https://ukraina.ru/20251021/oktyabr-1905-goda-proletarskaya-stachka-i-vosstanie-zheleznodorozhnykh-koroley-1070411282.html

Октябрь 1905 года: пролетарская стачка и восстание железнодорожных королей

20 октября 1905 года развернулась Октябрьская Всероссийская политическая стачка – "начало высшего подъёма Революции 1905-07 годов". Началось всё с экономической забастовки работников московских типографий, к которой присоединились булочники, табачники, мебельщики, трамвайщики, металлисты. Своих коллег поддержали печатники Петербурга

история

история

санкт-петербург

российская империя

москва

николай ii

кровавое воскресенье

революция

железнодорожники

железная дорога

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/15/1070410398_0:142:1966:1248_1920x0_80_0_0_79b26ccd5a09898101dc1d57e984e27f.jpg

Однако всё это не представляло серьёзной угрозы правительственному курсу по созданию так называемой законосовещательной Булыгинской думы, учреждаемой царским Манифестом от 19 августа 1905 года.Только лишь с присоединением к протестным акциям железнодорожников в третьей декаде октября локальные забастовки переросли во Всероссийскую стачку под политическими лозунгами: "Долой Булыгинскую думу!" и "Долой царское правительство!"Парализация железных дорог привела к присоединению к стачке основных крупнейших городов Российской империи, прекращению работы промышленных предприятий, электростанций, транспорта, средств связи, учреждений образования, магазинов. Статистические данные говорят об участии в забастовочном движении до двух миллионов человек.В ряде случаев эта забастовочная волна переросла в столкновения с силами правопорядка. К примеру, в Екатеринославе 24 октября вспыхнули уличные бои, когда власти вооружённым путём попытались ликвидировать центр стачечного движения. Большую роль в противостоянии с властями сыграли рабочие из Нижнеднепровска, прибывшие в губернский центр по железной дороге.В тот же день кольцо баррикад под красными знамёнами окружило Соборную площадь и университет в Харькове. Их возводили рабочие Курско-Харьково-Севастопольской железной дороги, промышленных предприятий и студенты. Как писала в своей кандидатской диссертации в 1985 году днепропетровский историк Ольга Балагура, восставшим пытались противодействовать "черносотенцы". Однако их разогнали рабочие Харьковского паровозостроительного завода "вооружённые револьверами, ружьями, а также саблями и пиками, изготовленными на заводе".Затем восставшие произвели изъятие оружия из магазинов "Охота" и "Спорт". Всего в их распоряжении оказалось 250 винтовок и 120 револьверов. В ночь на 25 октября баррикады были блокированы правительственными войсками, начались перестрелки. Попытки деблокады своих товарищей рабочими железнодорожных мастерских оказались безрезультатными. В итоге была достигнута договорённость о том, что восставшие сложат оружие в обмен на возможность удалиться восвояси.Завершающим эпизодом харьковских волнений стали похороны жертв уличных боёв, переросшие в большую манифестацию пролетариата под политическими лозунгами.А вот в Киеве до кровопролития не дошло, хотя забастовка здесь была особо массовой – в неё были вовлечены около 30 тысяч человек. Здесь она также началась с выступления железнодорожников – работников главных мастерских Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД). Обращает на себя внимание, что во главе этого движения стоял чиновник администрации ЮЗЖД Александр Шлихтер – помощник начальника пассажирского отдела службы сборов.В Одессе же и Донбассе почин железнодорожников в организации политической стачки отклик получил относительно слабый. В советский период это объяснялось в основном "отсталостью" местных трудящихся, среди которых было много сезонных рабочих и эффективными действиями властей, сумевшими мобилизовать "контрреволюционные" силы.Образцом решительности в отстаивании политических требований были работники Московско-Казанской железной дороги. 19 октября на ней остановилось движение товарных поездов. А когда в ночь на 20-е полиция попыталась арестовать зачинщиков этого действа, то начался широкий протест, что и привело к началу всеобщей забастовки на предприятии. "Толпа направилась в зал управления дороги, где... состоялся митинг, на котором было решено призвать всех рабочих и служащих к забастовке. Затем участники митинга разбрелись по всем службам, призывая к стачке", – рассказывал в 1926 году о тех событиях революционный деятель Наум Ростов.21 октября забастовка перекинулась на Ярославо-Архангельскую, Московско-Курскую и Рязано-Уральскую железные дороги. Днём позже наступил черёд Московско-Киево-Воронежской и Московско-Брестской дорог. 23 октября прекратилось движение поездов по Николаевской (нынешней Октябрьской, между Москвой и Петербургом) и Виндаво-Рыбинской магистралям. Петербургский транспортный узел организаторам стачки удалось полностью обездвижить 30 октября. В конце концов забастовка пришла даже в департамент железных Министерства путей сообщения (МПС), о чём 1 ноября написал матери в Данию император Николай II. "Подумай, какой стыд!", – сокрушался монарх.По поводу столь стремительного распространения железнодорожной забастовки, переросшей во Всероссийскую политическую стачку, есть масса конспирологических версий. Объективное расследование её организации ещё ждёт своего часа, но ряд обстоятельств уже сегодня позволяют говорить, что дело было не только в протестных настроениях железнодорожных пролетариев.Росту напряжённости в среде железнодорожников послужили слухи об аресте участников Всероссийского съезда пенсионных касс, проходившего в Петербурге с 3 октября. Это мероприятие задумывалось МПС как обыкновенное ведомственное совещание. Однако вскоре после открытия на нём произошёл "переворот", и вновь избранные лидеры превратили его в политический форум. Доктор исторических наук Александр Островский обратил внимание на безвольное при этом поведение отвечавшего за данное мероприятие чиновника МПС Дмитрия Покотилова. Примечательно, что он приходился шурином Петру Романову – заместителю Сергея Витте по министерству финансов.Зажигательные выступления ряда участников съезда на социально-политические темы публиковались в ведомственных СМИ и вызывали большой интерес у рабочих железных дорог. Неподтвердившиеся слухи об аресте ярких спикеров распространились в Москве как раз в преддверии начала стачки на Казанской железной дороге.Обращает на себя внимание и не вполне логичное поведение администраций ряда железных дорог в ходе политической стачки. К примеру, на следующий день после прекращения работы 25 октября сотрудниками Варшавского вокзала в Петербурге, те просили выдать им жалование и сразу же получили положительный ответ. В то же время администрация Петербургской сети Московско-Виндавской дороги сама приостановила работы служащих, отказавшихся примыкать к забастовке.Бросается в глаза и отличительна особенность предприятий, с которых начиналась политическая забастовка железнодорожников. Почти все они были не казёнными, а частными предприятиями. При том, что к тому времени большая часть железных дорог в Российской империи уже принадлежала государству. Более того, Московско-Казанская, Рязано-Уральская, Московско-Киево-Воронежская дороги, где выступления рабочих были на первом этапе наиболее массовыми, являлись крупнейшими частными монополиями. А Московско-Ярославо-Архангельская дорога перешла в казну незадолго до революционных событий в результате банкротства главы правления этого предприятия Саввы Мамонтова.Между тем воротилы железнодорожного бизнеса буквально благоволили к бывшему министру путей сообщения и финансов Витте. В начале 90-х годов XIX века, когда в высших кругах возникла дискуссия о будущем железнодорожной инфраструктуры он решительно выступил против её полной национализации. Основным аргументом сохранения частных железных дорог высказывалась возможность привлечение через них иностранных инвестиций.Однако огромные злоупотребления руководителей частных железных дорог привели к их тяжелейшему финансовому положению. Так, к примеру при постройке Харьково-Балашевской линии Юго-Восточных железных дорог перерасход достиг 35% от первоначальной сметы.С конца 1901 года на частных железных дорогах, имевших долги перед казной, стала вводиться контрольная правительственная инспекция. Перед железнодорожными королями во весь рост стала перспектива утраты ценнейших активов, дававших контроль над огромными финансовыми потоками. К последним были причастны также крупнейшие банки, государственные бюрократия и даже члены царской семьи.Тем самым заинтересованность по крайней мере крупного железнодорожного бизнеса в революционных потрясениях 1905 года очевидна. Стоит ли в связи с этим удивляться массовому производству в железнодорожных мастерских оружия, выплате стачечникам жалования, участию в забастовочном движении управленческих кадров? И уж совсем не удивительно выдвижение именно Витте во время фактической транспортной блокады столицы проекта переустройства высшей власти в стране.По сути, это был ультиматум самодержцу после его принятия манифеста "Об усовершенствовании государственного порядка" от 17 октября (по новому стилю 30 октября) 1905 года.

история, санкт-петербург, российская империя, москва, николай ii, кровавое воскресенье, революция, железнодорожники, железная дорога, забастовка, харьков, киев, екатеринослав