Губернатор назвал число ударов ВСУ по Брянской области с начала СВО - 25.10.2025
Губернатор назвал число ударов ВСУ по Брянской области с начала СВО
Губернатор назвал число ударов ВСУ по Брянской области с начала СВО
Вооруженные формирования Украины с начала проведения спецоперации нанесли свыше 19,7 тысячи ударов по территории Брянской области, за все время погибли 53 человека. Об этом со ссылкой на губернатора Александра Богомаза 25 октября сообщает РИА Новости
"Только за 9 месяцев 2025 года вооруженными формированиями Украины было нанесено 14260 ударов, а с начала специальной военной операции - 19760. К сожалению, есть жертвы среди мирного населения: погибли 53 человека", — рассказал Богомаз.Вооружённые силы киевского режима ежедневно обстреливают приграничные территории России из артиллерии, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В Брянской области действует жёлтый уровень террористической опасности.Ранее мы сообщали, что только с 18:00 до 23:00 24 октября Силы ПВО уничтожили над территорией Брянской области 12 украинских ударных БПЛА.О последствиях последних террористических атак ВСУ на жителей России в публикации Убийцы под знаком трезубца. Украинский террор унёс жизни мирных россиян.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Губернатор назвал число ударов ВСУ по Брянской области с начала СВО

04:12 25.10.2025 (обновлено: 04:15 25.10.2025)
 
Вооруженные формирования Украины с начала проведения спецоперации нанесли свыше 19,7 тысячи ударов по территории Брянской области, за все время погибли 53 человека. Об этом со ссылкой на губернатора Александра Богомаза 25 октября сообщает РИА Новости
"Только за 9 месяцев 2025 года вооруженными формированиями Украины было нанесено 14260 ударов, а с начала специальной военной операции - 19760. К сожалению, есть жертвы среди мирного населения: погибли 53 человека", — рассказал Богомаз.
Вооружённые силы киевского режима ежедневно обстреливают приграничные территории России из артиллерии, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В Брянской области действует жёлтый уровень террористической опасности.
Ранее мы сообщали, что только с 18:00 до 23:00 24 октября Силы ПВО уничтожили над территорией Брянской области 12 украинских ударных БПЛА.
О последствиях последних террористических атак ВСУ на жителей России в публикации Убийцы под знаком трезубца. Украинский террор унёс жизни мирных россиян.
Михаил Делягин интервью - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
23 октября, 18:46
Михаил Делягин: Нам стоит опасаться не санкций ЕС и США, а развязанных рук БританииИзвестная шутка, как закончится СВО: московское метро дойдёт до Ужгорода. Соответственно, когда оно дойдёт до Будапешта, президент Путин туда спокойно приедет и поговорит с кем угодно. Мы особо не спешим. Что касается санкций — спасибо большое товарищу Трампу за несколько десятков или даже сотен миллионов долларов, которые получили наши нефтяники.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
