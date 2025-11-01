Хуситы предадут суду за шпионаж более 40 сотрудников ООН - 01.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251101/khusity-predadut-sudu-za-shpionazh-bolee-40-sotrudnikov-oon-1071011111.html
Хуситы предадут суду за шпионаж более 40 сотрудников ООН
Хуситы предадут суду за шпионаж более 40 сотрудников ООН - 01.11.2025 Украина.ру
Хуситы предадут суду за шпионаж более 40 сотрудников ООН
Более 40 задержанных сотрудников ООН, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем, предстанут перед судом правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситы). Об этом в ночь на 1 ноября сообщает РИА Новости
2025-11-01T03:13
2025-11-01T03:13
новости
йемен
оон
ансар алла
стефан дюжаррик
израиль
ракетный удар
шпионаж
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/11/1061844306_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_d3bb859fe324ba788f516578eb7be494.jpg
"Сорок три задержанных сотрудника местного отделения ООН предстанут перед судом по подозрению в причастности к израильским воздушным ударам, в результате нанесения которых в августе были убиты высокопоставленные лидеры хуситов", — говорится в сообщении агентства Рейтер, ссылающегося на исполняющего обязанности министра иностранных дел йеменского правительства (хуситов) Абдулвахида Абу Раса.Ранее источник в представительстве ООН сообщил РИА Новости, что представители хуситов ворвались в дом сотрудников ООН в Сане и допрашивают их.3 сентября хуситы обвинили задержанных сотрудников представительств организаций ООН в стране в шпионаже в пользу Израиля и причастности к убийству премьера созданного представителями "Ансар Алла" на подконтрольных территориях правительства и нескольких министров в результате израильских ударов по Сане.7 октября представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что хуситы задержали еще девятерых сотрудников организации. До этого Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН сообщила о задержании представителями "Ансар Алла" одного из её сотрудников в Сане, а также нескольких сотрудников в других частях страны.24 августа Израиль нанёс авиаудары по столице Йемена Сане и ее окрестностям. По заявлениям израильских СМИ, целями ударов ЦАХАЛ по Йемену были военный комплекс в районе Президентского дворца, топливный склад и две электростанции.16 октября хуситы объявили о гибели от израильского удара начальника генштаба их армии Мухаммеда аль-Гамари.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251031/ne-mogut-uberech-dazhe-detey-v-gd-nazvali-suschestvovanie-mirotvortsa-prigovorom-mezhdunarodnomu-pravu-1070953646.html
йемен
израиль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/11/1061844306_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_66160b580ee06e0a6bd299ac5f80e960.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, йемен, оон, ансар алла, стефан дюжаррик, израиль, ракетный удар, шпионаж, суд
Новости, Йемен, ООН, Ансар Алла, Стефан Дюжаррик, Израиль, ракетный удар, шпионаж, Суд

Хуситы предадут суду за шпионаж более 40 сотрудников ООН

03:13 01.11.2025
 
© AP / Osamah Abdulrahman
- РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© AP / Osamah Abdulrahman
Читать в
ДзенTelegram
Более 40 задержанных сотрудников ООН, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем, предстанут перед судом правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситы). Об этом в ночь на 1 ноября сообщает РИА Новости
"Сорок три задержанных сотрудника местного отделения ООН предстанут перед судом по подозрению в причастности к израильским воздушным ударам, в результате нанесения которых в августе были убиты высокопоставленные лидеры хуситов", — говорится в сообщении агентства Рейтер, ссылающегося на исполняющего обязанности министра иностранных дел йеменского правительства (хуситов) Абдулвахида Абу Раса.
Ранее источник в представительстве ООН сообщил РИА Новости, что представители хуситов ворвались в дом сотрудников ООН в Сане и допрашивают их.
3 сентября хуситы обвинили задержанных сотрудников представительств организаций ООН в стране в шпионаже в пользу Израиля и причастности к убийству премьера созданного представителями "Ансар Алла" на подконтрольных территориях правительства и нескольких министров в результате израильских ударов по Сане.
7 октября представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что хуситы задержали еще девятерых сотрудников организации. До этого Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН сообщила о задержании представителями "Ансар Алла" одного из её сотрудников в Сане, а также нескольких сотрудников в других частях страны.
24 августа Израиль нанёс авиаудары по столице Йемена Сане и ее окрестностям. По заявлениям израильских СМИ, целями ударов ЦАХАЛ по Йемену были военный комплекс в районе Президентского дворца, топливный склад и две электростанции.
16 октября хуситы объявили о гибели от израильского удара начальника генштаба их армии Мухаммеда аль-Гамари.
Собрание Запорожского отделения Единой России в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Вчера, 03:28
Не могут уберечь даже детей: в Госдуме прокомментировали существование "Миротворца" Сам факт существования скандально известного украинского сайта "Миротворец", тем более помещение туда детей, является приговором для международной системы права. Об этом со ссылкой на вице-спикера Госдумы Анну Кузнецову 31 октября сообщает РИА Новости
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЙеменООНАнсар АллаСтефан ДюжаррикИзраильракетный ударшпионажСуд
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:00"Китай ощутимо подставил экономическое плечо России с выгодой для себя" — эксперт Конончук
03:54Швейцария ограничила порядок предоставления убежища беженцам из ряда регионов Украины
03:13Хуситы предадут суду за шпионаж более 40 сотрудников ООН
02:51Беспилотник нарушил работу аэропорта Берлина. Опять русский?
02:12Суета вокруг Tomahawk, ненужные тела солдат и 100 лет роковой ошибке. Итоги 31 октября "одной строкой"
01:32Появились первые подробности самоубийственного десанта ВСУ под Покровском
01:10Продолжается успешное наступление ВС РФ на Покровском направлении
00:44Силы ПВО отразили вечернюю волну БПЛА, основной накат на один регион
00:19Закрытые аэропорты и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
23:56Рубио отрицает подготовку ударов по Венесуэле на фоне наращивания военной группировки
23:52Языковой террор: западенка устроила скандал из-за суржика в автомобиле
23:49Крах иллюзий: украинские военные разоблачают ложь пропагандистских карт о положении под Покровском
23:46Орбан поставил точку: поддержка Украины означает поддержку войны. Главные новости к этому часу
23:43Tomahawk от CNN - не против России, а против Трампа
23:39Провальная авантюра: якобы "контрнаступление" ВСУ под Покровском оказалось пропагандистским мифом
23:09На пороге интервенции: США наращивают военную группировку у берегов Венесуэлы
23:01Газовый капкан для киевского режима
22:25Фантазии киевского режима: Малюк заявил об уничтожении половины российских ЗРК "Панцирь"
22:08Правда глаза колет: немецкий пропагандист отказался от визита в Покровск
22:00Брюссель готовит иск против Польши, Венгрии и Словакии за защиту своих фермеров от украинской продукции
Лента новостейМолния