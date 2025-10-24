https://ukraina.ru/20251024/analitik-pro-udary-po-energetike-nam-ne-nuzhno-chtoby-ukraina-zamerzla-vazhno-ostanovit-snabzhenie-vsu-1070544127.html

Аналитик про удары по энергетике: "Нам не нужно, чтобы Украина замерзла, важно остановить снабжение ВСУ"

Российские удары по энергосистеме Украины нарушают военные поставки для ВСУ. Это создает условия для выхода к крупным приднепровским агломерациям – Днепропетровску и Запорожью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

"Это связано с необходимостью вывести из строя несколько подстанций, которые питают юг Украины. Это свидетельствует о том, что на определенном направлении будет нанесен мощный удар", — пояснил эксперт. Он подчеркнул, что цель — не оставить без тепла население, а лишить противника возможности использовать электровозную тягу.Сорокин отметил, что даже переход на тепловозы и паровозы не решит проблемы ВСУ. "Да, они будут возить ее на тепловозах. Но проблема в том, что мы наносим колоссальные удары по сортировочным железнодорожным станциям, когда львиная часть этих ударов наносится по тепловозным депо. Поэтому у противника сейчас дефицит тепловозов", — заявил аналитик.По словам эксперта, удары по энергосистеме и логистике уже отражаются на снабжении первой линии фронта. Сорокин четко обозначил стратегические цели, без достижения которых конфликт не может считаться завершенным."Мы уже выходим к крупным приднепровским агломерациям – Днепропетровску и Запорожью. Без их присоединения в состав РФ война не может считаться законченной", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на разных направлениях СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ контролируют север Купянска и бьют умными бомбами по логистике в Лозовой" на сайте Украина.ру

