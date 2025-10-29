https://ukraina.ru/20251029/ekonomika-ukrainy-i-voyna-poisk-deneg-i-nachalo-otopitelnogo-sezona-1070826924.html

Экономика Украины и война: поиск денег и начало отопительного сезона

Экономика Украины и война: поиск денег и начало отопительного сезона

28 октября на подконтрольной киевской власти территории Украины, в условиях дефицита топлива и денег для его закупки, а также продолжающихся ударов по объектам энергетики начался отопительный сезон.

А пока коммунальщики подают тепло, евробюрократы ищут деньги для киевской власти, а украинские чиновники подсчитывают убытки от действий России, взыскать с которой ничего не получится.Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Конфискация или заимствованияЕвросоюз отложил решение об использовании замороженных ЗВР (золото-валютных резервов) России для выдачи украинской власти репарационного кредита — представители страны ЕС не смогли прийти к согласию. Категорически против выступает Бельгия, которая, как оказалось, ещё и зарабатывает на заморозке ЗВР 1,2 млрд евро ежегодно в виде налогов.Бельгию ещё попытаются уговорить/принудить, но в качестве резервного варианта Еврокомиссия предлагает странам объединения нарастить заимствования ради поддержки Украины. Естественно, от такого предложения в Европе не в восторге: у многих и так запредельный уровень задолженности, а его дальнейшее увеличение ради поддержки Украины не вызовут позитивного отклика ни у бюрократии, ни у политических партий и их избирателей.Какую в итоге выберут схему поддержки Украины пока не ясно — вопрос нужно решить к 18 декабря - даты, на которую евробюрократия назначила очередной саммит по грпбежу России. Наиболее предпочтительный для Еврокомиссии и безответственных мелких стран Европы (Дания и страны Прибалтики) — конфискация ЗВР. Поэтому не исключено, что схема с наращиванием задолженности является ничем иным как попыткой убедить колеблющихся и противящихся предложением им неприемлемой альтернативы.Однако в любом случае для стран ЕС вопрос с деньгами является чистой деструктивной дилеммой. Конфискация ЗВР — шаг к обнулению евро как резервной валюты, а рост долга — угроза стабильности отдельных стран. И всё это ради отсрочки неизбежного так как шансов у Украины победить нет.А пока же киевская власть сидит без денег: ей не выделили обещанные и уже вписанные в изменённый госбюджет на текущий год 6 млрд евро, необходимые для выплаты денежного довольствия солдатам ВСУ. А так как потребность в финансировании никуда не делась, то НБУ вынужден плавно девальвировать гривну, за неделю опустив её больше чем на 32 копейки. Логика предельно простая: половина бюджетных поступлений приходится на валюту и чем дешевле гривна, тем больший объём платежей можно профинансировать из поступающих извне денег.Ситуация в энергетикеВ условиях задержек и неопределённости с внешним финансированием, под вопросом закупки энергоносителей, включая газ и уголь. Угля уже не хватает и находящиеся в прифронтовой зоне шахты регулярно оказываются под ударами. Дефицит газа оценивается в 4–5 млрд м3, и даже до прошлогодней нормы в 13,2 млрд м2 не хватает 2 млрд кубометров. Зеленский утверждает, что 70% от необходимой сумы для оплаты импортного топлива уже найдено.Тем не менее, несмотря на дефицит топлива, отопительный сезон начался 28 октября с подачи тепла в социальные учреждения, а в 13 областях частично и в жилые дома. Однако можно не сомневаться, что власти будут экономить топливо и — при благоприятной погоде — тянуть с розжигом котельных.За неделю ситуация в украинской энергетике принципиально не изменилась. Газа больше не стало, а перейти от аварийных к плановым отключениям удаётся отнюдь не везде. Бизнес также продолжает жить в режиме почасовых отключений продолжительностью от 6 до 8 часов (1,5 до 2,4 очередей, одна очередь — 4 часа) одновременно. А в режиме экстренных отключений живут Киев, Киевская и Днепропетровская области.Примечательно, что глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что причиной незапланированных отключений является облачная погода, повысившая потребление. Но, скорее облачная погода снизила выработку на солнечных электростанциях. А это означает, что запаса мощности по генерации нет, доля ВИЭ в энергобалансе стала слишком значимой на фоне выбытия других электростанций, а закупки электроэнергии из Европы обходятся слишком дорого, чтобы покрывать ими все колебания в потребностях Украины.При этом удары по энергетической инфраструктуре продолжаются — достаётся и прифронтовым областям, так и тыловым городам типа Кривого Рога. В Чернигове энергетики несколько стабилизировали ситуацию с электроэнергией и составили график отключений. Улучшилась ситуация и в Шостке: там все ещё отключают свет (в ряде домов электроэнергию подают по графику: 2 часа со светом, 4/6 часов без света), но возобновлена подача газа и возобновлена работа систем водоснабжения и водоотведения.Грустно обстоит дело и с созданием новых мощностей.Президент бизнес-подразделения "Энергетические системы" компании Westinghouse Ден Липман сообщил, что к реальным работам по строительству 5 и 6 блоков Хмельницкой АЭС приступят после окончания войны. К слову, никакого прогресса нет и по 3 и 4 энергоблокам — их планировалось строить с использованием реакторных островов "Росатома" из Болгарии, однако её власти передумали продавать оборудование Украине. Поэтому проект по превращению ХАЭС в ЗАЭС (то есть увеличения её мощности до 6 ГВт) дальше пиара, освоения денег и литья бетона не продвинулся. Впрочем, такой итог был более чем предсказуемым.Зато завершились ремонтные работы на ЛЭП, питающей Запорожскую АЭС, и теперь — после месяца работы — станция вновь работает от сети, а не от генераторов.Решения есть, взыскивать не с когоЗа первое полугодие 2025 года исполнительной службе было передано 5,3 млн исполнительных производств, но реально было взысканы средства лишь по 1,1 млн исполнительных производств. Статистика из сферы исполнительных производств свидетельствует, что с 1 гривны долга удаётся взыскать меньше 1 копейки. В прошлом году с каждой гривны взыскивали 2,6 копеек, а в позапрошлом — 3 копейки. У столь низкой эффективности несколько причин. Во-первых, исполнительных производств становится всё больше, а сотрудников исполнительной службы не прибавляется, поэтому нагрузка на каждого служащего возрастает. Во-вторых, в политико-медийных целях киевская власть разрешила своим гражданам подавать в украинские суды иски о репарациях к России. И если в до 2024 года на исполнение приходило в год дел на 400 млн гривен, то по итогам 2024 года сумма выросла в 40 раз — до 1,68 трлн гривен.Однако Минцифры Украины решило не останавливаться и добавить до конца текущего года ещё десять новых категорий заявлений в международный Реестр убытков. Заявления подаются через украинский аналог "Госуслуг" — Дiю — в исполнительные производства автоматически не превращаются. Реестр создали весной 2024 года для фиксации ущерба от действий России для последующего взыскания с неё в виде репараций после проигрыша России. Но так как Россия проигрывать не планирует, то смысл у такой фиксации исключительно психотерапевтический и медийный.В общем, вменить России можно что угодно, а вот взыскать не получится ничего.Новое вундер-ваффеОтказ президента США Дональда Трампа поставлять киевской власти крылатые ракеты "Томагавк" вынудил Зеленского срочно искать замену "Томагавкам" как чудо-оружию (вундерваффе). Теперь на его роль — как ранее Джавелины, Хаймарсы, Леопарды и Бредли — претендуют шведские истребители Gripen. Украина планирует закупить от 100 до 150 машин и трубит о готовности Швеции построить завод на территории Украины. Однако к реальности ни закупки, ни строительство завода не имеют никакого отношения: завод шведы строить не будут (дорого, сложно, рискованно и для него нет кадров), а произвести такое количество истребителей в сжатые сроки Швеция не сможет — поставки начнутся в течение трёх лет. Поэтому история с заводом по производству истребителей повторит истории с другими подобными предприятиями.Зато акции Saab сходу выросли на 7,8%, а затем просели на 3,3%. В целом, если на что такие соглашения и годятся, так это для заработка (перед подписанием соглашений можно купить акции компании) и для улучшения цифр в квартальных финансовых отчётах.Прочие новостиВо Львове 23 октября из-за крупнейшей за последние десятилетия коммунальной аварии без водоснабжения на трое суток остались 50 тыс. горожан. Причиной аварии стал порыв на трубе водовода, уложенной в далёком 1901 году. Мэр города Садовой сетует на то, что в таком же состоянии находятся 30 км труб и средств на их замену у города нет. К слову, львовские власти выделили 110 млн гривен на строительство нового путепровода взамен объекта 1888 года постройки.Молдавия в два раза снизила тариф на транзит газа на Украину по Трансбалканскому коридору на время отопительного сезона. Чем это поможет Украине, оставшейся летом без ГИС и ГКС "Орловка" после двух налётов БПЛА "Герань" — не ясно.Рыночная капитализация сотового оператора "Киевстар" после выхода на американскую биржу Nasdaq выросла до 3,13 млрд долларов с первоначальных 2,3 млрд долларов. Для менеджеров это успех и повод для красивого пресс-релиза (а может и бонусов), а для абонентов предвестник того, что драть с них теперь будут три шкуры, так как акционеры будут требовать выплаты дивидендов. Зато Зеленскому и Ермаку теперь будет тяжелее "отжать" компанию, что они пытались сделать в декабре 2023 года.Украина осталась без крупнейшего производителя дрип-кофе (заварной кофе в пакетиках) — в мощности компании Idealist Coffee & Co, основанной в 2019 году нынешним главой правления НАК "Нафтогаз" Сергеем Корецким, прилетела баллистическая ракета. Второй за 3 месяца удар добил предприятие. Заодно сгорел дотла после удара баллистической ракетой склад фармдистрибьютора "Оптима-Фарм" площадью свыше 29 тыс. м2.О том, к каким социальным последствиям может привести срыв отопительного сезона - в статье Михаила Павлива "На Украине будет "Отопительный майдан""

