессов в тайваньском вопросе", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Конончук: Когда начнётся война за Тайвань, Россия получит шанс решить проблему Прибалтики" на сайте Украина.ру.Про угрозу ядерной эскалации — в материале "Дмитрий Юрков: Если США все же завалят Украину современным оружием, России придется ответить им на Кубе" на сайте Украина.ру.
Ситуация вокруг Тайваня может измениться в 2027 году, когда совпадут несколько ключевых событий мировой политики. Завершение спецоперации и внутренние процессы в КНР создадут новые условия для развития конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал философ-китаист, кандидат философских наук Дмитрий Конончук
Военный конфликт вокруг Тайваня с высокой вероятностью может произойти в 2027 году, когда Россия завершит спецоперацию, а в Китае подойдет к концу третий срок Си Цзиньпина, предположил эксперт.
"Наиболее вероятная дата грядущего конфликта – 2027 год – которая ныне обсуждается во многих СМИ, в нашей с Вами беседе в начале марта этого года прозвучала в российском медиаполе едва ли не впервые", — подчеркнул Конончук.
При этом он детализировал китайские прогнозы. "Тогда, в марте я опирался на глубинных китайских аналитиков, которые связывают дату начала противостояния с международными политическими играми вокруг 21-го съезда КПК, который, как ожидается, состоится в октябре-ноябре 2027 года, и с окончанием третьего срока Си Цзиньпина", — пояснил философ-китаист.
Он обозначил важный временной рубеж для России. "Российская СВО на Украине к тому времени, в целом, завершится", — констатировал эксперт. Глубинные китайские аналитики рассматривают 2027 год как стратегическое окно возможностей, добавил Конончук.
"Международные политические игры вокруг 21-го съезда КПК станут катализатором процессов в тайваньском вопросе", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Конончук: Когда начнётся война за Тайвань, Россия получит шанс решить проблему Прибалтики" на сайте Украина.ру.
Про угрозу ядерной эскалации — в материале "Дмитрий Юрков: Если США все же завалят Украину современным оружием, России придется ответить им на Кубе" на сайте Украина.ру.
18 февраля, 13:57
Оружие для Тайваня. Как смещается фокус американской политикиВласти Тайваня активно договариваются с Вашингтоном о поставках современных вооружений.
