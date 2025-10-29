https://ukraina.ru/20251029/tekhnologicheskaya-gegemoniya-ssha-protiv-kitaya-i-rossii-mikroelektronika-kak-otrazhenie-kontsa-1070862968.html
Технологическая гегемония США против Китая и России. Микроэлектроника как отражение конца глобализации
Технологическая гегемония США против Китая и России. Микроэлектроника как отражение конца глобализации
Для победы в конкуренции с Китаем на мировом рынке микроэлектроники США предпринимают перестройку цепочек поставок в отрасли, мотивируя этот шаг устранением зависимости от основных конкурентов, в первую очередь Китая
Такая зависимость расценивается правящими кругами США как потенциальная угроза в условиях утраты Западом мировой гегемонии и формирования многополярного мира, что увеличивает риски непредвиденных военно-политических обострений с конкурентами.При этом США своими действиями сами создают риск не только для микроэлектронной отрасли, но и для смежных отраслей мировой промышленности.В данный момент возникла угроза остановки производства в европейском автомобилестроении, на что повлияли два события.Во-первых, после отъёма властями Нидерландов по требованию США компании "Нексперия" — ведущего в ЕС производителя микросхем для автомобильной и промышленной электроники — у китайской материнской компании "Винтех технолоджи", Китай в ответ запретил китайскому заводу "Нексперия" экспорт своей продукции на головное предприятие в Нидерландах. Это нарушило работу производителя микросхем для автомобильной электроники и поставило под угрозу европейское автомобилестроение, а по цепочке — всю экономику ЕС. Могут серьёзно пострадать известные европейские компании, такие как "Фольксваген".Во-вторых, на кризис с "Нексперия" наложились дополнительные ограничения Китая на экспорт редкоземельных металлов и связанных с ними технологий. Они стали следствием предыдущей цепочки взвинчивания напряжённости в конкурентной борьбе в отрасли, инициированной изначально администрацией Трампа.Из-за китайских лимитов на экспорт редкоземельных металлов в США их поставки серьёзно уменьшились. Если до последних ограничений экспорт в США составлял 590 тонн, то в сентябре оказался на уровне 41 тонны. Ограничения коснулись также Европы, хотя и незначительно. В августе Китай экспортировал в ЕС почти 2,6 тыс. тонн, а в сентябре — порядка 2,5 тыс. тонн редкоземельных металлов.Эти ограничения породили тревожные ожидания у американских и европейских производителей широкой номенклатуры продукции, где используется электроника. Нехватка редкоземельного сырья на фоне истощения заводских запасов существенно уменьшит объёмы её производства и вызовет по цепочке кризис ведущих экономик. В наиболее уязвимом положении оказались автопроизводители, поскольку ожидается ускоренный рост спроса на редкоземельные и критически важные минералы в ближайшие годы по мере ускорения перехода к экологически чистому транспорту.Жёсткая реакция Китая на проблемы с "Нексперия" объясняется тем, что микросхемы, производимые на заводах компании в КНР и Нидерландах, критически важны для развития наиболее высокотехнологичных отраслей китайской промышленности. А административные помехи в этом вопросе, созданные конкурентами Китая по внерыночным соображениям, воспринимаются в Пекине как возмутительные попытки воспрепятствовать законному развитию страны.В смежной с микроэлектроникой отрасли — производстве редкоземельных металлов — введение Китаем более строгого контроля за их экспортом вызвало перераспределение цепочек поставок в США. Китайское сырьё, видимо, будет постепенно замещаться поставками в США из Австралии и иных стран.Последнее событие в этой области — подписание президентом США Трампом и премьер-министром Австралии Альбанезе в понедельник в Вашингтоне рамочного соглашения об увеличении поставок редкоземельных и других важнейших полезных ископаемых, необходимых в первую очередь для микроэлектронной промышленности.Договор между США и Австралией предполагает закупки американской стороной редкоземельных материалов и сотрудничество в развитии австралийского производства. В частности, Минобороны США вкладывается в развитие австралийского завода Alcoa по переработке галлия. Общая сумма вложений США может в итоге превысить $3 млрд.Теоретически Австралия может заменить Китай, если кратно увеличит добычу и обогащение редкоземельной руды, поскольку является одним из крупнейших добытчиков редкоземельных минералов в мире. В этом рейтинге страна находится на четвёртом месте, уступая лишь Китаю, Бразилии и Индии.Радикальные сдвиги в микроэлектронной отрасли являются причиной и одновременно характерным показателем общей тенденции перестройки цепочек поставок (торговых и промышленных, внутри одной отрасли или корпорации) в важнейших отраслях мировой экономики.Если Китай американцы пытаются вытеснить из мирового рынка микроэлектроники и смежных отраслей, в частности редкоземельного сырья, то Россию — из мирового рынка углеводородов.Инициатором перестройки в этих двух по-своему определяющих отраслях мировой экономики являются США, которые стремятся затормозить обретение Китаем (и Россией) технологической независимости. На этом фоне пандемийные ограничения вскрыли критическую зависимость американской промышленности от китайских поставок и малую долю продукции США на мировом рынке микросхем — всего лишь 12 %.Поэтому администрация Трампа решает одновременно две задачи: 1) реиндустриализацию США, т. е. возвращение основных отраслей промышленности и локализацию по возможности всех высокотехнологичных производств на своей территории; и 2) перемещение остальных важных производств, которые невозможно вернуть в США, в наиболее надёжные страны-союзники. Этот второй процесс сопряжён с одновременным вытеснением Китая из цепочек поставок наиболее ценной продукции в США.Соответственно, в первом случае перестройка цепочки поставок определяется технической и рыночной целесообразностью; во втором — соображениями безопасности, т. е. способностью обеспечить бесперебойные поставки критически важной продукции в условиях противоборства США с основными врагами-конкурентами, как они считают, — с Китаем и Россией.Вытеснение России с европейского рынка углеводородов обеспечивает США безопасность их европейских союзников, а значит, и США от ответных российских мер, а вытеснение Китая с мирового рынка микроэлектроники должно обеспечить безопасность союзников США в АТР от реакции Китая, а значит, и безопасность США.В этом процессе страдают все, что видно на примере рынка микроэлектроники — и те, кто остаётся в цепочках поставок в США, как Южная Корея, Япония или китайская провинция Тайвань, которые вынуждены отказываться от 20–30 % доходов, получаемых на китайском рынке, и Китай, и собственно сам Запад — ЕС, США, где растут цены на данную продукцию.Как это происходит, видно на примере "Нексперия". Промышленная цепочка поставок этой компании включает компоненты с производственных предприятий в Германии и Великобритании, которые отправляются на испытания и сборку в Китай, Малайзию и на Филиппины, а затем значительная их часть возвращается в Европу. Китайский завод компании в провинции Гуандун — один из крупнейших в мире, и именно на Китай приходится основной объём производства.Уменьшение участия Китая в мировой производственной кооперации в этой отрасли (и иных) с его ценовыми преимуществами увеличивает цены на продукцию по всей цепочке создания стоимости в соответствующих странах, повышая конечную цену на продаваемую в США продукцию иногда в 1,5–2 раза. Китай вынужден искать новые рынки сбыта и также несёт издержки.Правящие круги США очевидно заранее смирились с сопутствующими издержками, полагая, видимо, это приемлемой платой за самодостаточность и максимальную независимость во всех критических производствах даже от своих союзников.При этом для администрации Трампа не важно, что Китай (и Россия) в принципе не планируют никому навязывать свой образ жизни или с применением силы вытеснять конкурентов с мировых рынков. Для властей США имеет значение лишь то, что все, кто проводит независимую внешнюю политику и пользуется своим естественным правом на развитие, объявляются врагами-конкурентами в силу самого факта своего существования. Москве и Пекину это следует принять как данность и исходить из неё в своих решениях.Описанные изменения не являются признаком экономической деглобализации; мировой рынок сохранится, но в более фрагментированном виде. Сдвиги в цепочках поставок в микроэлектронике и энергетике неизбежно перестроят структуру мировых рынков.Вывод из происходящего очевиден: в промышленной политике формирование устойчивости национальных производств отныне определяется не только технической совместимостью и рыночными соображениями, но и структурой собственности, межстрановыми зависимостями в цепочках поставок и расстановкой геополитических сил.
Такая зависимость расценивается правящими кругами США как потенциальная угроза в условиях утраты Западом мировой гегемонии и формирования многополярного мира, что увеличивает риски непредвиденных военно-политических обострений с конкурентами.
При этом США своими действиями сами создают риск не только для микроэлектронной отрасли, но и для смежных отраслей мировой промышленности.
В данный момент возникла угроза остановки производства в европейском автомобилестроении, на что повлияли два события.
Во-первых, после отъёма властями Нидерландов по требованию США компании "Нексперия" — ведущего в ЕС производителя микросхем для автомобильной и промышленной электроники — у китайской материнской компании "Винтех технолоджи", Китай в ответ запретил китайскому заводу "Нексперия" экспорт своей продукции на головное предприятие в Нидерландах. Это нарушило работу производителя микросхем для автомобильной электроники и поставило под угрозу европейское автомобилестроение, а по цепочке — всю экономику ЕС. Могут серьёзно пострадать известные европейские компании, такие как "Фольксваген".
Во-вторых, на кризис с "Нексперия" наложились дополнительные ограничения Китая на экспорт редкоземельных металлов и связанных с ними технологий. Они стали следствием предыдущей цепочки взвинчивания напряжённости в конкурентной борьбе в отрасли, инициированной изначально администрацией Трампа.
Из-за китайских лимитов на экспорт редкоземельных металлов в США их поставки серьёзно уменьшились. Если до последних ограничений экспорт в США составлял 590 тонн, то в сентябре оказался на уровне 41 тонны. Ограничения коснулись также Европы, хотя и незначительно. В августе Китай экспортировал в ЕС почти 2,6 тыс. тонн, а в сентябре — порядка 2,5 тыс. тонн редкоземельных металлов.
Эти ограничения породили тревожные ожидания у американских и европейских производителей широкой номенклатуры продукции, где используется электроника. Нехватка редкоземельного сырья на фоне истощения заводских запасов существенно уменьшит объёмы её производства и вызовет по цепочке кризис ведущих экономик. В наиболее уязвимом положении оказались автопроизводители, поскольку ожидается ускоренный рост спроса на редкоземельные и критически важные минералы в ближайшие годы по мере ускорения перехода к экологически чистому транспорту.
Жёсткая реакция Китая на проблемы с "Нексперия" объясняется тем, что микросхемы, производимые на заводах компании в КНР и Нидерландах, критически важны для развития наиболее высокотехнологичных отраслей китайской промышленности. А административные помехи в этом вопросе, созданные конкурентами Китая по внерыночным соображениям, воспринимаются в Пекине как возмутительные попытки воспрепятствовать законному развитию страны.
В смежной с микроэлектроникой отрасли — производстве редкоземельных металлов — введение Китаем более строгого контроля за их экспортом вызвало перераспределение цепочек поставок в США. Китайское сырьё, видимо, будет постепенно замещаться поставками в США из Австралии и иных стран.
Последнее событие в этой области — подписание президентом США Трампом и премьер-министром Австралии Альбанезе в понедельник в Вашингтоне рамочного соглашения об увеличении поставок редкоземельных и других важнейших полезных ископаемых, необходимых в первую очередь для микроэлектронной промышленности.
Договор между США и Австралией предполагает закупки американской стороной редкоземельных материалов и сотрудничество в развитии австралийского производства. В частности, Минобороны США вкладывается в развитие австралийского завода Alcoa по переработке галлия. Общая сумма вложений США может в итоге превысить $3 млрд.
Теоретически Австралия может заменить Китай, если кратно увеличит добычу и обогащение редкоземельной руды, поскольку является одним из крупнейших добытчиков редкоземельных минералов в мире. В этом рейтинге страна находится на четвёртом месте, уступая лишь Китаю, Бразилии и Индии.
Радикальные сдвиги в микроэлектронной отрасли являются причиной и одновременно характерным показателем общей тенденции перестройки цепочек поставок (торговых и промышленных, внутри одной отрасли или корпорации) в важнейших отраслях мировой экономики.
Если Китай американцы пытаются вытеснить из мирового рынка микроэлектроники и смежных отраслей, в частности редкоземельного сырья, то Россию — из мирового рынка углеводородов.
Инициатором перестройки в этих двух по-своему определяющих отраслях мировой экономики являются США, которые стремятся затормозить обретение Китаем (и Россией) технологической независимости. На этом фоне пандемийные ограничения вскрыли критическую зависимость американской промышленности от китайских поставок и малую долю продукции США на мировом рынке микросхем — всего лишь 12 %.
Поэтому администрация Трампа решает одновременно две задачи: 1) реиндустриализацию США, т. е. возвращение основных отраслей промышленности и локализацию по возможности всех высокотехнологичных производств на своей территории; и 2) перемещение остальных важных производств, которые невозможно вернуть в США, в наиболее надёжные страны-союзники. Этот второй процесс сопряжён с одновременным вытеснением Китая из цепочек поставок наиболее ценной продукции в США.
Соответственно, в первом случае перестройка цепочки поставок определяется технической и рыночной целесообразностью; во втором — соображениями безопасности, т. е. способностью обеспечить бесперебойные поставки критически важной продукции в условиях противоборства США с основными врагами-конкурентами, как они считают, — с Китаем и Россией.
Вытеснение России с европейского рынка углеводородов обеспечивает США безопасность их европейских союзников, а значит, и США от ответных российских мер, а вытеснение Китая с мирового рынка микроэлектроники должно обеспечить безопасность союзников США в АТР от реакции Китая, а значит, и безопасность США.
В этом процессе страдают все, что видно на примере рынка микроэлектроники — и те, кто остаётся в цепочках поставок в США, как Южная Корея, Япония или китайская провинция Тайвань, которые вынуждены отказываться от 20–30 % доходов, получаемых на китайском рынке, и Китай, и собственно сам Запад — ЕС, США, где растут цены на данную продукцию.
Как это происходит, видно на примере "Нексперия". Промышленная цепочка поставок этой компании включает компоненты с производственных предприятий в Германии и Великобритании, которые отправляются на испытания и сборку в Китай, Малайзию и на Филиппины, а затем значительная их часть возвращается в Европу. Китайский завод компании в провинции Гуандун — один из крупнейших в мире, и именно на Китай приходится основной объём производства.
Уменьшение участия Китая в мировой производственной кооперации в этой отрасли (и иных) с его ценовыми преимуществами увеличивает цены на продукцию по всей цепочке создания стоимости в соответствующих странах, повышая конечную цену на продаваемую в США продукцию иногда в 1,5–2 раза. Китай вынужден искать новые рынки сбыта и также несёт издержки.
Правящие круги США очевидно заранее смирились с сопутствующими издержками, полагая, видимо, это приемлемой платой за самодостаточность и максимальную независимость во всех критических производствах даже от своих союзников.
При этом для администрации Трампа не важно, что Китай (и Россия) в принципе не планируют никому навязывать свой образ жизни или с применением силы вытеснять конкурентов с мировых рынков. Для властей США имеет значение лишь то, что все, кто проводит независимую внешнюю политику и пользуется своим естественным правом на развитие, объявляются врагами-конкурентами в силу самого факта своего существования. Москве и Пекину это следует принять как данность и исходить из неё в своих решениях.
Описанные изменения не являются признаком экономической деглобализации; мировой рынок сохранится, но в более фрагментированном виде. Сдвиги в цепочках поставок в микроэлектронике и энергетике неизбежно повлекут такие же радикальные сдвиги в остальных, зависящих от них отраслях мировой экономики и серьёзно перестроят структуру мировых рынков.
Вывод из происходящего очевиден: в промышленной политике формирование устойчивости национальных производств отныне определяется не только технической совместимостью и рыночными соображениями, но и структурой собственности, межстрановыми зависимостями в цепочках поставок и расстановкой геополитических сил.