Главная задача — освобождение Донбасса: Герой РФ Липовой об успешном продвижении Армии на фронте - 15.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251215/glavnaya-zadacha--osvobozhdenie-donbassa-geroy-rf-lipovoy-ob-uspeshnom-prodvizhenii-armii-na-fronte-1073109787.html
Главная задача — освобождение Донбасса: Герой РФ Липовой об успешном продвижении Армии на фронте
Главная задача — освобождение Донбасса: Герой РФ Липовой об успешном продвижении Армии на фронте - 15.12.2025 Украина.ру
Главная задача — освобождение Донбасса: Герой РФ Липовой об успешном продвижении Армии на фронте
Российские войска успешно продвигаются вперёд на всех ключевых направлениях фронта. Главной задачей для Армии России сейчас является максимально быстрое выполнение целей СВО. Об этом Герой РФ, председатель президиума Общероссийской организации “Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-12-15T04:15
2025-12-15T04:15
новости
россия
донбасс
украина
дональд трамп
украина.ру
герой россии
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0d/1071536462_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f0094b4569aa3f0fca9cc8ce4539ef07.jpg
По словам эксперта, приоритетной задачей для ВС РФ является "быстрейшее освобождение Донбасса и зачистка Луганской территории, где в отдельных местах окопались киевские националисты". Также российские войска нацелены на активные действия на Запорожском и Херсонском направлении. Отдельной важной задачей генерал-майор назвал создание безопасной зоны в приграничье. "Необходимо отодвинуть ВСУ, чтобы они не наносили удары по этим приграничным районам", — пояснил Липовой, имея в виду территорию Курской, Брянской и Белгородской областей. Собеседник Украина.ру констатировал, что общий успех российских войск на фронте прямо влияет на поведение Киева. Полный текст интервью "Сергей Липовой о плане Трампа на Украину и Россию: США нужен короткий мир, а затем холодная война" на сайте Украина.ру.О том, как российская артиллерия сковывает действия противника — в материале Игоря Гомольского "Лучшая награда – дети, спокойно гуляющие по Донецку": как работают на фронте российские РСЗО".
россия
донбасс
украина
курская область
брянская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0d/1071536462_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_66766483d4c48fa31a8765c479730407.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донбасс, украина, дональд трамп, украина.ру, герой россии, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, спецоперация, киевский режим, курская область, брянская область, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Россия, Донбасс, Украина, Дональд Трамп, Украина.ру, Герой России, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, Спецоперация, киевский режим, Курская область, Брянская область, Украина.ру Дзен, дзен СВО

Главная задача — освобождение Донбасса: Герой РФ Липовой об успешном продвижении Армии на фронте

04:15 15.12.2025
 
© Фото : Аксёнов Z 82 / Telegram
- РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : Аксёнов Z 82 / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Российские войска успешно продвигаются вперёд на всех ключевых направлениях фронта. Главной задачей для Армии России сейчас является максимально быстрое выполнение целей СВО. Об этом Герой РФ, председатель президиума Общероссийской организации “Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой рассказал в интервью изданию Украина.ру
По словам эксперта, приоритетной задачей для ВС РФ является "быстрейшее освобождение Донбасса и зачистка Луганской территории, где в отдельных местах окопались киевские националисты". Также российские войска нацелены на активные действия на Запорожском и Херсонском направлении.
Отдельной важной задачей генерал-майор назвал создание безопасной зоны в приграничье. "Необходимо отодвинуть ВСУ, чтобы они не наносили удары по этим приграничным районам", — пояснил Липовой, имея в виду территорию Курской, Брянской и Белгородской областей.
Собеседник Украина.ру констатировал, что общий успех российских войск на фронте прямо влияет на поведение Киева.
"В целом, чем лучше наши успехи в зоне специальной военной операции, тем истеричнее становится киевский режим, тем более остервенело он начинает проводить террористические атаки, в том числе на гражданские объекты — и на суше, и на море", — отметил генерал-майор.
Полный текст интервью "Сергей Липовой о плане Трампа на Украину и Россию: США нужен короткий мир, а затем холодная война" на сайте Украина.ру.
О том, как российская артиллерия сковывает действия противника — в материале Игоря Гомольского "Лучшая награда – дети, спокойно гуляющие по Донецку": как работают на фронте российские РСЗО".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияДонбассУкраинаДональд ТрампУкраина.руГерой РоссииСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияновости СВОСпецоперациякиевский режимКурская областьБрянская областьУкраина.ру Дзендзен СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Андрей Коц: Если Россия решится отрезать Украину от выхода к морю, ей придется провести новую мобилизацию
06:24Аэропорт Шереметьево в связи с ограничениями принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, – Росавиация
06:00Конец южному флангу: Олег Измайлов предсказал бегство ВСУ к плотине после падения Лимана
05:55Позывной "Бирюк": Попадал под FPV, хулиганил с минами, оптоволокно оставило шрам на лице
05:50"Три-четыре километра до Славянска": Измайлов — о "цитадели" для ударов по обороне ВСУ
05:40Почему Трамп вдруг стал "миротворцем"? Липовой предупредил об истинных целях политики США
05:33В аэропорту Ярославля введены ограничения на прием и выпуск рейсов, — Росавиация
05:30Ловушка для ВСУ на Донце: эксперт назвал единственный путь для бегства врага из-под Лимана
05:20"Дружба" только до выборов? Генерал Липовой про временный характер сближения Трампа с Москвой
05:15Киев не за столом, а уже на столе переговоров. Итоги встречи в Германии делегаций США и Украины
05:10"Слуга народа" меняет хозяина. Чего ждать от перевыборов лидера партии власти
05:05Блэкаут и коллапс инфраструктуры. Что происходит в Одессе
05:00Новый мирный план Трампа: какие мины там заложили для России
04:52Дебет и кредит СВО: металлургия на минимальных оборотах
04:45"Рукой подать до Александровки": военный эксперт про следующий шаг ВС РФ после Димитрова
04:30"Шахматка из укрепов": Измайлов сравнил оборону ВСУ под Константиновкой с тактикой Первой мировой
04:20Чествование героев: генерал-майор Липовой рассказал, как "Офицеры России" поддерживают участников СВО
04:16И снова взрывы в Одессе!
04:12Продолжается многочисленная серия взрывов в Одессе!
04:10Не раскрывая ничего тайного: Ананьев объяснил, почему Лавров говорит о "закрытых" планах по Украине
Лента новостейМолния