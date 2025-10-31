https://ukraina.ru/20251031/stolko-pogibshikh-radi-kartinki-ya-esch-ne-videl-kievu-pridtsya-priznat-proval-pod-pokrovskom---1070979638.html

"Столько погибших ради картинки я ещё не видел". Киеву придётся признать провал под Покровском

Ситуация в Покровске (Красноармейске), Мирнограде (Димитрове) и Купянске для ВСУ критическая. Это признают уже даже на Украине

2025-10-31T14:58

украина

купянск

киев

владимир путин

трамп и зеленский

владимир зеленский

вооруженные силы украины

азовсталь

сво

Сквозь марафон Владимира Зеленского просачивается информация от бойцов — военная операция украинского командования на этом направлении провалена.Телеграм-канал "Легитимный" пишет, что сейчас Зеленский и Сырский бросают на покровско-купянское направление резервы отовсюду и оголяют другие направления.В том числе опасно сейчас в Черниговской области, а также в Херсоне.Владимир Путин 30 октября, сказал, что российская сторона готова допустить к заблокированным в Покровске и Купянске боевикам ВСУ представителей зарубежных и украинских СМИ.Украинцы эту инициативу ожидаемо отвергли.Что происходит на фронте в эти дни — комментировали эксперты в своих блогах.Политолог Дмитрий ЕвстафьевСпециально начинаю с предложений В. В. Путина по Украине. Очень красивый политико-медийный манёвр с запуском западных и украинских СМИ в зоны окружения в Купянске и Покровске.Полностью обнуляющий не только идею хунты Ермака-Зеленского превратить два важных в реальности узла обороны в "вечные фортеции", но и планы "похоронить" окружённых, нейтрализовав всякое возмущение в украинском общественном мнении.Путин сделал тему "окружённых" частью внутренней политики Украины. Отвечать на заявление Путина придётся, даже если ответом будет самоубийственная попытка деблокады.В текущей ситуации перевести дело в классический украинский "игнор" невозможно. Сейчас подобный шаг реально способен "взломать" "кокон вранья", возводившийся последние годы.Может не получиться. Но попробовать стоит.Украинский журналист Антон ГураПарни с Покровского направления выходят в эфиры и говорят, что Покровское направление самое провальное за весь период войны.Столько погибших просто так, чтобы показать картинку якобы обороны, ещё никто не видел. Как вылезет правда, так все прозреют.Сенатор Алексей ПушковСильный ход с точки зрения информационной политики. Вопрос в том, захотят ли западные журналисты посмотреть правде в глаза или продолжат смотреть на развитие конфликта одним глазом.Второй вопрос в том, позволит ли Киев увидеть правду тем, кто захочет или решится на неё взглянуть.Общественный деятель Татьяна ПопРедко комментирую новости по военной тематике, всё же я не специалист, но для сегодняшнего выступления Владимира Владимировича сделаю исключение, так как оно не только про реальный, но и про информационный фронт.Итак, на реальном фронте дела Украины печальны. И это не просто факт, а факт, который российская сторона готова предоставить к осмотру и изучению всем желающим.Президент заявил, что ВС РФ не против пустить СМИ, в том числе украинские и зарубежные, в зону окружения противника в Купянске и Красноармейске и на несколько часов прекратить огонь, чтобы журналисты могли пообщаться с окруженцами, может, передать родным завещания, ну и своим зрителям показать, как на самом деле выглядят перемоги Зели.Так что просрочку сегодня и явно будут накрывать мариупольские флешбэки — тогда тоже полмира внимательно следило за обещаниями Зели "деблокады" "Азовстали", потом "экстрадиции", а потом за послушной сдачей в плен сотен боевиков.Привет для наших западных "партнёров" прозвучал от президента более чем понятно: в след за "Буревестником" Россия успешно провела испытание подводного аппарата "Посейдона", а ракета "Сармат" скоро встанет на боевое дежурство."Коалиция желающих", если будет нарываться, рискует сама пожелать, с чем из этого ассортимента познакомится поближе.Украинский политолог и военнослужащий Кирилл СазоновПока так выглядит карта по ситуации вокруг Покровска и Мирнограда. Ситуация очень сложная.И кто вам скажет — да тут всё просто, вот катастрофа, или ничего страшного — посылайте этого "военного эксперта" подальше.Ситуация сложная, вариантов развития несколько и делать сейчас прогнозы — можно с таким же успехом карты таро взять.Украинский политик Александр ДубинскийОкончательное падение Покровска и Мирнограда откроет новый этап и возможности для переговоров — так как вскроет ложь Зеленского в Вашингтоне о способности Украины отвоёвывать территории.Этот провал Зеленский пытается перекрыть видимостью "мирного плана", который он пишет с европейцами, но эта профанация вряд ли будет иметь какое-то влияние на позицию Трампа, который всегда давит на слабую точку — сейчас это позиции Украины.И самым страшным кошмаром для Зеленского является возобновление диалога о Будапештском саммите Путина и Трампа.Читайте также: Покровск и уроки Сталинграда

2025

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

