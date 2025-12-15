https://ukraina.ru/20251215/ot-epshteyna-do-fershteyna-evolyutsiya-zapadnogo-meynstrima-1073108303.html

От Эпштейна до ферштейна. Эволюция западного мейнстрима

В самом начале первого украинского майдана попросили дать ему характеристику в одной фразе. Получилось: "бунт миллионеров против миллиардеров"

. Потом эту фразу толковали по-разному. "Бунт" превратили в "революцию". А её сутью объявили "права" и "свободы", а совсем не подлинные мотивы. Но это такое.Поэтому, когда я обозначил подоплёку второго майдана как "бунт миллиардеров против миллионеров", готов был к любым интерпретациям, включая канонизированную — "революция (опять?!) достоинства".И вот зреет третий майдан. Типа, "революция легионеров против миллионеров и миллиардеров". Возможно, таковой, по утверждению аналитиков, и состоится. Как, безусловно, последний. Ибо не только "не быть" четвёртому Риму, но и четвёртому майдану. Запредельная нагрузка для социальной истории.Но у меня сильные сомнения и в этой третьей, многими ожидаемой, реинкарнации. Объясню.Довелось в давние уже годы пообщаться в Бостоне с пресловутым теоретиком "оранжевых революций" Джином Шарпом. Собственно, по его методичке и организовывались все майданы.Маститый майданолог, если я тогда его правильно понял, в тиши своего кабинета разрабатывал совсем не феерический инструмент сборки-разборки нового порядка. Он ваял убойное оружие разрушения прежнего порядка во имя нового беспорядка.Что вполне и получилось!Первый майдан сломал почти сложившуюся модель феодально-промышленного устройства страны. То была ситуативная смычка криминального паханата с красным директоратом. Клептократы легко находили общий язык с партократами, даже хозяйственного разлива. Смычка, надо сказать, в коммерческом смысле была довольно эффективная. Что сказалось даже на общем ВВП страны.Из безвольного экономического тела бывшей промышленной державы с мясом вырвали самые сочные шматы. Вокруг которых и складывались обильные вотчины первых магнатов.Прямо по Марксу, они вырастали из тяжёлой промышленности. И в соответствующих регионах — Донецком и Днепропетровском, богатых "тяжёлыми сущностями".Менее расторопным остались крохи, которые провалились в щели между газом и нефтью, углём и чугуном, мирным атомом и военными локаторами… Так, по мелочи сахарок и медок, сальцо и яйца… Здесь тоже не детские деньги варились — многие миллионы. Но какой миллионер не мечтает стать миллиардером. Так ведь, Ющенко?Они и стали. Попутно создав своеобычную модель компрадорско-фольклорного капитализма.Забавно вспоминать те годы. Страной фактически рулили западные "советники", а президент, в перерывах между гончарным кругом и пасекой, занимался экзотическими видами "державотворчества".То неистово внедрял в практику спецназа боевой гопак.То вдумчиво выводил породу "антирорристических пчёл" (наверное, это и были прототипы первых беспилотников).То с головой уходил в раскопы трипольского культурного слоя…Страна тем временем стремительно падала в пропасть. Ту самую, у которой, по Бендеру, нет дна — финансовую. Ещё и правовую: не только законы не работали, даже "по понятиям" жить не получалось.И состоялся неизбежный реверс. Политическая рекуперация! На время власть опять взяли конкретные персонажи, чугунные как пальма Мерцалова и безжалостные как стоматологи.Они доказали, что миллионы, встроенные в администрацию, сильнее, чем миллиарды, защищённые корпорацией (кстати, эту очевидную истину так и не уяснил позже брутальный "музыкант" Пригожин).Мне тогда вспоминался один из бывших студентов, ставший главой администрации древнего Киева. Довелось как-то спросить его, после встречи в мэрском кабинете с богатейшим олигархом столицы, не мечтает ли он о подобном богатстве. Тот задумчиво ответил: "Мне нужны не большие деньги, а власть над людьми, у которых есть большие деньги".Думаю, та бригада и до сих пор правила бы "незалежной", если б не совершила две фатальные ошибки.Во-первых, они переоценили наследие пропагандистского прошлого.В советском прошлом была такая устойчивая идеологема — "буржуазный национализм". Это банальный оксюморон. Но "новые украинцы" не знали подобных ругательных слов.Часто вспоминаю замечательный ответ Армянского радио на вопрос: "Могут ли долго и платонически дружить двое красивых мужчин?" "Могут, но не долго. Рано или поздно природа возьмёт своё".Так и здесь. Рано или поздно природа берёт своё и побеждает либо "буржуазность", либо "национализм". И последний вероятнее.Пришлось неоднократно говорить тогдашнему кремезному президенту, что его заигрывание с, фактически, нацизмом закончится для него плачевно.Нацизм гипнотичнее буржуазности. Еврейского миллиардера можно превратить в маргинального бандеровца. А вот наоборот — вряд ли. И миллиардеры вышли против миллионеров…Во-вторых, они не учли особенности "внешнего фактора". Любой майдан обречён без внешней поддержки. Поддержки в самом широком смысле — от денег на биотуалеты и постоянный "разогрев" толпы до легитимизации и идолизации главарей переворота.О западных кукловодах киевских майданов уже написаны тонны страниц. Но некоторые нюансы всё же упущены.Запад, спонсируя, курируя, лелея госперевороты на Украине, имел вполне конкретную цель. Его идеологи свято верили в пресловутую формулу Збигнева Бжезинского о том, что Россия без Украины не возродится как мировой игрок. Отсюда и столь пристальное внимание к этой теме.Но цель была не в создании зоны стопроцентной управляемости. Это легко можно было сделать, включив территорию ещё при Ющенко в ЕС или НАТО. Цель была попроще и подешевле — управляемый хаос.Это потом уже оказалось, что хаос не бывает управляемым. Особенно при отсутствии системного мышления и системной практики. И вдруг открылось, что хаос может быть обожаем.Вот это главное, что упущено летописцами майданов!..Сейчас вот пишут, что на месте добропорядочной, законопослушной и индустриальной страны Запад помимо воли создал некое "славянское Сомали". Не совсем так. Да, помимо воли, но создал не территорию ужаса для всех, а "остров удовольствий" для себя. То есть не совсем Сомали, а скорее филиал Эпштейна.Не бывал в пиратском аду и, тем более, в раю педофилов. Судя по фото, природа в первой локации куда красивее, чем во второй. Только последняя не про природу окружающей среды, а про природу человека. Точнее, про её самые грязные уголки.Остров Эпштейна стал магнитом для порочных натур. Он был притягателен тем, что там можно было отбросить всё человеческое, забыть про правовые законы и культурные ограничения, погрузиться в беспредел самых постыдных желаний и страстей. Там было можно всё!Украина для западных гостей стала полным его аналогом. Поэтому "списки Эпштейна" и западных украинских вип-визитёров удивительно совпадают. Они-то и ездили за одним и тем же. Кто-то "пошалить", кто-то "покурить", кто-то просто "прибарахлиться".Если "плёнки Миндича" будут опубликованы полностью, то там, уверен, всплывёт такой блудняк из откатов, взяток, педофилии, оргий и прочих "удовольствий" персон с громкими западными именами, что дух Эпштейна обзавидуется…А начиналось всё с майданов — коллайдеров социально-культурной энтропии. С глобализации как альтернативы цивилизации. С войны, которая "всё спишет". В результате "остров желающих (всего и сразу)" создан. "Остров" — крематорий по выгоранию человеческих смыслов. И тонуть он, как Атлантида, не собирается.Только вот на самом западном краю — "за лужей" — зашевелились вдруг те, кто устоял перед искушением Эпштейном и обольщением Украиной. Неожиданно! Необъяснимо!Религия? Семьи? Инстинкт самосохранения? Что послужило стоп-краном такого лакомого проекта? Не знаю. Может, просто прозрение.Новую Американскую концепцию национальной безопасности уже коротко назвали программой "социально-духовного оздоровления нации". А я мог бы сжать её даже не до короткой фразы, а до одного слова — "ферштейн". Так, вроде, говорит молодёжь всего мира на слэнге, когда до них "доходит".Дошло, что очаг беспредела подобен лесному пожару?Дошло, что растление всегда заканчивается гниением (кстати, понятие "коррупция" имеет своим корнем "растление")?Дошло, что животная вседозволенность — антипод человеческой культуры?Дошло, что нормальность трудна, но ненормальность — убийственна?..Повторяю, не знаю, что именно они уже поняли. Но что-то ферштейн.Читайте также: Виктория Виктора. 2.

