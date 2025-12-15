Украина и Запад к этому не готовы: Маркосян объяснила, почему выборы на Украине — это фикция - 15.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251215/ukraina-i-zapad-k-etomu-ne-gotovy-markosyan-obyasnila-pochemu-vybory-na-ukraine--eto-fiktsiya-1073013486.html
Украина и Запад к этому не готовы: Маркосян объяснила, почему выборы на Украине — это фикция
Украина и Запад к этому не готовы: Маркосян объяснила, почему выборы на Украине — это фикция - 15.12.2025 Украина.ру
Украина и Запад к этому не готовы: Маркосян объяснила, почему выборы на Украине — это фикция
Проведение реальных выборов на Украине упирается в необходимость прямых переговоров с Россией и признание территориальных реалий. Ни Киев, ни его западные кураторы к такой сложной работе не готовы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2025-12-15T04:30
2025-12-15T04:30
новости
украина
россия
сша
елена маркосян
украина.ру
выборы
президентские выборы
власти украины
голосование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102212/55/1022125535_0:33:3067:1758_1920x0_80_0_0_b939f3a597167b0deaef0a9a38bde57e.jpg
Ранее в беседе с журналистами итальянской газеты La Repubblica Владимир Зеленский заявил, что готов к выборам на Украине. Перед этим, 9 декабря, президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил что "сейчас важное время для проведения выборов".Отвечая на вопрос, готова ли Украина к выборам, Маркосян подчеркнула, что речь должна идти не о политическом перфомансе. "Украина к выборам не готова вообще. Она готова к очередному политическому шоу, но при чем тут выборы?" — заявила она.Эксперт отметила, что для легитимной смены власти нужна колоссальная подготовка. "Но если нужна реальная смена власти, для этого требуется огромная работа, к которой не готовы ни Украина, ни Запад", — констатировала политолог.Она подробно описала круг проблем. "Это не только агитационная работа, но и финансовые затраты, и принятие реальности территорий, и переговоры с Россией о том, как проводить выборы в регионах, где идут боевые действия", — заявила Маркосян.Без этого, по ее словам, любые разговоры о выборах на Украине остаются пустой симуляцией, не ведущей к подлинному политическому урегулированию и миру, резюмировала собеседница издания.Полный текст материала "Зеленский в тумане. Елена Маркосян о том, почему Украина не сможет исполнить запрос Трампа о выборах" на сайте Украина.ру.О ситуации вокруг переговоров — в материале Анны Черкасовой "В США “заговорили” дивиденды. Владимир Васильев о том, почему Трамп ради мира на Украине давит на Европу" на сайте Украина.ру.
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102212/55/1022125535_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_188053d4225bd25c53ebac6bd1292135.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, сша, елена маркосян, украина.ру, выборы, президентские выборы, власти украины, голосование, главные новости, новости украины, украина.ру дзен, дзен сво, владимир зеленский
Новости, Украина, Россия, США, Елена Маркосян, Украина.ру, выборы, президентские выборы, власти Украины, голосование, Главные новости, Новости Украины, Украина.ру Дзен, дзен СВО, Владимир Зеленский

Украина и Запад к этому не готовы: Маркосян объяснила, почему выборы на Украине — это фикция

04:30 15.12.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк"Объединительный собор" на Украине
Объединительный собор на Украине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Проведение реальных выборов на Украине упирается в необходимость прямых переговоров с Россией и признание территориальных реалий. Ни Киев, ни его западные кураторы к такой сложной работе не готовы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
Ранее в беседе с журналистами итальянской газеты La Repubblica Владимир Зеленский заявил, что готов к выборам на Украине. Перед этим, 9 декабря, президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил что "сейчас важное время для проведения выборов".
Отвечая на вопрос, готова ли Украина к выборам, Маркосян подчеркнула, что речь должна идти не о политическом перфомансе. "Украина к выборам не готова вообще. Она готова к очередному политическому шоу, но при чем тут выборы?" — заявила она.
Эксперт отметила, что для легитимной смены власти нужна колоссальная подготовка. "Но если нужна реальная смена власти, для этого требуется огромная работа, к которой не готовы ни Украина, ни Запад", — констатировала политолог.
Она подробно описала круг проблем. "Это не только агитационная работа, но и финансовые затраты, и принятие реальности территорий, и переговоры с Россией о том, как проводить выборы в регионах, где идут боевые действия", — заявила Маркосян.
Без этого, по ее словам, любые разговоры о выборах на Украине остаются пустой симуляцией, не ведущей к подлинному политическому урегулированию и миру, резюмировала собеседница издания.
Полный текст материала "Зеленский в тумане. Елена Маркосян о том, почему Украина не сможет исполнить запрос Трампа о выборах" на сайте Украина.ру.
О ситуации вокруг переговоров — в материале Анны Черкасовой "В США “заговорили” дивиденды. Владимир Васильев о том, почему Трамп ради мира на Украине давит на Европу" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияСШАЕлена МаркосянУкраина.рувыборыпрезидентские выборывласти УкраиныголосованиеГлавные новостиНовости УкраиныУкраина.ру Дзендзен СВОВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Андрей Коц: Если Россия решится отрезать Украину от выхода к морю, ей придется провести новую мобилизацию
06:24Аэропорт Шереметьево в связи с ограничениями принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, – Росавиация
06:00Конец южному флангу: Олег Измайлов предсказал бегство ВСУ к плотине после падения Лимана
05:55Позывной "Бирюк": Попадал под FPV, хулиганил с минами, оптоволокно оставило шрам на лице
05:50"Три-четыре километра до Славянска": Измайлов — о "цитадели" для ударов по обороне ВСУ
05:40Почему Трамп вдруг стал "миротворцем"? Липовой предупредил об истинных целях политики США
05:33В аэропорту Ярославля введены ограничения на прием и выпуск рейсов, — Росавиация
05:30Ловушка для ВСУ на Донце: эксперт назвал единственный путь для бегства врага из-под Лимана
05:20"Дружба" только до выборов? Генерал Липовой про временный характер сближения Трампа с Москвой
05:15Киев не за столом, а уже на столе переговоров. Итоги встречи в Германии делегаций США и Украины
05:10"Слуга народа" меняет хозяина. Чего ждать от перевыборов лидера партии власти
05:05Блэкаут и коллапс инфраструктуры. Что происходит в Одессе
05:00Новый мирный план Трампа: какие мины там заложили для России
04:52Дебет и кредит СВО: металлургия на минимальных оборотах
04:45"Рукой подать до Александровки": военный эксперт про следующий шаг ВС РФ после Димитрова
04:30"Шахматка из укрепов": Измайлов сравнил оборону ВСУ под Константиновкой с тактикой Первой мировой
04:20Чествование героев: генерал-майор Липовой рассказал, как "Офицеры России" поддерживают участников СВО
04:16И снова взрывы в Одессе!
04:12Продолжается многочисленная серия взрывов в Одессе!
04:10Не раскрывая ничего тайного: Ананьев объяснил, почему Лавров говорит о "закрытых" планах по Украине
Лента новостейМолния