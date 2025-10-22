https://ukraina.ru/20251022/britanskoe-davlenie-ugrozy-trampa-strakhi-zelenskogo-sostoitsya-li-vstrecha-v-budapeshte-1070490309.html

Британское давление, угрозы Трампа, страхи Зеленского: состоится ли встреча в Будапеште

Британское давление, угрозы Трампа, страхи Зеленского: состоится ли встреча в Будапеште

После телефонного общения президентов РФ и США и переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским глава киевского режима вместе с европейской "партией войны" без промедления включились в работу по переубеждению Трампа в его решимости устраниться от поддержки Киева и возобновить диалог с российской стороной

В европейских, преимущественно британских, СМИ началась кампания по дискредитации лично президента США Трампа. Его внутрипартийные оппоненты в Сенате уже готовят условия для срыва переговоров между президентами России и США.А в среду американское издание "Хилл" со ссылкой на представителя администрации Трампа сообщило, что Трамп не планирует встречаться с Владимиром Путиным "в ближайшем будущем", хотя госсекретарь Марко Рубио был удовлетворён телефонным разговором с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.До сих пор ситуация в украинском кризисе на дипломатическом фронте развивалась по стандартной схеме: представители США (Трамп или Виткоф) до чего-то договариваются с российской стороной, потом европейские друзья Киева организуют напористое информационно-психологическое давление на администрацию Трампа (визиты по одному и группой, телефонные звонки, кампании дискредитации президента США в СМИ), Трамп вынужден маневрировать, отступая от первоначальных планов и намерений, что сопровождается критической риторикой в адрес России и Путина, затем всё с начала — разговор с Путиным (или Виткофа/Рубио с Кириллом Дмитриевым/Лавровым) — снова воодушевление — и… ситуация заходит на новый круг.Чем всё закончится на этот раз?На данный момент уже имеются все составляющие второго витка описанной стандартной схемы. Делегация киевского режима раскрывает европейцам все тонкости переговоров, давая материал для кампании по дискредитации Трампа, а республиканская оппозиция Трампу организует тихий саботаж его планов по выводу США из украинского кризиса.Известно, что Зеленский отправится в Лондон в пятницу для участия во встрече "коалиции желающих", которая назначена именно перед ожидаемыми переговорами между президентами России и США в Венгрии. В записях в социальных сетях Зеленский заявил, что целью визита в Лондон будет получение гарантий безопасности для Киева и что на этой неделе в Европе состоится "много встреч и переговоров".Тогда же в понедельник глава киевского режима обсуждал с президентом Франции Эммануэлем Макроном "давление на Россию" и ближайшие сроки встречи с Макроном.На этом фоне британские СМИ отмечают, что в Европе растёт беспокойство по вопросу исключения Украины из повестки встречи в Будапеште.Примечательно, что в то время как президент США заговорил о возможности второй личной встречи с президентом РФ, сенаторы США Линдси Грэм* (республиканец) и Ричард Блюменталь (демократ) объявили о внесении на этой неделе на рассмотрение комитета Сената по международным отношениям законопроекта о признании России "государством — спонсором терроризма".Одновременно британские "Файнэншл таймс" и "Рейтерс", описывая поведение Трампа на встрече с Зеленским, видимо, намеренно сгущали краски так, что исказили реальную картину слов и действий президента США — нецензурно выражался, говорил словами Путина, требовал от Зеленского уйти с остатков Донбасса и проч.Чтобы понять дальнейший ход событий, следует учесть причину резкой смены Трампом своей позиции после разговора с президентом России. До разговора с Путиным Трамп говорил что-то в духе: "Я могу поставить “Томагавки” Украине, и они полетят в Россию, посмотрим, понравится ли это Путину". После встречи с Путиным Трамп стал говорить о рисках поставок "Томагавков" киевскому режиму из-за опасности взвинчивания ситуации в украинском кризисе и рисков для Европы и США, о их нехватке для американской армии, о чём он до встречи не упоминал.Самое простое объяснение является в общем случае самым точным, поэтому, пользуясь "бритвой Оккама" и в этом случае, "не будем множить сущности без необходимости".Трамп в личном разговоре с Путиным, видимо, услышал ровно то, о чём открыто предупреждали на разных уровнях российские официальные лица — от самого Путина до пресс-секретаря Дмитрия Пескова, только в более откровенных выражениях с расшифровкой понятия "неизбежная эскалация": поставка "Томагавков" ВСУ, которыми будут управлять американские военные, вызовет ответные удары ВС России не только по местам запуска, но, возможно, по местам их хранения в странах НАТО. Трамп, очевидно, понял, что это поставит США перед тяжелейшим выбором — отказаться защищать союзников перед угрозой ядерной войны с Россией или ответить России и, фактически, начать ядерную войну.Любое решение будет для США проигрышем: в первом случае — растянутым во времени, во втором случае — мгновенным, правда, с тяжёлыми последствиями и для нашей страны.Угрожая России и, одновременно, ведя переговоры с российской стороной, Трамп изучает реакцию России и взвешивает выгоды и издержки от реализации угроз. Такая тактика работает лишь тогда, когда блеф, т.е. имитация угрозы, подкрепляется прецедентами реализованных угроз.Поэтому ко всем угрозам Трампа — от вытеснения России с мирового рынка нефти до поставок ВСУ "Томагавков" — следует относиться в высшей степени серьёзно, готовясь к самым худшим сценариям, так как определить, где блеф, а где реальная угроза, при такой тактике в принципе невозможно.Продолжающиеся требования Вашингтона к Индии отказаться от закупок российской нефти, как и технические возможности дать ВСУ порядка 50–60 "Томагавков", вполне доказывают серьёзность намерений действующей администрации США.Дальнейшие мотивы Зеленского основываются на страхе. В Киеве верят, что задача-минимум Русской армии — взять Киев и, естественно, всю территорию восточнее, а также отрезать Украину от Чёрного моря, что с точки зрения разгрома киевского режима вполне естественно; а максимум — дойти до границы с Польшей. Этот страх вполне отражают многочисленные официальные и неофициальные комментарии разного уровня из Киева, отзывы экспертов.Смотря на Европу, где русофобский психоз и, как следствие, страх перед "российским вторжением" охватил широкие слои населения так, что в некоторых странах (Швеция, Норвегия и Дания, к примеру) местными властями создаются отряды территориальной обороны, в Киеве верят в свои страхи ещё сильнее.Следовательно, действуя в этой логике, чем дольше ВСУ будут цепляться за каждый километр территории в расчёте, что чем дольше продлится война, тем больше шансов, что ВС РФ не дойдут до Киева только за счёт добровольцев, без дополнительной мобилизации. А она, как считают у Зеленского, невозможна. И, напротив, добровольный вывод украинских формирований с остатков Донбасса, а тем более из Запорожья и Херсона облегчает Русской армии взятие Киева, что для Зеленского неприемлемо.Под действием этих мотивов Киев и далее будет любой ценой сопротивляться российско-американским планам урегулирования, подсовывая Трампу при поддержке Европы встречные "мирные" планы с целью изменить его позицию. Есть высокая вероятность, что и в этот раз у них это получится.Трамп, который после краха своих иллюзий не имеет запасного плана по выходу из украинского кризиса, готов, как показывает опыт, рассматривать любые планы, а их нереализуемость рассматривает как личную обиду. Симптоматично возвращение в Британии к идее участия в некоем "миротворческом контингенте". С учётом особенностей личности Трампа её цель в том, чтобы быть отвергнутой Россией.В целом, есть высокая вероятность неудачи будапештской встречи, как и вероятность того, что она может вообще не состояться. На данный момент шансы на успех и неудачу переговоров можно условно оценить как 50 на 50.Успех переговоров в Будапеште не означает выполнения Киевом их решений, а неудача не означает автоматического возобновления Трампом давления на Россию. В существующих условиях выше вероятность сохранения текущего сценария — война "на истощение" продолжится, США будут постепенно отстраняться от посреднических усилий, при том что после отказа передавать ВСУ "Томагавки" поставок Киеву наиболее опасных вооружений не будет, но сохранится продажа в ЕС прежних.Жёсткие санкции против РФ высоко вероятны, но лишь как часть общей конкурентной борьбы США за мировые рынки.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Калейдоскоп зла: "неназванные сотрудники Белого дома" на тропе информационной войны

