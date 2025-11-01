https://ukraina.ru/20251101/ukrainskaya-armiya-atakovala-regiony-rossii-khronika-i-itogi-k-utru-1-noyabrya-1071013100.html

Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 1 ноября

Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 1 ноября

Серию атак на объекты в российских регионах предприняла украинская армия. Об этом 1 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру

В начале ночи был объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА для города Елец и Елецкого МР, Долгоруковского МР, Становлянского МО, Измалковского МО. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Силы ПВО за ночь сбили 98 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны России:🟥 45 БПЛА – над территорией Белгородской области;🟥 12 БПЛА – над территорией Самарской области;🟥 11 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 6 БПЛА, летевших на Москву;🟥 10 БПЛА – над территорией Воронежской области;🟥 10 БПЛА – над территорией Ростовской области;🟥 4 БПЛА – над территорией Тульской области;🟥 2 БПЛА – над территорией Липецкой области;🟥 2 БПЛА – над территорией Рязанской области;🟥 1 БПЛА – над территорией Курской области;🟥 1 БПЛА – над территорией Калужской области.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о шести сбитых беспилотниках, летевших к столице России. Отбой опасности атаки БПЛА в Воронежской области объявил губернатор региона. В Тульской области силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщил губернатор. Пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано. В Ростовской области силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА в трёх районах, уточнил губернатор. Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется.Росавиация тем временем сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов с аэропортов Краснодара (Пашковский), Тамбова , Самары (Курумоч), Пензы и Саратова. Действуют ограничения для аэропорта Калуги (Грабцево).Также утром 1 ноября Минобороны России сообщило, что расчет РСЗО "Град" 1-го мотострелкового полка "Башкортостан" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" поразил район сосредоточения личного состава и техники ВСУ на Краснолиманском направлении. Опубликованы кадры работы расчёта российских бойцов. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

