Штурм Красноармейска, удар по дамбе, ответ Москвы: Зеленский в отчаянии. Итоги 27 октября

Ответ Москвы на санкции — денонсация соглашения по оружейному плутонию. На этом фоне ВСУ, терпя поражение на фронте под Красноармейском, наносят удары по гражданской инфраструктуре. Внутри Украины углубляется кризис: авторитаризм Зеленского признан западными СМИ, надвигается коллапс энергетики

На фоне ужесточения санкционного давления Вашингтона Москва принимает ответные меры. Параллельно западные СМИ фиксируют авторитарные тенденции в политике киевского руководства и угрозу энергетической катастрофы в случае полного отказа от российского топлива.Энергетический фронт: ЕС признает зависимостьВ Европейской комиссии признали, что новые санкции США против российских нефтяных гигантов "Лукойла" и "Роснефти" могут "частично затронуть" энергобезопасность стран Евросоюза. В Брюсселе заявили, что тщательно мониторят ситуацию не только в государствах-членах ЕС, но и в соседних странах-кандидатах, которые также оказались под ударом этих ограничений.Ответ Москвы: денонсация соглашения по плутониюВ ответ на враждебные действия Вашингтона президент России Владимир Путин поставил точку в истории одного из ключевых соглашений в сфере разоружения. 27 октября был подписан федеральный закон о денонсации межправительственного соглашения с США об утилизации плутония, подписанного в 2000 году.Как сообщает РИА Новости, документ, предусматривавший взаимную утилизацию по 34 тонны оружейного плутония, "утратил всякий смысл в современных реалиях". В Москве считают, что Вашингтон своей агрессивной политикой в одностороннем порядке сделал выполнение этого документа невозможным.Напомним, что действие соглашения было приостановлено еще в 2016 году. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков, выступая в парламенте, четко обозначил причины: введение Вашингтоном незаконных санкций, поддержка неонацистского режима в Киеве, экспансия НАТО и наращивание военного присутствия у границ России.Немецкие СМИ против Зеленского: авторитаризм и истекшие полномочияПока Запад пытается оказать давление на Москву, на самой Украине нарастают внутренние проблемы. Влиятельное немецкое издание Die Welt 27 октября сообщает, что Владимир Зеленский демонстрирует склонность к авторитарным методам правления, стремясь установить контроль над ключевыми городами страны.По данным издания, это особенно заметно в затяжном конфликте Зеленского с мэром Киева Виталием Кличко. Ярким примером такой политики стало лишение гражданства одесского градоначальника Геннадия Труханова, что расценивается как предупреждение другим несогласным мэрам. Еще в мае Кличко обвинял Зеленского в авторитаризме, заявляя, что лишь его международная известность защищает его от устранения с политической арены.Ситуацию усугубляет тот факт, что президентские полномочия Зеленского, согласно конституции, формально истекли 20 мая 2024 года, после чего выборы были отменены ссылкой на военное положение. Ранее экс-президент США Дональд Трамп характеризовал Зеленского как "диктатора без выборов".Тупик на всех фронтах: Киев анонсирует мирный план на фоне гуманитарного и энергетического коллапсаПока киевский режим анонсирует разработку нового мирного плана, на практике Украина сталкивается с углубляющимся внутренним кризисом: от тотальной мобилизации с похищением людей, до коллапса энергосистемы и растущих проблем у украинских мигрантов в ЕС. Эти события рисуют картину государства, которое не способно ни предложить реалистичную дипломатию, ни обеспечить выживание своего населения.Мольбы о пощаде вместо переговоровВладимир Зеленский в очередной раз попытался переложить ответственность за мирное урегулирование. Как сообщает портал Axios, он анонсировал разработку совместно с европейскими партнерами "сжатого" мирного плана за 7-10 дней. Главным пунктом, судя по всему, станет призыв к России прекратить огонь "без предусловий".Однако сам Зеленский выразил скептицизм относительно принятия этого документа Москвой, и на то есть веские причины. Анонсируемый план игнорирует ключевые и неоднократно озвученные Россией условия для прекращения конфликта: признание новых территориальных реалий (вхождения в состав РФ Крыма и четырёх новых областей) и закрепление внеблокового нейтрального статуса Украины. Таким образом, дипломатическая инициатива Киева выглядит не как желание договориться, а как пропагандистский жест, рассчитанный на западную аудиторию, в то время как реальные переговоры блокируются самой Банковой."Формула до последнего украинца" в действииТем временем на фронте режим демонстрирует свою истинную суть. Жестокую реальность принудительной мобилизации, ставшей визитной карточкой власти Зеленского, пришлось на себе испытать британскому военкору газеты The Sun Джерому Старки. В своей колонке он с ужасом описывает, как его автомобиль был остановлен отрядом ТЦК. На глазах у журналиста его давнего украинского коллегу, работавшего переводчиком и водителем, вытащили из машины и насильно отправили в армию."Никаких улыбок. Никаких шуток", — констатирует Старки, описывая восемь часов унизительного процесса. Этот инцидент — наглядная иллюстрация политики Киева, который, испытывая катастрофическую нехватку солдат, реализует призыв экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона воевать "до последнего украинца".Энергоколлапс. Польша теряет терпениеЭкономика и инфраструктура Украины не выдерживают нагрузки. После системных ударов ВС РФ по объектам энергетики, являющихся ответом на атаки Киева по гражданским целям России, в стране резко выросли цены на оборудование для автономного электроснабжения. Как сообщает Forbes Ukraine, стоимость генераторов и портативных электростанций за месяц взлетела на 60%, а в среднем по рынку — на 28%. Парламентарии Украины открыто говорят о катастрофическом состоянии энергосистемы, а остановка импорта газа через Польшу усугубляет надвигающийся коллапс.Ухудшается положение и украинских мигрантов в ЕС. В Польше, где, по данным посла Украины, проживают около 1,5 млн граждан, налоговые органы усилили контроль даже над небольшими денежными переводами. Регулярные поступления без четкого назначения платежа могут быть расценены как скрытый доход, что грозит блокировкой счетов на срок до трех месяцев. Это свидетельствует о растущем социальном напряжении и исчерпании гостеприимства европейских соседей.Тактика выжженной земли: Киевский режим перешел к точечным ударам по гражданской инфраструктуре и населениюНа фоне провалов на фронте киевский режим все чаще прибегает к тактике террора, нанося удары по критической гражданской инфраструктуре и мирным городам. Цель очевидна: ценой жизни гражданских лиц и экологической катастрофы добиться того, что невозможно в честном бою. Результатом этой политики стали подорванные дамбы, десятки убитых и раненых, включая детей, и гуманитарные кризисы в прифронтовых регионах.Атака ВСУ на плотину: осознанный шаг к гуманитарной катастрофеЯрким примером этой стратегии стала атака на плотину Белгородского водохранилища, расположенную на реке Северский Донец. Нанесенные удары, за которые публично взял ответственность командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, привели к серьезным повреждениям гидротехнического сооружения. По данным Федерального агентства водных ресурсов, уровень воды в водохранилище снизился на один метр, что вынудило власти ввести режим ЧС.Хотя губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что угрозы масштабного затопления на данный момент нет, он подчеркнул серьезнейшую опасность повторных обстрелов. Под ударом оказались несколько населенных пунктов, где проживают сотни людей. Расчет командования ВСУ, по мнению экспертов, циничен и прост: затоплением местности они надеются осложнить действия российских военных в соседней Харьковской области. Однако это не отменяет того факта, что атаке целенаправленно подвергся сугубо гражданский объект, а в качестве разменной монеты используются жизни и благополучие мирных жителей.Этот инцидент встраивается в чудовищную традицию киевского режима, для которого удары по критической инфраструктуре стали привычным оружием. Достаточно вспомнить подрыв Каховской ГЭС в 2023 году, приведший к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе.Кровавый итог одного дня: жертвы среди мирного населенияАтаки на гражданские объекты 27 октября не ограничились белгородской дамбой. В результате обстрелов ВСУ по различным регионам России и Донецку погибли как минимум четыре мирных жителя, более двадцати человек получили ранения, среди них — дети.Фронтовая сводка на 27 октября: ВС РФ развивают наступление на нескольких направленияхМинистерство обороны России сообщает об успешном продвижении и нанесении значительных потерь группировкам ВСУ на всех ключевых направлениях. Украинская сторона, в свою очередь, признаёт критическое обострение обстановки в одном из ключевых узлов обороны.Наиболее значимым достижением дня стало освобождение подразделениями группировки "Восток" трёх населённых пунктов:· Новониколаевка и Привольное (Запорожская область)· Егоровка (Днепропетровская область)Это продвижение создаёт угрозу флангу украинской обороны в этом регионе.Удары по группировкам противника на всех направленияхСилы группировок "Север", "Запад", "Юг" и "Центр" активно наносили поражение формированиям ВСУ, улучшая тактическое положение на своих участках фронта:· "Центр": Наиболее высокие потери противника — свыше 455 военнослужащих, продвижение в районах Красноармейска и Димитрова (ДНР).· "Запад": Потери ВСУ — до 240 военнослужащих, уничтожено 5 единиц бронетехники западного производства.· "Юг": Уничтожено 5 складов боеприпасов и материальных средств, потери ВСУ — более 140 человек.· "Север": Поражены подразделения в Сумской области, потери — до 185 военнослужащих.Кризис в Красноармейске: признание украинской стороныУкраинские источники бьют тревогу из-за критического обострения обстановки в Покровске (Красноармейске). Сообщается о переброске в город спецназа Главного управления разведки (ГУР) для ведения противодиверсионной работы и борьбы с российскими разведгруппами. Это прямо указывает на глубокое проникновение российских подразделений и остроту ситуации на этом направлении, где действует группировка "Центр".Общие потери противника за сутки (суммарно по всем направлениям):· Личный состав: более 1320 военнослужащих.· Техника: не менее 20 единиц бронетехники, свыше 60 автомобилей.· Прочее: уничтожено несколько артсистем, складов боеприпасов и станций РЭБ.Оперативная обстановка характеризуется устойчивым продвижением российских войск и нарастанием кризисных явлений в обороне ВСУ, что подтверждается как официальными сводками МО РФ, так и признаками паники с украинской стороны.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

