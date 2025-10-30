https://ukraina.ru/20251030/politolog-pavliv-propagandisty-zelenskogo-gotovyat-ukrainu-k-zhestkoy-mobilizatsii-1070857623.html

Политолог Павлив: Пропагандисты Зеленского готовят Украину к жесткой мобилизации

Политолог Павлив: Пропагандисты Зеленского готовят Украину к жесткой мобилизации - 30.10.2025 Украина.ру

Политолог Павлив: Пропагандисты Зеленского готовят Украину к жесткой мобилизации

Приближенные к власти украинские медиаперсоны и пропагандисты начали активную агитацию за жесткие меры мобилизации, готовя общество к снижению призывного возраста и другим решениям. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-10-30T04:50

2025-10-30T04:50

2025-10-30T04:50

новости

украина

михаил павлив

владимир зеленский

украина.ру

вооруженные силы украины

всу

мобилизация на украине

мобилизация 2025

мобилизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1b/1070723195_40:0:1160:630_1920x0_80_0_0_0c5bbd23425d715c907f2a1e096597fb.jpg

"На этом фоне в медийном пространстве, в том числе среди спикеров близких к Банковой, усилилась агитация в пользу жёстких мер комплектования", — отмечает эксперт. При этом он описывает механизмы воздействия на общественное мнение.По его словам, в числе формируемых установок — снижение призывного возраста, ужесточение ограничений на выезд молодежи, сокращение категорий, имеющих право на бронь, а так же расширение мобилизации женщин для работы в прифронтовых и обслуживающих подразделениях."Утверждения отдельных медиаперсон, обладающих инсайдерской информацией, выглядят последовательно с реальной динамикой: у [киевского] режима просто нет адекватной альтернативы", — подытожил собеседник издания.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украину ждет пиршество людоловов" на сайте Украина.ру.Подробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Теперь надежды нет". Эксперты, политики и простые люди о ситуации на Украине.

https://ukraina.ru/20251029/1070855000.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, михаил павлив, владимир зеленский, украина.ру, вооруженные силы украины, всу, мобилизация на украине, мобилизация 2025, мобилизация, молодежь, киевский режим, война на украине