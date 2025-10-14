https://ukraina.ru/20251014/vashington-poluchil-ot-pekina-pod-dykh-chem-tarifnaya-voyna-nachataya-trampom-protiv-kitaya-obernulas-dlya-1070041800.html

Вашингтон получил от Пекина под дых. Чем тарифная война, начатая Трампом против Китая, обернулась для США

Торговая война между КНР и США разгорается с новой силой, поскольку Трамп на днях объявил о новом масштабном повышении тарифов на китайский импорт, представляя это, как ответ на недавнее ужесточение Китаем контроля над экспортом редкоземельных элементов.

В свою очередь, такой контроль китайская сторона предпринимает в ответ на предыдущие шаги США в развязанной ими же торговой войне со всем миром и с Китаем, в частности. И, чем нахрапистее становятся действия Вашингтона, тем жёстче и решительнее отвечает Пекин.Позиция Китая предельно проста и последовательна – Китай не хочет торговой войны и готов договариваться; но и не боится её и, если она будет навязана, будет защищать своё законное право на развитие.Новый виток торговой войны между США и КНР ознаменовался очередным обменом защитными торгово-тарифными мерами. Президент США Трамп в пятницу объявил о введении новых пошлин в размере 100 % на импорт из Китая "сверх любых пошлин, которые они платят в настоящее время" и экспортного контроля (с 1 ноября) в отношении "любого критически важного программного обеспечения". Он представил эти меры как ответ на новые меры контроля, введённые Китаем в отношении экспорта редкоземельных минералов из США.В дополнение к этому с 14 октября Минторговли США начнёт взимать портовые сборы с соответствующих китайских судов. Вашингтон представляет это, как результат специального расследования, касающегося морского и судостроительного секторов КНР и его перевалочно-складской инфраструктуры.В ответ 10 октября Минтранспорта Китая объявил, что с 14 октября Китай также будет взимать специальные портовые сборы с судов, принадлежащих американским предприятиям, организациям и частным лицам или управляемых ими.Категорическое неприятие подобного поведения США выразило Министерство торговли КНР. По его заявлению, намеренные угрозы высокими пошлинами — это неправильный способ взаимодействия с Китаем и США ничего не добьются такой политикой. Китайская сторона обратила внимание, что администрация Трампа в очередной раз применяет классические "двойные стандарты", когда подрывает нормальную торговлю между Китаем и США. А когда сталкивается с ответными мерами впадает в истерику, видимо, полагая, что иные страны не имеют права защищать свои интересы.США, оспаривая законное право Китая на развитие, в одностороннем порядке вводили ограничения в отношении различных товаров, включая полупроводниковое оборудование и микросхемы. Список товаров, контролируемых Минторговли США, включает более 3000 наименований, в то время как китайский список товаров двойного назначения, контролируемых в целях экспорта, охватывает лишь около 900 наименований.Нынешний всплеск торгово-тарифных противоречий стал несколько неожиданным, если судить по официальным итогам предыдущих четырёх раундов торговых переговоров между сторонами, которые ведутся с весны.В мае высокопоставленные представители США и Китая впервые встретились в Женеве для урегулирования торговых споров, которые обострились вследствие торговой войны, развязанной Трампом против мира.На второй встрече в Лондоне в июне стороны договорились о "рамочных" условия для торговли, а третий раунд переговоров состоялся месяц спустя в Стокгольме. По итогам этих трёх раундов казалось, обе стороны достигли неких успехов; представители делегаций США и КНР заявили о прогрессе в переговорах.Последний – четвёртый – раунд состоялся в Мадриде в сентябре, на котором было достигнуто "базовое согласие" по вопросу продажи TикТок, принадлежащего китайской компании.Трамп и Си Цзиньпин 19 сентября переговорили по телефону, но "базовое согласие" не стало прочными договорённостями. После разговора Трамп объявил, что они с Си Цзиньпином договорились встретиться на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в последнюю неделю октября в Кёнджу (Южная Корея).На фоне молчания китайской стороны Трамп заявил, что посетит Китай в начале следующего года, а председатель Си приедет в США позже.Сейчас очевидно, что для Трампа это была одна из испытанных им схем давления на партнёра для принуждения его к уступкам, а реальных договорённостей с китайской стороной, которые Трамп готов был выполнять, не было.Потому, что после четвёртого, последнего раунда китайско-американских торговых переговоров в сентябре в Мадриде, США всего за 20 дней неожиданно ввели ряд новых ограничительных мер в отношении импорта из Китая. Под повышение тарифов попали группы товаров, где у США наибольший торговый дефицит. Так, в конце сентября США на 100% повысили импортные пошлины на патентованные лекарства и на 25% на большегрузные автомобили, на 50% - на некоторые виды мебели и пр.Судя по официальной реакции КНР и оценкам китайских экспертов, этот внезапный и бесцеремонный выпад Вашингтона убедил Пекин в невозможности "по-хорошему", на основе взаимных и равных уступок договориться с Трампом, чего китайская сторона терпеливо добивалась от Вашингтона.Поэтому, Пекин перешёл к ответным мерам, наиболее чувствительным для экономики и всего сектора обороны и национальной безопасности США и, потому, наиболее понятным для администрации Трампа.На минувшей неделе Минторговли Китая ввело ряд новых экспортных ограничений в отношении редкоземельных материалов, необходимых для производства микросхем. Были введены ограничения на экспорт технологий, связанных с производством редкоземельных металлов, таких как добыча, плавка и обогащение, производство магнитных материалов, а также использование и переработка вторичных редкоземельных ресурсов.Отныне, экспорт редкоземельных металлов для разработки и производства современных полупроводников, должен осуществляться "в индивидуальном порядке". Разрешение на экспорт китайские власти будут выдавать лишь после рассмотрения кому и с какой целью соответствующие материалы необходимы. Контроль касается, в том числе, логических микросхем с техпроцессом 14 нанометров или меньше и микросхем памяти с 256 слоями и более, а также сопутствующего оборудования и материалов для производства этих микросхем.По сравнению с ограничительными апрельскими мерами, которые в основном касались редкоземельного сырья, недавние меры предусматривают ужесточение контроля над экспортом всех основных расходных материалов, используемых при производстве передовых микросхем и коснутся непосредственно промышленного производства.Следует учесть, что на долю КНР приходится около 70% мировой добычи редкоземельных элементов и 90% мировых мощностей по их переработке. Это значит, что китайские меры непосредственно повлияют на мировую цепочку поставок полупроводников, усложнив производство микросхем памяти для программ ИИ у крупных поставщиков из США и Южной Кореи.Серьёзные последствия ожидают и ведущую мировую компанию по контрактному производству микросхем тайваньскую ТСМК – основного поставщика для всех крупных производителей смартфонов, бытовой, промышленной и военной электроники, в том числе, и в странах НАТО. ТСМК на 30% зависит от китайских расходных материалов при производстве микросхем по наиболее передовому 7-нанометровому техпроцессу и ниже.Метафора "удар под дых" точно описывает значение этой китайской ответной меры для США. Последовательно внедрённая Пекином во внешнюю политику КНР она заставит "зашататься" и, образно говоря, "осесть на пол" внешне мощного американского конкурента.Ирония ситуации в том, что сколь отчаянные, столь и экономически безграмотные усилия США по ограничению китайского экспорта, включая и вторичные санкции против третьих стран возымели ровно обратный эффект. По данным Главного таможенного управления Китая, за первые девять месяцев 2025 года общий объём экспорта страны вырос на 7,1 % по сравнению с прошлым годом и достиг 19,95 трлн юаней, а импорт сократился на 0,2 % и составил 13,66 трлн юанейА причина в том, что возрождение производства зависит от благоприятной промышленной экосистемы, постоянных инноваций, роста производительности труда, стабильного спроса и разумной политики, а не от краткосрочных мер по защите торговли. Тарифы могут временно ограничить иностранную конкуренцию, но они не способны создать необходимые и взаимоподдерживающие условия для развития промышленности.О других аспектах тарифной воны - в статье "Китай рубит новое окно в Европу. Чем обернется Польше решение закрыть границу с Белоруссией".

2025

эксклюзив, дональд трамп, китай, сша, вашингтон, си цзиньпин, нато, пекин, тайвань, южная корея, мадрид, женева, лондон, стокгольм (город)