Политолог Павлив: Пропагандисты Зеленского готовят Украину к жесткой мобилизации
© telegram ukr_2025_ruЧерниговский суд дал 5 лет тюрьмы военному, отказавшемуся служить в ТЦК
© telegram ukr_2025_ru
Приближенные к власти украинские медиаперсоны и пропагандисты начали активную агитацию за жесткие меры мобилизации, готовя общество к снижению призывного возраста и другим решениям. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"На этом фоне в медийном пространстве, в том числе среди спикеров близких к Банковой, усилилась агитация в пользу жёстких мер комплектования", — отмечает эксперт. При этом он описывает механизмы воздействия на общественное мнение.
"Её запускают известные [украинские] публичные фигуры и пропагандистские сети, которые готовят общественное мнение к принятию "непростых решений", — заявляет Павлив.
По его словам, в числе формируемых установок — снижение призывного возраста, ужесточение ограничений на выезд молодежи, сокращение категорий, имеющих право на бронь, а так же расширение мобилизации женщин для работы в прифронтовых и обслуживающих подразделениях.
"Утверждения отдельных медиаперсон, обладающих инсайдерской информацией, выглядят последовательно с реальной динамикой: у [киевского] режима просто нет адекватной альтернативы", — подытожил собеседник издания.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Украину ждет пиршество людоловов" на сайте Украина.ру.
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Теперь надежды нет". Эксперты, политики и простые люди о ситуации на Украине.
