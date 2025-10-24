"Мы уже это проходили": политолог ответил на заявления Германии о "милитаризации" Арктики
Заявления немецких политиков о якобы "милитаризации" Арктики Россией являются лицемерными и повторяют риторику нацистской Германии о "спасении Европы от варварства". Об этом политолог, эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин рассказал в интервью изданию Украина.ру
"Гитлер тоже шел завоевывать Советский Союз со словами, что идет спасать мир и европейскую цивилизацию. И Наполеон говорил, что пошел на Россию, чтобы покончить с "московским варварством, которое несет угрозу для европейского континента"", — заявил Шишкин.
Эксперт напомнил слова главы МИЛ РФ Сергея Лаврова: "Тот же [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц к годовщине поражения гитлеровской Германии заявил, что Германия возвращается и намерена создать самую сильную в Европе армию".
Политолог отметил, что Лавров тогда четко провел историческую параллель: "Мы уже проходили времена, когда Германия создавала самую сильную в Европе армию".
"Поэтому нет смысла доказывать Мерцу и [министру обороны ФРГ Борису] Писториусу, что наш Северный флот не направлен против них. Даже если мы объявим, что сократим арктический флот на 50%, они еще больше будут нас обвинять, потому что перестанут бояться окончательно", — подытожил собеседник издания.
