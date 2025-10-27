Работать вместе и менять взгляд на мир: Трапп о трансформации политики США
В ночь на 23 октября президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме генсека НАТО Марка Рютте. Во время выступления американский лидер также объявил о введении новых антироссийских санкций, которые стали первыми во второй период президентства Трампа.
Американский журналист, ведущий Dam Radio Самуэль Трапп рассказал корреспонденту Украина.ру Анне Черкасовой, как принимает решения Трамп и объяснил, почему США должны сотрудничать с Россией.
06:20Мост вместо Берингова пролива. Как превратить Арктику из линии разрыва в линию соединенияИзвестный чикагский радиожурналист Самуэль Трапп обратился в редакцию издания Украина.ру с предложением опубликовать его статью о строительстве тоннеля между Аляской и Чукоткой, который, по мнению автора, может существенно изменить политическую ситуацию в мире.
