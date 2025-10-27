Работать вместе и менять взгляд на мир: Трапп о трансформации политики США - 27.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251027/rabotat-vmeste-i-menyat-vzglyad-na-mir-trapp-o-transformatsii-politiki-ssha-1070750732.html
Работать вместе и менять взгляд на мир: Трапп о трансформации политики США
Работать вместе и менять взгляд на мир: Трапп о трансформации политики США - 27.10.2025 Украина.ру
Работать вместе и менять взгляд на мир: Трапп о трансформации политики США
В ночь на 23 октября президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме генсека НАТО Марка Рютте. Во время выступления американский лидер также объявил о введении новых антироссийских санкций, которые стали первыми во второй период президентства Трампа.
2025-10-27T20:00
2025-10-27T20:00
россия
сша
дональд трамп
нато
украина.ру
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1b/1070750563_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a5c20cc7659197fc2155b9f4c8bed526.png
Американский журналист, ведущий Dam Radio Самуэль Трапп рассказал корреспонденту Украина.ру Анне Черкасовой, как принимает решения Трамп и объяснил, почему США должны сотрудничать с Россией.
https://ukraina.ru/20251027/most-vmesto-beringova-proliva-kak-prevratit-arktiku-iz-linii-razryva-v-liniyu-soedineniya-1070703196.html
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1b/1070750563_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d984ff457de60649486650d71cb9519d.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, сша, дональд трамп, нато, украина.ру, видео
Россия, США, Дональд Трамп, НАТО, Украина.ру, Видео

Работать вместе и менять взгляд на мир: Трапп о трансформации политики США

20:00 27.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
В ночь на 23 октября президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме генсека НАТО Марка Рютте. Во время выступления американский лидер также объявил о введении новых антироссийских санкций, которые стали первыми во второй период президентства Трампа.
Американский журналист, ведущий Dam Radio Самуэль Трапп рассказал корреспонденту Украина.ру Анне Черкасовой, как принимает решения Трамп и объяснил, почему США должны сотрудничать с Россией.
- РИА Новости, 1920, 27.10.2025
06:20
Мост вместо Берингова пролива. Как превратить Арктику из линии разрыва в линию соединенияИзвестный чикагский радиожурналист Самуэль Трапп обратился в редакцию издания Украина.ру с предложением опубликовать его статью о строительстве тоннеля между Аляской и Чукоткой, который, по мнению автора, может существенно изменить политическую ситуацию в мире.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияСШАДональд ТрампНАТОУкраина.руВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:23Западные беспилотники не оправдывают ожиданий на поле боя
20:05Сергей Лавров прибыл в Минск для участия в конференции по евразийской безопасности
20:00Работать вместе и менять взгляд на мир: Трапп о трансформации политики США
19:56Дугин раскрыл, как Россия должна испугать США
19:42Бывший ВСУшник: Красноармейск будет сдан России
19:24Полмиллиона единиц оружия "исчезли" в ВСУ: европейские налоги финансируют вооружение преступников
19:14Российские БПЛА превратили ветряки под Краматорском в горящие факелы. Видеоматериал
19:00Украина хочет устроить экологическую катастрофу в Белгородской области
18:58Мошенники перешли на иностранные номера для обхода блокировок в РФ
18:53Пушилин: Красноармейск полностью отрезан от снабжения ВСУ. Краткая сводка
18:49"Комментарии не нужны": Гордон* признал, что его сыновья призывного возраста живут за границей
18:36Начался развал Украины: Мосийчук* признал прорыв к Днепру
18:30Параллельный трек: зачем Дмитриев ездил в США
18:29Татьяна Монтян* внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
18:14Такер Карлсон: Владимир Путин — мировая суперзвезда
18:12Финансы поют романсы. Киевский режим на грани финансового краха
18:01Штурм Красноармейска, удар по дамбе, ответ Москвы: Зеленский в отчаянии. Итоги 27 октября
18:00Польша по-прежнему остается "гиеной Европы"
17:49"Облака снова в ударе: Укрэнерго объяснило масштабные отключения света погодными условиями
17:39Самоорганизация" против коррупции: изюмский совет снял мэра
Лента новостейМолния