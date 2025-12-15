https://ukraina.ru/20251215/geroy-rossii-lipovoy-chem-luchshe-nashi-uspekhi-v-zone-svo-tem-isterichnee-kievskiy-rezhim-1073114118.html

Герой России Липовой: "Чем лучше наши успехи в зоне СВО, тем истеричнее киевский режим"

Успехи ВС РФ приводят к всё более отчаянным и опасным действиям киевского режима. Он усиливает террористические атаки по гражданской инфраструктуре, включая атомные объекты. Об этом Герой РФ, председатель президиума Общероссийской организации “Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-12-15T04:45

Отвечая на вопрос об обстановке на фронте, генерал-майор заявил, что чем лучше успехи российских войск, "тем истеричнее становится киевский режим, тем более остервенело он начинает проводить террористические атаки, в том числе на гражданские объекты — и на суше, и на море". В частности, он указал на усиление атак на Запорожскую АЭС.По словам Липового, это не случайность, а продуманная провокация Украины. "Это стратегическая провокация Киева в надежде на то, что ЗАЭС получит повреждения, в результате чего произойдет заражение западного направления Европы", — пояснил эксперт. Он добавил, что целью киевского режима является последующее обвинение России.При этом, как отметил офицер, инициаторы этой провокации забывают о последствиях для своей же территории. "Но киевский режим забывает, что в таком случае гипотетическое радиоактивное облако накроет и часть Западной Украины — им главное втянуть НАТО и Европу в войну против России", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Сергей Липовой о плане Трампа на Украину и Россию: США нужен короткий мир, а затем холодная война" на сайте Украина.ру.О том, как российская артиллерия сковывает действия противника — в материале Игоря Гомольского "Лучшая награда – дети, спокойно гуляющие по Донецку": как работают на фронте российские РСЗО".

