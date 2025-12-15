https://ukraina.ru/20251215/ukraina-i-zapad-k-etomu-ne-gotovy-markosyan-obyasnila-pochemu-vybory-na-ukraine--eto-fiktsiya-1073013486.html

Украина и Запад к этому не готовы: Маркосян объяснила, почему выборы на Украине — это фикция

Проведение реальных выборов на Украине упирается в необходимость прямых переговоров с Россией и признание территориальных реалий. Ни Киев, ни его западные кураторы к такой сложной работе не готовы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

Ранее в беседе с журналистами итальянской газеты La Repubblica Владимир Зеленский заявил, что готов к выборам на Украине. Перед этим, 9 декабря, президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил что "сейчас важное время для проведения выборов".Отвечая на вопрос, готова ли Украина к выборам, Маркосян подчеркнула, что речь должна идти не о политическом перфомансе. "Украина к выборам не готова вообще. Она готова к очередному политическому шоу, но при чем тут выборы?" — заявила она.Эксперт отметила, что для легитимной смены власти нужна колоссальная подготовка. "Но если нужна реальная смена власти, для этого требуется огромная работа, к которой не готовы ни Украина, ни Запад", — констатировала политолог.Она подробно описала круг проблем. "Это не только агитационная работа, но и финансовые затраты, и принятие реальности территорий, и переговоры с Россией о том, как проводить выборы в регионах, где идут боевые действия", — заявила Маркосян.Без этого, по ее словам, любые разговоры о выборах на Украине остаются пустой симуляцией, не ведущей к подлинному политическому урегулированию и миру, резюмировала собеседница издания.Полный текст материала "Зеленский в тумане. Елена Маркосян о том, почему Украина не сможет исполнить запрос Трампа о выборах" на сайте Украина.ру.О ситуации вокруг переговоров — в материале Анны Черкасовой "В США “заговорили” дивиденды. Владимир Васильев о том, почему Трамп ради мира на Украине давит на Европу" на сайте Украина.ру.

