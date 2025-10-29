Как ВСУ охотятся на мирных жителей Харьковской области и что творится в Купянске — глава ВГА Ганчев - 29.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251029/kak-vsu-okhotyatsya-na-mirnykh-zhiteley-kharkovskoy-oblasti-i-chto-tvoritsya-v-kupyanske--glava-vga-ganchev-1070871675.html
Как ВСУ охотятся на мирных жителей Харьковской области и что творится в Купянске — глава ВГА Ганчев
Как ВСУ охотятся на мирных жителей Харьковской области и что творится в Купянске — глава ВГА Ганчев - 29.10.2025 Украина.ру
Как ВСУ охотятся на мирных жителей Харьковской области и что творится в Купянске — глава ВГА Ганчев
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в студии Украина.ру рассказал об оперативной обстановке на освобождённой территории... Украина.ру, 29.10.2025
2025-10-29T18:25
2025-10-29T18:27
видео
виталий ганчев
харьковская область
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
прогнозы сво
купянск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1d/1070871555_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3fd62226489563d8af4563786e04dc1c.jpg
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в студии Украина.ру рассказал об оперативной обстановке на освобождённой территории Харьковской области, а также о подготовке к отопительному сезону и о ситуации в прифронтовых населённых пунктах Купянского района: 00:27 - Встреча с руководством Фонда "Своих не бросаем"; 02:08 - Оперативная обстановка на освобождённой территории; 03:25 - Об эвакуации населения в Купянске; 04:25 - Подготовка к отопительному сезону; 07:18 - Ситуация в прифронтовых посёлках Купянского района; 09:32 – Образовательная программа и новый учебный год; 12:32 – О диалоге с жителями Харьковской области; 15:07 – Адаптация харьковчан в российское пространство; 17:34 – Общение между харьковчанами по обе стороны фронта; 18:27 - О Дне народного единства. *В материале упоминаются подразделение "Кракен" и батальон "Азов", признанные террористическими организациями и запрещённые в России ТГ-канал Харьковской ВГА: https://t.me/VGA_newsТГ-канал Виталия Ганчева: http://t.me/GancheVga
харьковская область
купянск
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1d/1070871555_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_278a580c3fa8c992199925ca89e9a705.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, виталий ганчев, харьковская область, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, купянск, россия, вооруженные силы украины, кракен, видео
Видео, Виталий Ганчев, Харьковская область, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, Купянск, Россия, Вооруженные силы Украины, Кракен

Как ВСУ охотятся на мирных жителей Харьковской области и что творится в Купянске — глава ВГА Ганчев

18:25 29.10.2025 (обновлено: 18:27 29.10.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в студии Украина.ру рассказал об оперативной обстановке на освобождённой территории Харьковской области, а также о подготовке к отопительному сезону и о ситуации в прифронтовых населённых пунктах Купянского района:
00:27 - Встреча с руководством Фонда "Своих не бросаем";
02:08 - Оперативная обстановка на освобождённой территории;
03:25 - Об эвакуации населения в Купянске;
04:25 - Подготовка к отопительному сезону;
07:18 - Ситуация в прифронтовых посёлках Купянского района;
09:32 – Образовательная программа и новый учебный год;
12:32 – О диалоге с жителями Харьковской области;
15:07 – Адаптация харьковчан в российское пространство;
17:34 – Общение между харьковчанами по обе стороны фронта;
18:27 - О Дне народного единства.
*В материале упоминаются подразделение "Кракен" и батальон "Азов", признанные террористическими организациями и запрещённые в России
ТГ-канал Харьковской ВГА: https://t.me/VGA_news
ТГ-канал Виталия Ганчева: http://t.me/GancheVga
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоВиталий ГанчевХарьковская областьСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияпрогнозы СВОКупянскРоссияВооруженные силы УкраиныКракен
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:52Железнодорожный теракт за $400 и другие ключевые события. Вечерняя сводка новостей
18:47"Милитаристская истерика Европы": Песков объяснил необходимость испытаний "Посейдона"
18:41Алексей Мухин: Если Европа отберет российские активы, произойдет то, что финансистам страшно представить
18:40Выборы на Украине: что, опять?
18:38Житель Луцка избежал "могилизации", взяв в заложники детей
18:25Как ВСУ охотятся на мирных жителей Харьковской области и что творится в Купянске — глава ВГА Ганчев
18:07Мегатонный ответ России, флаг над Красноармейском, коррупционный ад киевского режима. Итоги 29 октября
18:06Неожиданный союзник: как "нетвойнисты", феминистки и леваки мешают Западу воевать с Россией
17:59Как российские инженеры автоматизируют борьбу с дронами: репортаж с выставки "Интерполитех"
17:41"Нет никакого окружения Покровска и Купянска": на Украине продолжают отрицать очевидное
17:33Задержание экс-главы "Укрэнерго": воровать разрешено не только лишь всем
17:12Учите классику: что принесет "Буревестник"? Почему Запад легкомысленно не верит в ядерный ответ России
17:09По дружбе: днепропетровский пограничник трудоустраивал в тыловое подразделение
17:08Украинские пикарески. Странности и сложности незалежного бытия
17:07Обрушение логистики? Почему железные дороги Украины оказались под угрозой полной остановки
17:00Небо и критическая инфраструктура: Алёхин о работе военных и добровольцев по защите тыла
16:56Военкор Коц рассказал о важности освобождения Вишнёвого в Днепропетровской области
16:51Точный удар по командному узлу: штаб ВСУ в Константиновке уничтожен бомбой ФАБ-3000
16:50Бельгию вгоняют в кризис. Как Еврокомиссия с помощью Украины выжигает евроскептиков и трампистов
16:45Технологическая гегемония США против Китая и России. Микроэлектроника как отражение конца глобализации
Лента новостейМолния