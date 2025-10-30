https://ukraina.ru/20251030/nato-ne-risknet-poluchit-zaryadami-po-londonu-i-parizhu-kononchuk-o-nadezhnosti-yadernogo-sderzhivaniya-1070844744.html

"НАТО не рискнет получить зарядами по Лондону и Парижу": Конончук о надежности ядерного сдерживания

Любой потенциальный конфликт России с НАТО из-за Прибалтики не выйдет за рамки конвенционального оружия, поскольку руководство альянса осознает реальность ядерного ответа со стороны Москвы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал философ-китаист, кандидат философских наук Дмитрий Конончук

"За пределы конвенционального оружия эта война не выйдет", — уверен Конончук, при этом он детально обосновал свою позицию. Конончук подчеркнул, что европейские лидеры осознают последствия эскалации. "Получить реальными ядерными зарядами по Лондону, Парижу, Брюсселю и Варшаве — это тот порог, через который НАТО не перейдет", — констатировал эксперт.Стратегическое сдерживание работает именно потому, что все стороны понимают неприемлемость цены возможного конфликта, уверен Конончук. "Западные политики отдают себе отчет в реальности российского ядерного арсенала и последствиях его применения", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Конончук: Когда начнётся война за Тайвань, Россия получит шанс решить проблему Прибалтики" на сайте Украина.ру.Также про угрозу ядерной эскалации — в материале "Дмитрий Юрков: Если США все же завалят Украину современным оружием, России придется ответить им на Кубе" на сайте Украина.ру.

