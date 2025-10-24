Эксперт про обрушение фронта и выход к Днепру: "Это может произойти очень быстро или очень медленно" - 24.10.2025 Украина.ру
Эксперт про обрушение фронта и выход к Днепру: "Это может произойти очень быстро или очень медленно"
Эксперт про обрушение фронта и выход к Днепру: "Это может произойти очень быстро или очень медленно" - 24.10.2025 Украина.ру
Эксперт про обрушение фронта и выход к Днепру: "Это может произойти очень быстро или очень медленно"
Продолжение вооруженного конфликта на Украине может занять несколько лет, при этом украинский фронт может рухнуть в любой момент, что приведет к стремительному развитию событий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-10-24T06:00
2025-10-24T06:00
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/14/1070350567_0:120:3069:1847_1920x0_80_0_0_c93effe170379a8a50e906555c74ea65.jpg
Сорокин отметил, что пока ВСУ цепляются за каждое село, но ситуация может измениться мгновенно. "Фронт может рухнуть. Где-то мы подойдем к Днепру. Основные войска противника отойдут, чтобы задержать подошедшие к Днепру наши части, а в других местах наши войска снова резко подойдут к Днепру", — пояснил аналитик.Эксперт описал возможные сценарии развития событий. "Это может произойти очень быстро, а может – очень медленно. Есть одна проблема – вовлечение большого количества наемников в ВСУ. &lt;...&gt; Мне кажется, что соотношение такое: 30% наемников и 70% украинцев. Но даже 30% наемников – это очень много", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск" на сайте Украина.ру.Также на тему передачи Киеву ракет "Томагавк" — в материале "Дмитрий Краснов: История с "Томагавками" похожа на очередной подарок друзьям и спонсорам Трампа" на сайте Украина.ру.
Эксперт про обрушение фронта и выход к Днепру: "Это может произойти очень быстро или очень медленно"

06:00 24.10.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр"
Продолжение вооруженного конфликта на Украине может занять несколько лет, при этом украинский фронт может рухнуть в любой момент, что приведет к стремительному развитию событий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
"Не думаю. Если все будет идти так, как идет, без каких-то договоренностей о мире, мы дойдем до западных границ Украины к 2028 году. И то не факт. За 2026 год нам, дай бог, освободить Левобережье", — заявил эксперт.
Сорокин отметил, что пока ВСУ цепляются за каждое село, но ситуация может измениться мгновенно.
"Фронт может рухнуть. Где-то мы подойдем к Днепру. Основные войска противника отойдут, чтобы задержать подошедшие к Днепру наши части, а в других местах наши войска снова резко подойдут к Днепру", — пояснил аналитик.
Эксперт описал возможные сценарии развития событий. "Это может произойти очень быстро, а может – очень медленно. Есть одна проблема – вовлечение большого количества наемников в ВСУ. <...> Мне кажется, что соотношение такое: 30% наемников и 70% украинцев. Но даже 30% наемников – это очень много", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск" на сайте Украина.ру.
Также на тему передачи Киеву ракет "Томагавк" — в материале "Дмитрий Краснов: История с "Томагавками" похожа на очередной подарок друзьям и спонсорам Трампа" на сайте Украина.ру.
