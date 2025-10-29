https://ukraina.ru/20251029/kak-rossiyskie-inzhenery-avtomatiziruyut-borbu-s-dronami-reportazh-s-vystavki-interpolitekh-1070868307.html
Как российские инженеры автоматизируют борьбу с дронами: репортаж с выставки "Интерполитех"
28-30 октября в Москве проходит XXIX Международная выставка средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех", где более 50 конструкторских бюро представили свои разработки. Корреспонденты издания Украина.ру подготовили репортаж с места событий
Директор по развитию компании "3МХ" Сергей Шандобыло рассказал, как их изобретения помогают бойцам на фронте эффективно обнаруживать дроны. Новые устройства от "3МХ" позволят защищать от беспилотников целые города. Представитель бюро "Гермес" Алёна Баванзина показала дроны-перехватчики, которые могут сами обнаруживать цель и со скоростью около 200 км/ч уничтожать их в воздухе. Для борьбы с птицами "низкого полёта" на последних линиях обороны в "Гермесе" создали специальные ракеты. "Гумич-РТК" показал на выставке наземные беспилотники, предназначенные для защиты государственных границ и правопорядка в городах. Руководитель проекта "Городовой" объяснил, как машины строят карты городов и выбирают цели.
