Трампа раскритиковали в парламенте за сокращение военного присутствия в Европе - 30.10.2025
Трампа раскритиковали в парламенте за сокращение военного присутствия в Европе
Трампа раскритиковали в парламенте за сокращение военного присутствия в Европе
Решение президента США сократить военное присутствие в Европе подверглось критике его однопартийцев в парламенте страны. Об этом сообщило информагентство Reuters.
2025-10-30T09:50
2025-10-30T10:01
Редкий случай несогласия республиканцев в парламенте США с президентом-однопартийцем обратил на себя внимание журналистов. Два ведущих законодателя-республиканца, возглавляющие комитеты по надзору за Пентагоном в Конгрессе США, в среду опубликовали редкое совместное заявление.В нём они раскритиковали решение администрации Дональда Трампа сократить численность американских войск в Румынии.Минобороны Румынии заявило 29 октября, что США планируют сократить численность своих войск на восточном фланге Европы, включая военнослужащих, которые должны были быть размещены на румынской авиабазе "Михаил Когэлничану". Американские военные заявили, что этот шаг не является "выводом американских войск из Европы или сигналом об ослаблении приверженности НАТО".Тем не менее, сенатор Роджер Уикер, возглавляющий комитет Сената по вооруженным силам, а также Майк Роджерс - председатель комитета палаты представителей по вооруженным силам, заявили, что это решение "нескоординировано и прямо противоречит стратегии президента"."Мы решительно против решения не содержать ротационную бригаду США в Румынии", — говорится в заявлении парламентариев-республиканцев.До этого, в сентябре президент США заявил, что армия его страны может увеличить свое военное присутствие в Польше."Законодатели добавили, что этот шаг послал неверный сигнал России, и они обеспокоены тем, что это было сделано без консультации с Конгрессом", - отметило информагенство. Оно также напомнило, что Белый дом ранее сообщал европейским союзникам Вашингтона, что им придется взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, поскольку Соединенные Штаты уделяют все больше внимания своим границам и Индо-Тихоокеанскому региону."Позиция Трампа в вопросе его отношений с президентом России Владимиром Путиным постоянно меняется", - констатировали в Reuters.Тем временем США проводят масштабное сокращение своего военного присутствия в Центральной и Восточной Европе. Американских военнослужащих уже отзывают из Румынии.Запланировано также сокращение присутствия армии США в Болгарии, Венгрии и Словакии.Ранее на эту тему: В Белоруссии спрогнозировали обострение обстановки на молдавско-приднестровском направлении Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Трампа раскритиковали в парламенте за сокращение военного присутствия в Европе

09:50 30.10.2025 (обновлено: 10:01 30.10.2025)
 
Решение президента США сократить военное присутствие в Европе подверглось критике его однопартийцев в парламенте страны. Об этом сообщило информагентство Reuters.
Редкий случай несогласия республиканцев в парламенте США с президентом-однопартийцем обратил на себя внимание журналистов.
Два ведущих законодателя-республиканца, возглавляющие комитеты по надзору за Пентагоном в Конгрессе США, в среду опубликовали редкое совместное заявление.В нём они раскритиковали решение администрации Дональда Трампа сократить численность американских войск в Румынии.
Минобороны Румынии заявило 29 октября, что США планируют сократить численность своих войск на восточном фланге Европы, включая военнослужащих, которые должны были быть размещены на румынской авиабазе "Михаил Когэлничану". Американские военные заявили, что этот шаг не является "выводом американских войск из Европы или сигналом об ослаблении приверженности НАТО".
Тем не менее, сенатор Роджер Уикер, возглавляющий комитет Сената по вооруженным силам, а также Майк Роджерс - председатель комитета палаты представителей по вооруженным силам, заявили, что это решение "нескоординировано и прямо противоречит стратегии президента".
"Мы решительно против решения не содержать ротационную бригаду США в Румынии", — говорится в заявлении парламентариев-республиканцев.
До этого, в сентябре президент США заявил, что армия его страны может увеличить свое военное присутствие в Польше.
"Законодатели добавили, что этот шаг послал неверный сигнал России, и они обеспокоены тем, что это было сделано без консультации с Конгрессом", - отметило информагенство.
Оно также напомнило, что Белый дом ранее сообщал европейским союзникам Вашингтона, что им придется взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, поскольку Соединенные Штаты уделяют все больше внимания своим границам и Индо-Тихоокеанскому региону.
"Позиция Трампа в вопросе его отношений с президентом России Владимиром Путиным постоянно меняется", - констатировали в Reuters.
Тем временем США проводят масштабное сокращение своего военного присутствия в Центральной и Восточной Европе. Американских военнослужащих уже отзывают из Румынии.Запланировано также сокращение присутствия армии США в Болгарии, Венгрии и Словакии.
Ранее на эту тему: В Белоруссии спрогнозировали обострение обстановки на молдавско-приднестровском направлении
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
