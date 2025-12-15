https://ukraina.ru/20251215/glavnaya-zadacha--osvobozhdenie-donbassa-geroy-rf-lipovoy-ob-uspeshnom-prodvizhenii-armii-na-fronte-1073109787.html

Главная задача — освобождение Донбасса: Герой РФ Липовой об успешном продвижении Армии на фронте

Российские войска успешно продвигаются вперёд на всех ключевых направлениях фронта. Главной задачей для Армии России сейчас является максимально быстрое выполнение целей СВО. Об этом Герой РФ, председатель президиума Общероссийской организации “Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой рассказал в интервью изданию Украина.ру

По словам эксперта, приоритетной задачей для ВС РФ является "быстрейшее освобождение Донбасса и зачистка Луганской территории, где в отдельных местах окопались киевские националисты". Также российские войска нацелены на активные действия на Запорожском и Херсонском направлении. Отдельной важной задачей генерал-майор назвал создание безопасной зоны в приграничье. "Необходимо отодвинуть ВСУ, чтобы они не наносили удары по этим приграничным районам", — пояснил Липовой, имея в виду территорию Курской, Брянской и Белгородской областей. Собеседник Украина.ру констатировал, что общий успех российских войск на фронте прямо влияет на поведение Киева. Полный текст интервью "Сергей Липовой о плане Трампа на Украину и Россию: США нужен короткий мир, а затем холодная война" на сайте Украина.ру.О том, как российская артиллерия сковывает действия противника — в материале Игоря Гомольского "Лучшая награда – дети, спокойно гуляющие по Донецку": как работают на фронте российские РСЗО".

