Российские военные ликвидировали в ДНР группу польских наёмников

Российские военные при помощи БПЛА уничтожили в ДНР группу иностранных наёмников, говоривших на польском языке, рассказал старший оператор FPV-дронов "Южной" группировки войск с позывным "Турист". Об этом в ночь на 22 октября сообщает РИА Новости

"Слышал польскую речь — вот и была уничтожена группа из трёх военнослужащих. У них было натовское вооружение, винтовки М4 производства фирмы Colt", — рассказал боец.Ранее стало известно, что в боях под Купянском на стороне киевского режима участвовали африканские наёмники. ВСУ на этом участке фронта терпят колоссальные потери, пытаясь удержаться на своих позициях. Часть ликвидированных практически невозможно идентифицировать после прилётов ФАБ-500 по местам скопления.Но несколько бойцов противника удалось опознать — ими оказались наёмники из Южной Африки, которые прибыли в ряды ВСУ за 5 тысяч долларов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

польша

донецкая народная республика

