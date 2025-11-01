Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 1 ноября - 01.11.2025 Украина.ру
Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 1 ноября
Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 1 ноября
Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 1 ноября
Серию атак на объекты в российских регионах предприняла украинская армия. Об этом 1 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-11-01T08:33
2025-11-01T08:33
В начале ночи был объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА для города Елец и Елецкого МР, Долгоруковского МР, Становлянского МО, Измалковского МО. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Силы ПВО за ночь сбили 98 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны России:🟥 45 БПЛА – над территорией Белгородской области;🟥 12 БПЛА – над территорией Самарской области;🟥 11 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 6 БПЛА, летевших на Москву;🟥 10 БПЛА – над территорией Воронежской области;🟥 10 БПЛА – над территорией Ростовской области;🟥 4 БПЛА – над территорией Тульской области;🟥 2 БПЛА – над территорией Липецкой области;🟥 2 БПЛА – над территорией Рязанской области;🟥 1 БПЛА – над территорией Курской области;🟥 1 БПЛА – над территорией Калужской области.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о шести сбитых беспилотниках, летевших к столице России. Отбой опасности атаки БПЛА в Воронежской области объявил губернатор региона. В Тульской области силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщил губернатор. Пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано. В Ростовской области силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА в трёх районах, уточнил губернатор. Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется.Росавиация тем временем сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов с аэропортов Краснодара (Пашковский), Тамбова , Самары (Курумоч), Пензы и Саратова. Действуют ограничения для аэропорта Калуги (Грабцево).Также утром 1 ноября Минобороны России сообщило, что расчет РСЗО "Град" 1-го мотострелкового полка "Башкортостан" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" поразил район сосредоточения личного состава и техники ВСУ на Краснолиманском направлении. Опубликованы кадры работы расчёта российских бойцов. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 1 ноября

08:33 01.11.2025
 
Серию атак на объекты в российских регионах предприняла украинская армия. Об этом 1 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
В начале ночи был объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА для города Елец и Елецкого МР, Долгоруковского МР, Становлянского МО, Измалковского МО. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Силы ПВО за ночь сбили 98 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны России:
🟥 45 БПЛА – над территорией Белгородской области;
🟥 12 БПЛА – над территорией Самарской области;
🟥 11 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 6 БПЛА, летевших на Москву;
🟥 10 БПЛА – над территорией Воронежской области;
🟥 10 БПЛА – над территорией Ростовской области;
🟥 4 БПЛА – над территорией Тульской области;
🟥 2 БПЛА – над территорией Липецкой области;
🟥 2 БПЛА – над территорией Рязанской области;
🟥 1 БПЛА – над территорией Курской области;
🟥 1 БПЛА – над территорией Калужской области.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о шести сбитых беспилотниках, летевших к столице России.
Отбой опасности атаки БПЛА в Воронежской области объявил губернатор региона.
В Тульской области силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщил губернатор. Пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
В Ростовской области силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА в трёх районах, уточнил губернатор. Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется.
Росавиация тем временем сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов с аэропортов Краснодара (Пашковский), Тамбова , Самары (Курумоч), Пензы и Саратова. Действуют ограничения для аэропорта Калуги (Грабцево).
Также утром 1 ноября Минобороны России сообщило, что расчет РСЗО "Град" 1-го мотострелкового полка "Башкортостан" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" поразил район сосредоточения личного состава и техники ВСУ на Краснолиманском направлении. Опубликованы кадры работы расчёта российских бойцов.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
