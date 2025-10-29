https://ukraina.ru/20251029/dumayut-kak-esche-oschipat-ukraintsev-chem-zanimaetsya--v-eti-dni-ukrainskaya-vlast-1070827905.html

Думают, как еще "ощипать" украинцев. Чем занимается в эти дни украинская власть

Представители украинской политической элиты практически всегда находятся в активном поиске средств изъятия денег у населения страны. Война с РФ становится всё дороже, западные партнёры – скупее, а аппетиты у украинской элиты растут не по дням, а по часам.

Поскольку миллионы украинских мужчин фактически считаются преступниками, их и хотят обобрать в первую очередь.Нардеп от "Слуги народа" Руслан Горбенко, ставший на этой неделе "звездой" украинских СМИ, предложил арестовывать счета и имущество украинских дезертиров (СОЧ). По стране более 300 тысяч только официальных дезертиров (неофициальных еще почти столько же), а это миллионы гривен потенциальной "прибыли" для компании "Слуг народа".В этом году, по словам Горбенко, военная помощь Украине от партнеров снизилась на 45% процентов, что сам он назвал "испанским стыдом". Заменить финансовую помощь Запада он и хочет массовой конфискацией имущества.Однако Горбенко сетует, что под куполом Рады заседают, как сторонники так называемой "партии СОЧ" (противники подобных действий), так и сторонники "партии победы" (войны до последнего украинца). Горбенко призывает увеличить количество сотрудников ТЦК для отлова сограждан, а также принимать любые репрессивные меры против тех, кто "презирает армию", а таковыми он считает уклонистов и дезертиров.Украинский политолог Михаил Чаплыга отмечает, что иных идей у власти, кроме как отнимать имущество у уклонистов, нет.Днем ранее тот же Горбенко заявил, что в ряде украинских батальонов практически не осталось пехоты. По его словам, в некоторых подразделениях из 120 человек на передовой остаются всего семь пехотинцев, тогда как остальные — командиры, связисты и штабные офицеры.Таким образом, не совсем понятно за счет кого он желает увеличивать сотрудников ТЦК. Возможно, для отлова украинцев придется приглашать западных наемников. В конце концов, у британцев и французов имеется богатый опыт по ловле рабов в колониях, а в боевых действиях против российской армии участвовать им при этом не обязательно.В своих фантазиях о репрессиях "Слуга народа" Руслан Горбенко в качестве аргумента приводит вымышленные данные о действиях РФ. Он рассказывает, что в РФ дезертиров якобы расстреливают сотнями, любая возможность выезда для россиян заблокирована, а повестки получают все без исключения граждане Российской Федерации.Вознамерился Горбенко и повысить для украинцев пошлины на посылки из Китая и Индии, чтобы на вырученную сумму финансировать армию. Ссылается Горбенко на пример администрации США, которая ведёт тарифные войны с другими странами. Только в данном случае тарифные войны "Слуги народа" будут вести против своих сограждан."Есть предложение повысить пошлины на китайские и индийские товары. Это не ноу-хау. Просто берём пример США. Если мы повысим пошлины на 10-20%, это и будут дополнительные 120 миллиардов гривен поступлений, которые мы сможем направить на ВСУ", - фантазирует "Слуга народа". Сомнительно, правда, что с обнищавшего народа можно будет собрать такую сумму за счет пошлин на посылки – просто китайские обогреватели станут недоступными для мёрзнущих украинцев.Идея о повышении пошлин на посылки давно тревожит и главу налогового комитета Рады Даниила Гетманцева. В 2022 году он прославился своим сравнением украинцев с гусями, которых нужно ощипывать, но так, чтобы они не сильно кричали. Сейчас он тоже хочет обложить пошлинами посылки из КНР стоимостью до 45 евро, ссылаясь при этом тоже на Дональда Трампа.Гетманцев утверждает, что это может нанести удар по китайским производителям, хотя, очевидно, Украина не является приоритетным рынком сбыта для Поднебесной. Гетманцев не уверен, что Верховная Рада сможет принять такой законопроект, поскольку это ударит по крупным бизнесменам. Своего производства на Украине почти не осталось, поэтому даже аргумент о защите национального производителя в данном случае не уместен. Единственное чего добьются "Слуги народа" - роста цены товаров, то есть, смогут "ощипать" миллионы украинцев. Однако, очевидно, что дыру в бюджете это не закроет, а западную финансовую помощь – не заменит.В связи с этим планы как обобрать украинцев не заменяют требования к западным партнёрам раскошелиться и передать Киеву замороженные российские активы. Однако бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказывает на телеканале "Эспрессо", что большая часть западной помощи была разворована, а на Западе об этом прекрасно осведомлены.Он подчеркивает, что Украина получила 170 миллиардов евро от Европы и 120 миллиардов долларов от США. "Миллиарды и миллиарды перекочевали из европейских кошельков в карманы отдельных украинских чиновников, никто из которых не сидит хотя бы в СИЗО. Никто!", - с возмущением рассказывает экс-генпрокурор.Луценко рассказывает, что американские, немецкие и французские СМИ публикует материалы об откатах при покупке западного оружия, а инициаторами этих откатов называют украинских чиновников. Он и сам не раз становился фигурантом коррупционных и уголовных дел, но теперь оказался отодвинутым от кормушки, что и вызывает у него искреннее негодование.О том, в каком состоянии находится экономика и теплоэнергетика Украины - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: поиск денег и начало отопительного сезона"

