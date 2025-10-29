https://ukraina.ru/20251029/kak-vsu-okhotyatsya-na-mirnykh-zhiteley-kharkovskoy-oblasti-i-chto-tvoritsya-v-kupyanske--glava-vga-ganchev-1070871675.html
Как ВСУ охотятся на мирных жителей Харьковской области и что творится в Купянске — глава ВГА Ганчев
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в студии Украина.ру рассказал об оперативной обстановке на освобождённой территории... Украина.ру, 29.10.2025
2025-10-29T18:25
2025-10-29T18:25
2025-10-29T18:27
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в студии Украина.ру рассказал об оперативной обстановке на освобождённой территории Харьковской области, а также о подготовке к отопительному сезону и о ситуации в прифронтовых населённых пунктах Купянского района: 00:27 - Встреча с руководством Фонда "Своих не бросаем"; 02:08 - Оперативная обстановка на освобождённой территории; 03:25 - Об эвакуации населения в Купянске; 04:25 - Подготовка к отопительному сезону; 07:18 - Ситуация в прифронтовых посёлках Купянского района; 09:32 – Образовательная программа и новый учебный год; 12:32 – О диалоге с жителями Харьковской области; 15:07 – Адаптация харьковчан в российское пространство; 17:34 – Общение между харьковчанами по обе стороны фронта; 18:27 - О Дне народного единства. *В материале упоминаются подразделение "Кракен" и батальон "Азов", признанные террористическими организациями и запрещённые в России ТГ-канал Харьковской ВГА: https://t.me/VGA_newsТГ-канал Виталия Ганчева: http://t.me/GancheVga
харьковская область
купянск
россия
Как ВСУ охотятся на мирных жителей Харьковской области и что творится в Купянске — глава ВГА Ганчев
18:25 29.10.2025 (обновлено: 18:27 29.10.2025)
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в студии Украина.ру рассказал об оперативной обстановке на освобождённой территории Харьковской области, а также о подготовке к отопительному сезону и о ситуации в прифронтовых населённых пунктах Купянского района:
00:27 - Встреча с руководством Фонда "Своих не бросаем";
02:08 - Оперативная обстановка на освобождённой территории;
03:25 - Об эвакуации населения в Купянске;
04:25 - Подготовка к отопительному сезону;
07:18 - Ситуация в прифронтовых посёлках Купянского района;
09:32 – Образовательная программа и новый учебный год;
12:32 – О диалоге с жителями Харьковской области;
15:07 – Адаптация харьковчан в российское пространство;
17:34 – Общение между харьковчанами по обе стороны фронта;
18:27 - О Дне народного единства.
*В материале упоминаются подразделение "Кракен" и батальон "Азов", признанные террористическими организациями и запрещённые в России
ТГ-канал Харьковской ВГА: https://t.me/VGA_news
ТГ-канал Виталия Ганчева: http://t.me/GancheVga