Герой России Липовой: "Чем лучше наши успехи в зоне СВО, тем истеричнее киевский режим" - 15.12.2025
Герой России Липовой: "Чем лучше наши успехи в зоне СВО, тем истеричнее киевский режим"
Герой России Липовой: "Чем лучше наши успехи в зоне СВО, тем истеричнее киевский режим" - 15.12.2025 Украина.ру
Герой России Липовой: "Чем лучше наши успехи в зоне СВО, тем истеричнее киевский режим"
Успехи ВС РФ приводят к всё более отчаянным и опасным действиям киевского режима. Он усиливает террористические атаки по гражданской инфраструктуре, включая атомные объекты. Об этом Герой РФ, председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-12-15T04:45
2025-12-15T04:45
Отвечая на вопрос об обстановке на фронте, генерал-майор заявил, что чем лучше успехи российских войск, "тем истеричнее становится киевский режим, тем более остервенело он начинает проводить террористические атаки, в том числе на гражданские объекты — и на суше, и на море". В частности, он указал на усиление атак на Запорожскую АЭС.По словам Липового, это не случайность, а продуманная провокация Украины. "Это стратегическая провокация Киева в надежде на то, что ЗАЭС получит повреждения, в результате чего произойдет заражение западного направления Европы", — пояснил эксперт. Он добавил, что целью киевского режима является последующее обвинение России.При этом, как отметил офицер, инициаторы этой провокации забывают о последствиях для своей же территории. "Но киевский режим забывает, что в таком случае гипотетическое радиоактивное облако накроет и часть Западной Украины — им главное втянуть НАТО и Европу в войну против России", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Сергей Липовой о плане Трампа на Украину и Россию: США нужен короткий мир, а затем холодная война" на сайте Украина.ру.О том, как российская артиллерия сковывает действия противника — в материале Игоря Гомольского "Лучшая награда – дети, спокойно гуляющие по Донецку": как работают на фронте российские РСЗО".
Герой России Липовой: "Чем лучше наши успехи в зоне СВО, тем истеричнее киевский режим"

04:45 15.12.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкТуристы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Туристы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Успехи ВС РФ приводят к всё более отчаянным и опасным действиям киевского режима. Он усиливает террористические атаки по гражданской инфраструктуре, включая атомные объекты. Об этом Герой РФ, председатель президиума Общероссийской организации “Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос об обстановке на фронте, генерал-майор заявил, что чем лучше успехи российских войск, "тем истеричнее становится киевский режим, тем более остервенело он начинает проводить террористические атаки, в том числе на гражданские объекты — и на суше, и на море". В частности, он указал на усиление атак на Запорожскую АЭС.
По словам Липового, это не случайность, а продуманная провокация Украины. "Это стратегическая провокация Киева в надежде на то, что ЗАЭС получит повреждения, в результате чего произойдет заражение западного направления Европы", — пояснил эксперт. Он добавил, что целью киевского режима является последующее обвинение России.
При этом, как отметил офицер, инициаторы этой провокации забывают о последствиях для своей же территории. "Но киевский режим забывает, что в таком случае гипотетическое радиоактивное облако накроет и часть Западной Украины — им главное втянуть НАТО и Европу в войну против России", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Сергей Липовой о плане Трампа на Украину и Россию: США нужен короткий мир, а затем холодная война" на сайте Украина.ру.
О том, как российская артиллерия сковывает действия противника — в материале Игоря Гомольского "Лучшая награда – дети, спокойно гуляющие по Донецку": как работают на фронте российские РСЗО".
