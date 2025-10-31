https://ukraina.ru/20251031/chto-proiskhodit-na-pokrovskom-napravlenii-mnenie-ekspertov-1070954545.html

Что происходит на покровском направлении? Мнение экспертов

Что происходит на покровском направлении? Мнение экспертов

Ситуация в Покровске (Красноармейске), Мирнограде (Димитрове) и Купянске критическая. Это признают уже даже на Украине.

2025-10-31T06:26

Сквозь марафон Зеленского просачивается информация от бойцов – военная операция украинского командования на этом направлении провалена. Тг-канал "Легитимный пишет, что сейчас Зеленский и Сырский в агонии бросают на покровско-купянское направление резервы отовсюду и оголяют другие направления.В том числе опасно сейчас в Черниговской области, а также Херсоне. Владимир Путин 30 октября выступил, комментируя информацию, что бойцы ВСУ окружены и заблокированы в Покровске, сказал, что российская сторона готова допустить к ним представителей зарубежных и украинских СМИ. Украинцы эту инициативы ожидаемо отвергли. Что происходит на фронте в эти дни – комментировали эксперты в своих соцсетях.Политолог Дмитрий ЕвстафьевСпециально начинаю с предложений В.В.Путина по Украине. Очень красивый политико-медийный маневр с запуском западных и украинских СМИ в зоны окружения в Купянске и Покровске. Полностью обнуляющий не только идею хунты Ермака-Зеленского превратить два важных в реальности узла обороны в "вечные фортеции", но и планы "похоронить" окруженцев, нейтрализовав всякое возмущение в украинском общественном мнении. Путин сделал тему "окруженцев" частью внутренней политики Украины. Отвечать на заявление Путина придется, даже если ответом будет самоубийственная попытка деблокады. В текущей ситуации перевести дело в классический украинский "игнор" невозможно. Сейчас подобный шаг реально способен "взломать" "кокон вранья", возводившийся последние годы. Может не получиться. Но попробовать стоит.Украинский журналист Антон ГураПарни с Покровского направления выходят в эфиры и говорят, что Покровское направление самое провальное за весь период войны.Столько погибших просто так, чтобы показать картинку, якобы обороны ещё никто не видел. Как вылезет правда, так все прозреютСенатор Алексей ПушковСильный ход с точки зрения информационной политики. Вопрос в том, захотят ли западные журналисты посмотреть правде в глаза или продолжат смотреть на развитие конфликта одним глазом. Второй вопрос в том, позволит ли Киев увидеть правду тем, кто захочет или решится на нее взглянуть.Общественный деятель Татьяна ПопРедко комментирую новости по военной тематике, все же я не специалист, но для сегодняшнего выступления Владимира Владимировича сделаю исключение, так как оно не только про реальный, но и про информационный фронт. Итак, на реальном фронте дела Украины печальны.И это не просто факт, а факт, который российская сторона готова предоставить к осмотру и изучению всем желающим. Президент заявил, что ВС РФ не против пустить СМИ, в том числе украинские и зарубежные, в зону окружения противника в Купянске и Красноармейске и на несколько часов прекратить огонь, чтобы журналисты могли пообщаться с окруженцами, может передать родным завещания, ну и своим зрителям показать, как на самом деле выглядят перемоги Зели.Так что просрочку сегодня и явно будут накрывать мариупольские флешбэки – тогда тоже полмира внимательно следило за обещаниями Зели "деблокады" "Азовстали", потом "экстрадиции", а потом за послушной сдачей в плен сотен боевиков. Привет для наших западных "партнеров" прозвучал от президента более чем понятно: вслед за "Буревестником" Россия успешно провела испытание подводного аппарата "Посейдона", а ракета "Сармат" скоро встанет на боевое дежурство. "Коалиция желающих", если будет нарываться, рискует сама пожелать, с чем из этого ассортимента познакомится поближе.Украинский политолог и военнослужащий Кирилл СазоновПока так выглядит карта по ситуации вокруг Покровска и Мирнограда. Ситуация очень сложная. И кто вам скажет – да тут все просто, вот катастрофа, или ничего страшного – посылайте этого "военного эксперта" подальше. Ситуация сложная, вариантов развития несколько и делать сейчас прогнозы – можно с таким же успехом карты таро взять.Украинский политик Александр ДубинскийОкончательное падение Покровска и Мирнограда откроет новый этап и возможности для переговоров - так как вскроет ложь зеленского (Дубинский нарочито пишет фамилию главаря украинского режима с маленькой буквы - Ред.) в Вашингтоне о способности Украины отвоевывать территории. Этот провал зеленский пытается перекрыть видимостью “мирного плана”, который он пишет с европейцами, но эта профанация вряд ли будет иметь какое-то влияние на позицию Трампа, который всегда давит на слабую точку - сейчас это позиции Украины. И самым страшным кошмаром для зеленского является возобновление диалога о Будапештском саммите Путина и Трампа.О том, что происходит в эти часы и дни в целом в зоне СВО - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. На ключевых участках фронта противник - в окружении, но радоваться рано"

