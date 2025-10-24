https://ukraina.ru/20251024/ekspert-pro-obrushenie-fronta-i-vykhod-k-dnepru-eto-mozhet-proizoyti-ochen-bystro-ili-ochen-medlenno-1070556163.html

Эксперт про обрушение фронта и выход к Днепру: "Это может произойти очень быстро или очень медленно"

Продолжение вооруженного конфликта на Украине может занять несколько лет, при этом украинский фронт может рухнуть в любой момент, что приведет к стремительному развитию событий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

Сорокин отметил, что пока ВСУ цепляются за каждое село, но ситуация может измениться мгновенно. "Фронт может рухнуть. Где-то мы подойдем к Днепру. Основные войска противника отойдут, чтобы задержать подошедшие к Днепру наши части, а в других местах наши войска снова резко подойдут к Днепру", — пояснил аналитик.Эксперт описал возможные сценарии развития событий. "Это может произойти очень быстро, а может – очень медленно. Есть одна проблема – вовлечение большого количества наемников в ВСУ. <...> Мне кажется, что соотношение такое: 30% наемников и 70% украинцев. Но даже 30% наемников – это очень много", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск" на сайте Украина.ру.Также на тему передачи Киеву ракет "Томагавк" — в материале "Дмитрий Краснов: История с "Томагавками" похожа на очередной подарок друзьям и спонсорам Трампа" на сайте Украина.ру.

