Сенат США провалил очередную попытку принять бюджет правительства

Демократы в ходе голосования в сенате Конгресса США провалили очередную попытку принять бюджет правительства. Об этом пресс-служба Республиканской партии в ночь на 21 октября заявила на своей странице в соцсети Х
"Демократы в 11-й раз проголосовали за дальнейшую остановку работы правительства ради медстраховки для нелегалов", — говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно результатам голосования в сенате, проект бюджета не набрал необходимых 60 голосов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что приостановка работы правительства США продолжится, так как республиканцы не собираются платить "полтора триллиона долларов" нелегальным мигрантам.
1 октября в США наступил шатдаун - была остановлена работа некоторых федеральных учреждений, а сотни тысяч госслужащих автоматически отправились в неоплачиваемый отпуск на неопределенный срок. Это произошло после того, как представители республиканцев и демократов не смогли одобрить в сенате законопроект о финансировании федеральных расходов на очередной годовой период.
Президент США Дональд Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
