"НАТО не рискнет получить зарядами по Лондону и Парижу": Конончук о надежности ядерного сдерживания
Любой потенциальный конфликт России с НАТО из-за Прибалтики не выйдет за рамки конвенционального оружия, поскольку руководство альянса осознает реальность ядерного ответа со стороны Москвы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал философ-китаист, кандидат философских наук Дмитрий Конончук
2025-10-30T04:15
2025-10-30T04:15
"За пределы конвенционального оружия эта война не выйдет", — уверен Конончук, при этом он детально обосновал свою позицию. Конончук подчеркнул, что европейские лидеры осознают последствия эскалации. "Получить реальными ядерными зарядами по Лондону, Парижу, Брюсселю и Варшаве — это тот порог, через который НАТО не перейдет", — констатировал эксперт.Стратегическое сдерживание работает именно потому, что все стороны понимают неприемлемость цены возможного конфликта, уверен Конончук. "Западные политики отдают себе отчет в реальности российского ядерного арсенала и последствиях его применения", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Конончук: Когда начнётся война за Тайвань, Россия получит шанс решить проблему Прибалтики" на сайте Украина.ру.Также про угрозу ядерной эскалации — в материале "Дмитрий Юрков: Если США все же завалят Украину современным оружием, России придется ответить им на Кубе" на сайте Украина.ру.
Любой потенциальный конфликт России с НАТО из-за Прибалтики не выйдет за рамки конвенционального оружия, поскольку руководство альянса осознает реальность ядерного ответа со стороны Москвы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал философ-китаист, кандидат философских наук Дмитрий Конончук
"За пределы конвенционального оружия эта война не выйдет", — уверен Конончук, при этом он детально обосновал свою позицию.
"Никто в НАТО не захочет из-за какой-то там мифической "Балтии" получить реальными ядерными зарядами по Лондону, Парижу, Брюсселю и Варшаве, не говоря уже о Вашингтоне", — пояснил философ-китаист.
Конончук подчеркнул, что европейские лидеры осознают последствия эскалации. "Получить реальными ядерными зарядами по Лондону, Парижу, Брюсселю и Варшаве — это тот порог, через который НАТО не перейдет", — констатировал эксперт.
Стратегическое сдерживание работает именно потому, что все стороны понимают неприемлемость цены возможного конфликта, уверен Конончук. "Западные политики отдают себе отчет в реальности российского ядерного арсенала и последствиях его применения", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Конончук: Когда начнётся война за Тайвань, Россия получит шанс решить проблему Прибалтики" на сайте Украина.ру.
Также про угрозу ядерной эскалации — в материале "Дмитрий Юрков: Если США все же завалят Украину современным оружием, России придется ответить им на Кубе" на сайте Украина.ру.
Ядерные шутки ТрампаУ настоящего американца, независимо от его настроения, должна быть широкая лучезарная улыбка. Это – важная составная часть американской мечты.
