https://ukraina.ru/20251029/kak-vsu-okhotyatsya-na-mirnykh-zhiteley-kharkovskoy-oblasti-i-chto-tvoritsya-v-kupyanske--glava-vga-ganchev-1070871675.html

Как ВСУ охотятся на мирных жителей Харьковской области и что творится в Купянске — глава ВГА Ганчев

Как ВСУ охотятся на мирных жителей Харьковской области и что творится в Купянске — глава ВГА Ганчев - 29.10.2025 Украина.ру

Как ВСУ охотятся на мирных жителей Харьковской области и что творится в Купянске — глава ВГА Ганчев

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в студии Украина.ру рассказал об оперативной обстановке на освобождённой территории... Украина.ру, 29.10.2025

2025-10-29T18:25

2025-10-29T18:25

2025-10-29T18:27

видео

виталий ганчев

харьковская область

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

прогнозы сво

купянск

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1d/1070871555_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3fd62226489563d8af4563786e04dc1c.jpg

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в студии Украина.ру рассказал об оперативной обстановке на освобождённой территории Харьковской области, а также о подготовке к отопительному сезону и о ситуации в прифронтовых населённых пунктах Купянского района: 00:27 - Встреча с руководством Фонда "Своих не бросаем"; 02:08 - Оперативная обстановка на освобождённой территории; 03:25 - Об эвакуации населения в Купянске; 04:25 - Подготовка к отопительному сезону; 07:18 - Ситуация в прифронтовых посёлках Купянского района; 09:32 – Образовательная программа и новый учебный год; 12:32 – О диалоге с жителями Харьковской области; 15:07 – Адаптация харьковчан в российское пространство; 17:34 – Общение между харьковчанами по обе стороны фронта; 18:27 - О Дне народного единства. *В материале упоминаются подразделение "Кракен" и батальон "Азов", признанные террористическими организациями и запрещённые в России ТГ-канал Харьковской ВГА: https://t.me/VGA_newsТГ-канал Виталия Ганчева: http://t.me/GancheVga

харьковская область

купянск

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, виталий ганчев, харьковская область, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, купянск, россия, вооруженные силы украины, кракен, видео