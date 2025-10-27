https://ukraina.ru/20251027/rabotat-vmeste-i-menyat-vzglyad-na-mir-trapp-o-transformatsii-politiki-ssha-1070750732.html

Работать вместе и менять взгляд на мир: Трапп о трансформации политики США

Работать вместе и менять взгляд на мир: Трапп о трансформации политики США

В ночь на 23 октября президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме генсека НАТО Марка Рютте. Во время выступления американский лидер также объявил о введении новых антироссийских санкций, которые стали первыми во второй период президентства Трампа.

Американский журналист, ведущий Dam Radio Самуэль Трапп рассказал корреспонденту Украина.ру Анне Черкасовой, как принимает решения Трамп и объяснил, почему США должны сотрудничать с Россией.

