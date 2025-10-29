https://ukraina.ru/20251029/mechtayut-o-podchinenii-pekina-vashingtonu-chego-na-ukraine-khotyat-ot-vstrechi-trampa-i-si-tszinpina-1070878744.html

Мечтают о подчинении Пекина Вашингтону. Чего на Украине хотят от встречи Трампа и Си Цзиньпина

В четверг 30 октября в Южной Корее пройдёт первая после переизбрания личная встреча президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина. В Киеве на эту встречу давно возлагают надежды, ожидая, что она окажет влияние и на судьбу Украины.

Украинское издание "Страна" констатирует, что к предстоящей встрече приковано всеобщее внимание в мире, так как от ее результатов будет зависеть дальнейшее развитие отношений Китая и США, что прямо повлияет на глобальные экономические и геополитические процессы.Многие украинские эксперты и политики хотели бы, чтобы по результатам встречи Пекин начал вдруг оказывать давление на Россию в вопросах украинского конфликта. Но большинство экспертов уверены, что Пекин на это не пойдёт, да и президент США вряд ли будет слишком настойчивым.Накануне встречи Зеленский выразил надежду, что Трампу "удастся найти понимание с Китаем, чтобы уменьшить импорт российской энергетики". По мнению Зеленского, это очень поможет "всем нам", то есть, видимо ему и Трампу.Однако как раз в тот же день немецкое издание n-tv сообщило, что КНР препятствует производству беспилотников на Украине, поскольку Пекин постепенно стал сокращать поставки компонентов, причем не только украинским покупателям, но и союзникам Украины."Сейчас китайское правительство даже запрещает поставки этих компонентов в указанные страны, потому что знает, что они в итоге окажутся у нас в Украине. Пекин намеренно ограничивает поставки, чтобы "перекрыть кислород" украинскому производству дронов", - жалуется немцам соучредитель Iron, сети украинских и международных оборонных компаний Юрий Ломиковский. Иными словами, к негодованию Киева КНР оказывает давление, но совсем не на ту сторону.Чрезвычайный посол Украины в Японии Сергей Корсунский в статье для издания "Зеркало недели" сетует, что администрация США сворачивает глобальные проекты, что касается и политики в отношении Украины. "Поднебесная выигрывает в любом сценарии, в котором США убирают себя из мира", - жалуется Корсунский, сожалея, что Вашингтон прикрыл многие проекты агентства USAID, связанного с предыдущей администрацией США.Украинский Telegram-канал "Око аналитическое" полагает, что идеальным сценарием для Поднебесной был бы компромиссный мир, при котором Москва не проигрывает, а Запад ослабляет давление, но пока признаков такого исхода нет. "Для Украины эта встреча станет не поворотным моментом, а лишь эпизодом в большой игре двух сверхдержав. Сам факт диалога и то, что Трамп отдельно хочет обсудить наши проблемы — это хорошо. Но между "хотеть чего-то" и "добиться чего-то" существует очевидная всем пропасть", - резюмирует Telegram-канал.Украинский экономист Алексей Кущ допускает, что косвенным итогом встречи лидеров КНР и США может стать и эскалация конфликта на Украине, если Трамп не пойдет на ослабление пошлин против Китая. "Чем сильнее будут пошлины США в отношении Китая, тем агрессивнее будет характер военных действий РФ в Украине. Китайская асимметрия ответных действий начала функционировать, и к нашему несчастью - это не Ближний Восток. И не Южная Азия", - размышляет экономист.Ранее Кущ также допускал, что в случае провала переговоров с Китаем в Южной Корее Трамп может обратить свой гнев на Киев, который сорвал ему глобальную сделку, отказавшись от заключения перемирия."Трамп терпелив к нашей критике пока у него есть надежда на использование фактора РФ для ослабления позиции Китая. Но после 01 ноября [окончание саммита] мы можем увидеть нового Трампа. Точнее сказать, настоящего - не прощающего нелояльность и даже можно сказать, мстительного", - считает экономист.Издание "Страна", рассказывая об ожиданиях Украины от встречи в Южной Корее, полагает, что наиболее выгодным сценарием для Китая был бы вариант, при котором итогом войны станет изменение курса Украина с прозападного на пророссийско-прокитайский, но такая перспектива пока выглядит туманной. Эксперты "Страны" в целом не допускают, что Китай вдруг будет оказывать давление на РФ в угоду США."В нынешней ситуации любые шаги Китая в том направлении, которое от него требует Трамп (закупать меньше российской нефти, давить другим способом на Путина) будут выглядеть как подчинение Пекина приказам Вашингтона. И это может стать болезненным ударом для отношений КНР со всеми остальными потенциальными союзниками в мире", - пишет "Страна".Вместе с тем, "Страна" не исключает, что Пекин может начать свою игру с Киевом – предлагая ему свои гарантии безопасности, а также обещая инвестиции на восстановление страны в гораздо больших размерах, чем может себе позволить переживающая финансовый кризис Европа. И часть украинской элиты, которая тяготеет к многовекторности, вполне могла бы согласиться на такой вариант, но пока он выглядит чисто гипотетическим.О других особенностях отношения Китая к украинскому конфликту - в интервью Андрея Грозина о том, что будет с активами "Лукойла" в Азии и почему Китай против перемирия на Украине

