https://ukraina.ru/20251024/my-uzhe-eto-prokhodili-politolog-otvetil-na-zayavleniya-germanii-o-militarizatsii-arktiki-1070569447.html

"Мы уже это проходили": политолог ответил на заявления Германии о "милитаризации" Арктики

"Мы уже это проходили": политолог ответил на заявления Германии о "милитаризации" Арктики - 24.10.2025 Украина.ру

"Мы уже это проходили": политолог ответил на заявления Германии о "милитаризации" Арктики

Заявления немецких политиков о якобы "милитаризации" Арктики Россией являются лицемерными и повторяют риторику нацистской Германии о "спасении Европы от варварства". Об этом политолог, эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-10-24T04:40

2025-10-24T04:40

2025-10-24T04:40

новости

германия

европа

россия

игорь шишкин

сергей лавров

украина.ру

ес

арктика

милитаризация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057880444_0:0:828:465_1920x0_80_0_0_ac0a19fe0119ca1abd9b3af99dec2493.jpg

"Гитлер тоже шел завоевывать Советский Союз со словами, что идет спасать мир и европейскую цивилизацию. И Наполеон говорил, что пошел на Россию, чтобы покончить с "московским варварством, которое несет угрозу для европейского континента"", — заявил Шишкин.Эксперт напомнил слова главы МИЛ РФ Сергея Лаврова: "Тот же [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц к годовщине поражения гитлеровской Германии заявил, что Германия возвращается и намерена создать самую сильную в Европе армию". Политолог отметил, что Лавров тогда четко провел историческую параллель: "Мы уже проходили времена, когда Германия создавала самую сильную в Европе армию"."Поэтому нет смысла доказывать Мерцу и [министру обороны ФРГ Борису] Писториусу, что наш Северный флот не направлен против них. Даже если мы объявим, что сократим арктический флот на 50%, они еще больше будут нас обвинять, потому что перестанут бояться окончательно", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Игорь Шишкин: Трамп пытался довести мир до грани катастрофы и сломать Россию, но ничего у него не вышло" на сайте Украина.ру.О том, почему лидеры Евросоюза не оставляют попыток втянуть США в геополитические авантюры — в статье Владимира "Смычка евроежа с американским ужом. Как США и ЕС ситуативно сжимают антироссийские ряды" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250814/1066947169.html

германия

европа

россия

арктика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, европа, россия, игорь шишкин, сергей лавров, украина.ру, ес, арктика, милитаризация, фридрих мерц, борис писториус, флот, вов, нацизм