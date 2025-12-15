Мир для Big Tech: дипломат Ананьев о планах США контролировать энергетику и данные Украины - 15.12.2025 Украина.ру
Мир для Big Tech: дипломат Ананьев о планах США контролировать энергетику и данные Украины
Мирные инициативы США могут преследовать не только политические, но и крупные экономические цели. Согласно документам из прессы, сотни миллиардов долларов планируется вложить в инфраструктурные проекты на Украине и Кавказе. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал старший советник МИД России в отставке Александр Ананьев
Ананьев пояснил, что истинные мотивы Вашингтона, по данным западных СМИ, отражены в проектах соглашений. "Миротворческие порывы США на самом деле обусловлены тем, что Вашингтон хочет получить выгоду от заключения мира между Украиной и Россией, и это подтверждают тексты мирных соглашений (особенно неопубликованные приложения), которые просочились в СМИ", — сказал он.Эксперт привёл конкретные примеры из этих публикаций. "В этих документах говорится, что американские компании собираются использовать 200 миллиардов долларов замороженных российских активов на проекты на Украине, включая создание огромного дата-центра, который будет контролировать информационные и энергетические потоки по всей Восточной Европе и получать электроэнергию с Запорожской атомной электростанции, контролируемой в настоящее время Россией", — заявил Ананьев.По его словам, аналогичный проект с созданием IT-инфраструктуры США планируют и на Южном Кавказе. Главная цель таких вложений, как отметил дипломат, — установить контроль над ключевыми сферами. Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Ананьев: Трампу нужен мир на Украине, чтобы контролировать Восточную Европу и Южный Кавказ" на сайте Украина.ру.Про утечки из Вашингтона и планы Трампа в отношении России — в материале Эдуарда Рштуни "Скотт Риттер: Сейчас Путин не должен соглашаться на сделку Вашингтона. Трамп уважает силу" на сайте Украина.ру.
Мир для Big Tech: дипломат Ананьев о планах США контролировать энергетику и данные Украины

04:00 15.12.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Мирные инициативы США могут преследовать не только политические, но и крупные экономические цели. Согласно документам из прессы, сотни миллиардов долларов планируется вложить в инфраструктурные проекты на Украине и Кавказе. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал старший советник МИД России в отставке Александр Ананьев
Ананьев пояснил, что истинные мотивы Вашингтона, по данным западных СМИ, отражены в проектах соглашений. "Миротворческие порывы США на самом деле обусловлены тем, что Вашингтон хочет получить выгоду от заключения мира между Украиной и Россией, и это подтверждают тексты мирных соглашений (особенно неопубликованные приложения), которые просочились в СМИ", — сказал он.
Эксперт привёл конкретные примеры из этих публикаций. "В этих документах говорится, что американские компании собираются использовать 200 миллиардов долларов замороженных российских активов на проекты на Украине, включая создание огромного дата-центра, который будет контролировать информационные и энергетические потоки по всей Восточной Европе и получать электроэнергию с Запорожской атомной электростанции, контролируемой в настоящее время Россией", — заявил Ананьев.
По его словам, аналогичный проект с созданием IT-инфраструктуры США планируют и на Южном Кавказе. Главная цель таких вложений, как отметил дипломат, — установить контроль над ключевыми сферами.
"Встраивая инфраструктуру ИИ, Вашингтон получает возможность управлять информационными потоками, рисками, энергетикой и политическим циклом", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Ананьев: Трампу нужен мир на Украине, чтобы контролировать Восточную Европу и Южный Кавказ" на сайте Украина.ру.
Про утечки из Вашингтона и планы Трампа в отношении России — в материале Эдуарда Рштуни "Скотт Риттер: Сейчас Путин не должен соглашаться на сделку Вашингтона. Трамп уважает силу" на сайте Украина.ру.
