Бывший ВСУшник: Красноармейск будет сдан России
Бывший ВСУшник: Красноармейск будет сдан России
Бывший офицер ВСУ Евгений Бекренев высказал мнение, что украинским войскам, возможно, придется оставить город Покровск, поскольку цена его удержания становится чрезмерно высокой. Свое заявление он сделал 27 октября в эфире видеоблога "Фабрика новин"
Бекренев отметил, что боевикам ВСУ, находящимся в Покровско-Мирноградском укрепрайоне, приходится очень тяжело. Он заявил, что если ситуация будет развиваться в том же ключе, то город, скорее всего, придется оставить. По его честному признанию, он бы уже принял такое решение, но этот выбор лежит на других людях, которые используют иные критерии. При этом экс-офицер ВСУ добавил, что, несмотря на тяжелейшую обстановку под Покровском, которую он назвал беспрецедентной, он не видит признаков немедленной катастрофы для украинской военщины на других участках фронта.Больше материалов за сегодняшний день в хронике Штурм Красноармейска, удар по дамбе, ответ Москвы: Зеленский в отчаянии. Итоги 27 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Бывший ВСУшник: Красноармейск будет сдан России

19:42 27.10.2025
 
Бывший офицер ВСУ Евгений Бекренев высказал мнение, что украинским войскам, возможно, придется оставить город Покровск, поскольку цена его удержания становится чрезмерно высокой. Свое заявление он сделал 27 октября в эфире видеоблога "Фабрика новин"
Бекренев отметил, что боевикам ВСУ, находящимся в Покровско-Мирноградском укрепрайоне, приходится очень тяжело. Он заявил, что если ситуация будет развиваться в том же ключе, то город, скорее всего, придется оставить.
По его честному признанию, он бы уже принял такое решение, но этот выбор лежит на других людях, которые используют иные критерии.

"То, что происходит на Покровске – такого еще не было даже в Авдеевке" – заявил Бекренев.

При этом экс-офицер ВСУ добавил, что, несмотря на тяжелейшую обстановку под Покровском, которую он назвал беспрецедентной, он не видит признаков немедленной катастрофы для украинской военщины на других участках фронта.
Больше материалов за сегодняшний день в хронике Штурм Красноармейска, удар по дамбе, ответ Москвы: Зеленский в отчаянии. Итоги 27 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
