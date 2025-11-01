https://ukraina.ru/20251101/khusity-predadut-sudu-za-shpionazh-bolee-40-sotrudnikov-oon-1071011111.html

Хуситы предадут суду за шпионаж более 40 сотрудников ООН

Более 40 задержанных сотрудников ООН, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем, предстанут перед судом правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситы). Об этом в ночь на 1 ноября сообщает РИА Новости

"Сорок три задержанных сотрудника местного отделения ООН предстанут перед судом по подозрению в причастности к израильским воздушным ударам, в результате нанесения которых в августе были убиты высокопоставленные лидеры хуситов", — говорится в сообщении агентства Рейтер, ссылающегося на исполняющего обязанности министра иностранных дел йеменского правительства (хуситов) Абдулвахида Абу Раса.Ранее источник в представительстве ООН сообщил РИА Новости, что представители хуситов ворвались в дом сотрудников ООН в Сане и допрашивают их.3 сентября хуситы обвинили задержанных сотрудников представительств организаций ООН в стране в шпионаже в пользу Израиля и причастности к убийству премьера созданного представителями "Ансар Алла" на подконтрольных территориях правительства и нескольких министров в результате израильских ударов по Сане.7 октября представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что хуситы задержали еще девятерых сотрудников организации. До этого Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН сообщила о задержании представителями "Ансар Алла" одного из её сотрудников в Сане, а также нескольких сотрудников в других частях страны.24 августа Израиль нанёс авиаудары по столице Йемена Сане и ее окрестностям. По заявлениям израильских СМИ, целями ударов ЦАХАЛ по Йемену были военный комплекс в районе Президентского дворца, топливный склад и две электростанции.16 октября хуситы объявили о гибели от израильского удара начальника генштаба их армии Мухаммеда аль-Гамари.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

йемен

израиль

