Что происходит на покровском направлении? Мнение экспертов
Ситуация в Покровске (Красноармейске), Мирнограде (Димитрове) и Купянске критическая. Это признают уже даже на Украине.
Сквозь марафон Зеленского просачивается информация от бойцов – военная операция украинского командования на этом направлении провалена. Тг-канал "Легитимный пишет, что сейчас Зеленский и Сырский в агонии бросают на покровско-купянское направление резервы отовсюду и оголяют другие направления.В том числе опасно сейчас в Черниговской области, а также Херсоне. Владимир Путин 30 октября выступил, комментируя информацию, что бойцы ВСУ окружены и заблокированы в Покровске, сказал, что российская сторона готова допустить к ним представителей зарубежных и украинских СМИ. Украинцы эту инициативы ожидаемо отвергли. Что происходит на фронте в эти дни – комментировали эксперты в своих соцсетях.Политолог Дмитрий ЕвстафьевСпециально начинаю с предложений В.В.Путина по Украине. Очень красивый политико-медийный маневр с запуском западных и украинских СМИ в зоны окружения в Купянске и Покровске. Полностью обнуляющий не только идею хунты Ермака-Зеленского превратить два важных в реальности узла обороны в "вечные фортеции", но и планы "похоронить" окруженцев, нейтрализовав всякое возмущение в украинском общественном мнении. Путин сделал тему "окруженцев" частью внутренней политики Украины. Отвечать на заявление Путина придется, даже если ответом будет самоубийственная попытка деблокады. В текущей ситуации перевести дело в классический украинский "игнор" невозможно. Сейчас подобный шаг реально способен "взломать" "кокон вранья", возводившийся последние годы. Может не получиться. Но попробовать стоит.Украинский журналист Антон ГураПарни с Покровского направления выходят в эфиры и говорят, что Покровское направление самое провальное за весь период войны.Столько погибших просто так, чтобы показать картинку, якобы обороны ещё никто не видел. Как вылезет правда, так все прозреютСенатор Алексей ПушковСильный ход с точки зрения информационной политики. Вопрос в том, захотят ли западные журналисты посмотреть правде в глаза или продолжат смотреть на развитие конфликта одним глазом. Второй вопрос в том, позволит ли Киев увидеть правду тем, кто захочет или решится на нее взглянуть.Общественный деятель Татьяна ПопРедко комментирую новости по военной тематике, все же я не специалист, но для сегодняшнего выступления Владимира Владимировича сделаю исключение, так как оно не только про реальный, но и про информационный фронт. Итак, на реальном фронте дела Украины печальны.И это не просто факт, а факт, который российская сторона готова предоставить к осмотру и изучению всем желающим. Президент заявил, что ВС РФ не против пустить СМИ, в том числе украинские и зарубежные, в зону окружения противника в Купянске и Красноармейске и на несколько часов прекратить огонь, чтобы журналисты могли пообщаться с окруженцами, может передать родным завещания, ну и своим зрителям показать, как на самом деле выглядят перемоги Зели.Так что просрочку сегодня и явно будут накрывать мариупольские флешбэки – тогда тоже полмира внимательно следило за обещаниями Зели "деблокады" "Азовстали", потом "экстрадиции", а потом за послушной сдачей в плен сотен боевиков. Привет для наших западных "партнеров" прозвучал от президента более чем понятно: вслед за "Буревестником" Россия успешно провела испытание подводного аппарата "Посейдона", а ракета "Сармат" скоро встанет на боевое дежурство. "Коалиция желающих", если будет нарываться, рискует сама пожелать, с чем из этого ассортимента познакомится поближе.Украинский политолог и военнослужащий Кирилл СазоновПока так выглядит карта по ситуации вокруг Покровска и Мирнограда. Ситуация очень сложная. И кто вам скажет – да тут все просто, вот катастрофа, или ничего страшного – посылайте этого "военного эксперта" подальше. Ситуация сложная, вариантов развития несколько и делать сейчас прогнозы – можно с таким же успехом карты таро взять.Украинский политик Александр ДубинскийОкончательное падение Покровска и Мирнограда откроет новый этап и возможности для переговоров - так как вскроет ложь зеленского (Дубинский нарочито пишет фамилию главаря украинского режима с маленькой буквы - Ред.) в Вашингтоне о способности Украины отвоевывать территории. Этот провал зеленский пытается перекрыть видимостью “мирного плана”, который он пишет с европейцами, но эта профанация вряд ли будет иметь какое-то влияние на позицию Трампа, который всегда давит на слабую точку - сейчас это позиции Украины. И самым страшным кошмаром для зеленского является возобновление диалога о Будапештском саммите Путина и Трампа.О том, что происходит в эти часы и дни в целом в зоне СВО - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. На ключевых участках фронта противник - в окружении, но радоваться рано"
06:26 31.10.2025
 
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Ситуация в Покровске (Красноармейске), Мирнограде (Димитрове) и Купянске критическая. Это признают уже даже на Украине.
Сквозь марафон Зеленского просачивается информация от бойцов – военная операция украинского командования на этом направлении провалена. Тг-канал "Легитимный пишет, что сейчас Зеленский и Сырский в агонии бросают на покровско-купянское направление резервы отовсюду и оголяют другие направления.
В том числе опасно сейчас в Черниговской области, а также Херсоне. Владимир Путин 30 октября выступил, комментируя информацию, что бойцы ВСУ окружены и заблокированы в Покровске, сказал, что российская сторона готова допустить к ним представителей зарубежных и украинских СМИ. Украинцы эту инициативы ожидаемо отвергли. Что происходит на фронте в эти дни – комментировали эксперты в своих соцсетях.
Политолог Дмитрий Евстафьев
Специально начинаю с предложений В.В.Путина по Украине. Очень красивый политико-медийный маневр с запуском западных и украинских СМИ в зоны окружения в Купянске и Покровске. Полностью обнуляющий не только идею хунты Ермака-Зеленского превратить два важных в реальности узла обороны в "вечные фортеции", но и планы "похоронить" окруженцев, нейтрализовав всякое возмущение в украинском общественном мнении. Путин сделал тему "окруженцев" частью внутренней политики Украины. Отвечать на заявление Путина придется, даже если ответом будет самоубийственная попытка деблокады. В текущей ситуации перевести дело в классический украинский "игнор" невозможно. Сейчас подобный шаг реально способен "взломать" "кокон вранья", возводившийся последние годы. Может не получиться. Но попробовать стоит.
Украинский журналист Антон Гура
Парни с Покровского направления выходят в эфиры и говорят, что Покровское направление самое провальное за весь период войны.
Столько погибших просто так, чтобы показать картинку, якобы обороны ещё никто не видел. Как вылезет правда, так все прозреют
Сенатор Алексей Пушков
Сильный ход с точки зрения информационной политики. Вопрос в том, захотят ли западные журналисты посмотреть правде в глаза или продолжат смотреть на развитие конфликта одним глазом. Второй вопрос в том, позволит ли Киев увидеть правду тем, кто захочет или решится на нее взглянуть.
Общественный деятель Татьяна Поп
Редко комментирую новости по военной тематике, все же я не специалист, но для сегодняшнего выступления Владимира Владимировича сделаю исключение, так как оно не только про реальный, но и про информационный фронт. Итак, на реальном фронте дела Украины печальны.
И это не просто факт, а факт, который российская сторона готова предоставить к осмотру и изучению всем желающим. Президент заявил, что ВС РФ не против пустить СМИ, в том числе украинские и зарубежные, в зону окружения противника в Купянске и Красноармейске и на несколько часов прекратить огонь, чтобы журналисты могли пообщаться с окруженцами, может передать родным завещания, ну и своим зрителям показать, как на самом деле выглядят перемоги Зели.
Так что просрочку сегодня и явно будут накрывать мариупольские флешбэки – тогда тоже полмира внимательно следило за обещаниями Зели "деблокады" "Азовстали", потом "экстрадиции", а потом за послушной сдачей в плен сотен боевиков. Привет для наших западных "партнеров" прозвучал от президента более чем понятно: вслед за "Буревестником" Россия успешно провела испытание подводного аппарата "Посейдона", а ракета "Сармат" скоро встанет на боевое дежурство. "Коалиция желающих", если будет нарываться, рискует сама пожелать, с чем из этого ассортимента познакомится поближе.
Украинский политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов
Пока так выглядит карта по ситуации вокруг Покровска и Мирнограда. Ситуация очень сложная. И кто вам скажет – да тут все просто, вот катастрофа, или ничего страшного – посылайте этого "военного эксперта" подальше. Ситуация сложная, вариантов развития несколько и делать сейчас прогнозы – можно с таким же успехом карты таро взять.
Украинский политик Александр Дубинский
Окончательное падение Покровска и Мирнограда откроет новый этап и возможности для переговоров - так как вскроет ложь зеленского (Дубинский нарочито пишет фамилию главаря украинского режима с маленькой буквы - Ред.) в Вашингтоне о способности Украины отвоевывать территории. Этот провал зеленский пытается перекрыть видимостью “мирного плана”, который он пишет с европейцами, но эта профанация вряд ли будет иметь какое-то влияние на позицию Трампа, который всегда давит на слабую точку - сейчас это позиции Украины. И самым страшным кошмаром для зеленского является возобновление диалога о Будапештском саммите Путина и Трампа.
О том, что происходит в эти часы и дни в целом в зоне СВО - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. На ключевых участках фронта противник - в окружении, но радоваться рано"
