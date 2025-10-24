Эксперт про обрушение фронта и выход к Днепру: "Это может произойти очень быстро или очень медленно"
Продолжение вооруженного конфликта на Украине может занять несколько лет, при этом украинский фронт может рухнуть в любой момент, что приведет к стремительному развитию событий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
"Не думаю. Если все будет идти так, как идет, без каких-то договоренностей о мире, мы дойдем до западных границ Украины к 2028 году. И то не факт. За 2026 год нам, дай бог, освободить Левобережье", — заявил эксперт.
Сорокин отметил, что пока ВСУ цепляются за каждое село, но ситуация может измениться мгновенно.
"Фронт может рухнуть. Где-то мы подойдем к Днепру. Основные войска противника отойдут, чтобы задержать подошедшие к Днепру наши части, а в других местах наши войска снова резко подойдут к Днепру", — пояснил аналитик.
Эксперт описал возможные сценарии развития событий. "Это может произойти очень быстро, а может – очень медленно. Есть одна проблема – вовлечение большого количества наемников в ВСУ. <...> Мне кажется, что соотношение такое: 30% наемников и 70% украинцев. Но даже 30% наемников – это очень много", — резюмировал собеседник Украина.ру.
