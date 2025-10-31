"Столько погибших ради картинки я ещё не видел". Киеву придётся признать провал под Покровском - 31.10.2025 Украина.ру
"Столько погибших ради картинки я ещё не видел". Киеву придётся признать провал под Покровском
Ситуация в Покровске (Красноармейске), Мирнограде (Димитрове) и Купянске для ВСУ критическая. Это признают уже даже на Украине
Сквозь марафон Владимира Зеленского просачивается информация от бойцов — военная операция украинского командования на этом направлении провалена.Телеграм-канал "Легитимный" пишет, что сейчас Зеленский и Сырский бросают на покровско-купянское направление резервы отовсюду и оголяют другие направления.В том числе опасно сейчас в Черниговской области, а также в Херсоне.Владимир Путин 30 октября, сказал, что российская сторона готова допустить к заблокированным в Покровске и Купянске боевикам ВСУ представителей зарубежных и украинских СМИ.Украинцы эту инициативу ожидаемо отвергли.Что происходит на фронте в эти дни — комментировали эксперты в своих блогах.Политолог Дмитрий ЕвстафьевСпециально начинаю с предложений В. В. Путина по Украине. Очень красивый политико-медийный манёвр с запуском западных и украинских СМИ в зоны окружения в Купянске и Покровске.Полностью обнуляющий не только идею хунты Ермака-Зеленского превратить два важных в реальности узла обороны в "вечные фортеции", но и планы "похоронить" окружённых, нейтрализовав всякое возмущение в украинском общественном мнении.Путин сделал тему "окружённых" частью внутренней политики Украины. Отвечать на заявление Путина придётся, даже если ответом будет самоубийственная попытка деблокады.В текущей ситуации перевести дело в классический украинский "игнор" невозможно. Сейчас подобный шаг реально способен "взломать" "кокон вранья", возводившийся последние годы.Может не получиться. Но попробовать стоит.Украинский журналист Антон ГураПарни с Покровского направления выходят в эфиры и говорят, что Покровское направление самое провальное за весь период войны.Столько погибших просто так, чтобы показать картинку якобы обороны, ещё никто не видел. Как вылезет правда, так все прозреют.Сенатор Алексей ПушковСильный ход с точки зрения информационной политики. Вопрос в том, захотят ли западные журналисты посмотреть правде в глаза или продолжат смотреть на развитие конфликта одним глазом.Второй вопрос в том, позволит ли Киев увидеть правду тем, кто захочет или решится на неё взглянуть.Общественный деятель Татьяна ПопРедко комментирую новости по военной тематике, всё же я не специалист, но для сегодняшнего выступления Владимира Владимировича сделаю исключение, так как оно не только про реальный, но и про информационный фронт.Итак, на реальном фронте дела Украины печальны. И это не просто факт, а факт, который российская сторона готова предоставить к осмотру и изучению всем желающим.Президент заявил, что ВС РФ не против пустить СМИ, в том числе украинские и зарубежные, в зону окружения противника в Купянске и Красноармейске и на несколько часов прекратить огонь, чтобы журналисты могли пообщаться с окруженцами, может, передать родным завещания, ну и своим зрителям показать, как на самом деле выглядят перемоги Зели.Так что просрочку сегодня и явно будут накрывать мариупольские флешбэки — тогда тоже полмира внимательно следило за обещаниями Зели "деблокады" "Азовстали", потом "экстрадиции", а потом за послушной сдачей в плен сотен боевиков.Привет для наших западных "партнёров" прозвучал от президента более чем понятно: в след за "Буревестником" Россия успешно провела испытание подводного аппарата "Посейдона", а ракета "Сармат" скоро встанет на боевое дежурство."Коалиция желающих", если будет нарываться, рискует сама пожелать, с чем из этого ассортимента познакомится поближе.Украинский политолог и военнослужащий Кирилл СазоновПока так выглядит карта по ситуации вокруг Покровска и Мирнограда. Ситуация очень сложная.И кто вам скажет — да тут всё просто, вот катастрофа, или ничего страшного — посылайте этого "военного эксперта" подальше.Ситуация сложная, вариантов развития несколько и делать сейчас прогнозы — можно с таким же успехом карты таро взять.Украинский политик Александр ДубинскийОкончательное падение Покровска и Мирнограда откроет новый этап и возможности для переговоров — так как вскроет ложь Зеленского в Вашингтоне о способности Украины отвоёвывать территории.Этот провал Зеленский пытается перекрыть видимостью "мирного плана", который он пишет с европейцами, но эта профанация вряд ли будет иметь какое-то влияние на позицию Трампа, который всегда давит на слабую точку — сейчас это позиции Украины.И самым страшным кошмаром для Зеленского является возобновление диалога о Будапештском саммите Путина и Трампа.Читайте также: Покровск и уроки Сталинграда
Ситуация в Покровске (Красноармейске), Мирнограде (Димитрове) и Купянске для ВСУ критическая. Это признают уже даже на Украине
Сквозь марафон Владимира Зеленского просачивается информация от бойцов — военная операция украинского командования на этом направлении провалена.
Телеграм-канал "Легитимный" пишет, что сейчас Зеленский и Сырский бросают на покровско-купянское направление резервы отовсюду и оголяют другие направления.
В том числе опасно сейчас в Черниговской области, а также в Херсоне.
Владимир Путин 30 октября, сказал, что российская сторона готова допустить к заблокированным в Покровске и Купянске боевикам ВСУ представителей зарубежных и украинских СМИ.
Украинцы эту инициативу ожидаемо отвергли.
Что происходит на фронте в эти дни — комментировали эксперты в своих блогах.
Политолог Дмитрий Евстафьев
Специально начинаю с предложений В. В. Путина по Украине. Очень красивый политико-медийный манёвр с запуском западных и украинских СМИ в зоны окружения в Купянске и Покровске.
Полностью обнуляющий не только идею хунты Ермака-Зеленского превратить два важных в реальности узла обороны в "вечные фортеции", но и планы "похоронить" окружённых, нейтрализовав всякое возмущение в украинском общественном мнении.
Путин сделал тему "окружённых" частью внутренней политики Украины. Отвечать на заявление Путина придётся, даже если ответом будет самоубийственная попытка деблокады.
В текущей ситуации перевести дело в классический украинский "игнор" невозможно. Сейчас подобный шаг реально способен "взломать" "кокон вранья", возводившийся последние годы.
Может не получиться. Но попробовать стоит.
Украинский журналист Антон Гура
Парни с Покровского направления выходят в эфиры и говорят, что Покровское направление самое провальное за весь период войны.
Столько погибших просто так, чтобы показать картинку якобы обороны, ещё никто не видел. Как вылезет правда, так все прозреют.
Сенатор Алексей Пушков
Сильный ход с точки зрения информационной политики. Вопрос в том, захотят ли западные журналисты посмотреть правде в глаза или продолжат смотреть на развитие конфликта одним глазом.
Второй вопрос в том, позволит ли Киев увидеть правду тем, кто захочет или решится на неё взглянуть.
Общественный деятель Татьяна Поп
Редко комментирую новости по военной тематике, всё же я не специалист, но для сегодняшнего выступления Владимира Владимировича сделаю исключение, так как оно не только про реальный, но и про информационный фронт.
Итак, на реальном фронте дела Украины печальны. И это не просто факт, а факт, который российская сторона готова предоставить к осмотру и изучению всем желающим.
Президент заявил, что ВС РФ не против пустить СМИ, в том числе украинские и зарубежные, в зону окружения противника в Купянске и Красноармейске и на несколько часов прекратить огонь, чтобы журналисты могли пообщаться с окруженцами, может, передать родным завещания, ну и своим зрителям показать, как на самом деле выглядят перемоги Зели.
Так что просрочку сегодня и явно будут накрывать мариупольские флешбэки — тогда тоже полмира внимательно следило за обещаниями Зели "деблокады" "Азовстали", потом "экстрадиции", а потом за послушной сдачей в плен сотен боевиков.
Привет для наших западных "партнёров" прозвучал от президента более чем понятно: в след за "Буревестником" Россия успешно провела испытание подводного аппарата "Посейдона", а ракета "Сармат" скоро встанет на боевое дежурство.
"Коалиция желающих", если будет нарываться, рискует сама пожелать, с чем из этого ассортимента познакомится поближе.
Украинский политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов
Пока так выглядит карта по ситуации вокруг Покровска и Мирнограда. Ситуация очень сложная.
И кто вам скажет — да тут всё просто, вот катастрофа, или ничего страшного — посылайте этого "военного эксперта" подальше.
Ситуация сложная, вариантов развития несколько и делать сейчас прогнозы — можно с таким же успехом карты таро взять.
Украинский политик Александр Дубинский
Окончательное падение Покровска и Мирнограда откроет новый этап и возможности для переговоров — так как вскроет ложь Зеленского в Вашингтоне о способности Украины отвоёвывать территории.
Этот провал Зеленский пытается перекрыть видимостью "мирного плана", который он пишет с европейцами, но эта профанация вряд ли будет иметь какое-то влияние на позицию Трампа, который всегда давит на слабую точку — сейчас это позиции Украины.
И самым страшным кошмаром для Зеленского является возобновление диалога о Будапештском саммите Путина и Трампа.
Читайте также: Покровск и уроки Сталинграда
