Политолог Павлив: Пропагандисты Зеленского готовят Украину к жесткой мобилизации - 30.10.2025
Политолог Павлив: Пропагандисты Зеленского готовят Украину к жесткой мобилизации
Политолог Павлив: Пропагандисты Зеленского готовят Украину к жесткой мобилизации - 30.10.2025 Украина.ру
Политолог Павлив: Пропагандисты Зеленского готовят Украину к жесткой мобилизации
Приближенные к власти украинские медиаперсоны и пропагандисты начали активную агитацию за жесткие меры мобилизации, готовя общество к снижению призывного возраста и другим решениям. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"На этом фоне в медийном пространстве, в том числе среди спикеров близких к Банковой, усилилась агитация в пользу жёстких мер комплектования", — отмечает эксперт. При этом он описывает механизмы воздействия на общественное мнение.По его словам, в числе формируемых установок — снижение призывного возраста, ужесточение ограничений на выезд молодежи, сокращение категорий, имеющих право на бронь, а так же расширение мобилизации женщин для работы в прифронтовых и обслуживающих подразделениях."Утверждения отдельных медиаперсон, обладающих инсайдерской информацией, выглядят последовательно с реальной динамикой: у [киевского] режима просто нет адекватной альтернативы", — подытожил собеседник издания.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украину ждет пиршество людоловов" на сайте Украина.ру.Подробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Теперь надежды нет". Эксперты, политики и простые люди о ситуации на Украине.
Приближенные к власти украинские медиаперсоны и пропагандисты начали активную агитацию за жесткие меры мобилизации, готовя общество к снижению призывного возраста и другим решениям. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"На этом фоне в медийном пространстве, в том числе среди спикеров близких к Банковой, усилилась агитация в пользу жёстких мер комплектования", — отмечает эксперт. При этом он описывает механизмы воздействия на общественное мнение.
"Её запускают известные [украинские] публичные фигуры и пропагандистские сети, которые готовят общественное мнение к принятию "непростых решений", — заявляет Павлив.
По его словам, в числе формируемых установок — снижение призывного возраста, ужесточение ограничений на выезд молодежи, сокращение категорий, имеющих право на бронь, а так же расширение мобилизации женщин для работы в прифронтовых и обслуживающих подразделениях.
"Утверждения отдельных медиаперсон, обладающих инсайдерской информацией, выглядят последовательно с реальной динамикой: у [киевского] режима просто нет адекватной альтернативы", — подытожил собеседник издания.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Украину ждет пиршество людоловов" на сайте Украина.ру.
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Теперь надежды нет". Эксперты, политики и простые люди о ситуации на Украине.
Вчера, 15:13
Военкор Андрей Коц: ВСУ бросили под Покровск спецназ ГУР, чтобы хоть как-то удержаться после его паденияЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц в комментарии изданию Украина.ру.
