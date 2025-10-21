https://ukraina.ru/20251021/energeticheskie-voyny-es-otkazyvaetsya-ot-rossiyskogo-gaza-indiya-naraschivaet-zakupki-rossiyskoy-nefti-1070406075.html

Энергетические войны: ЕС отказывается от российского газа, Индия наращивает закупки российской нефти

С 1 января 2026 года вступит в силу запрет на транзит российского газа через территорию Евросоюза в другие страны, что критично для Калининградской области и Сербии, а также для входящей в ЕС Венгрии.

Отказ ЕС от российского газа грозит катастрофой для Сербии и ВенгрииПроект постановления Совета ЕС и Европейского парламента и о прекращении импорта российского газа и улучшении мониторинга потенциальных энергетических зависимостей, а также заявление Совета ЕС опубликованы на его сайте 20 октября.Следующим этапом станет переговорный процесс между Советом ЕС и Европарламентом для согласования окончательного текста постановления. Учитывая срочность вопроса, оба законодательных органа ЕС рассчитывают прийти к соглашению к концу 2025 года, чтобы окончательное принятие могло произойти как можно скорее.Проект постановления является частью дорожной карты REPowerEU, предусматривающей юридически обязывающий поэтапный запрет на импорт трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) из России до 1 января 2028 года. Проект постановления Совета ЕС и Европарламента сохраняет этот срок, конкретизируя детали и механизмы реализации директивы.Согласно проекту, полный запрет на импорт российского трубопроводного и СПГ вступит в силу 1 января 2028 года. При этом сохраняются переходные периоды для действующих контрактов: краткосрочные контракты (на срок до 1 года), заключенные до 17 июня 2025-го, могут действовать до 17 июня 2026 года, а долгосрочные контракты (1 год и более) – до 1 января 2028-го.Изменения в существующие контракты будут разрешены лишь в операционных целях, без увеличения объёмов поставок. Исключения предусмотрены только для стран ЕС, не имеющих выхода к морю. Таким образом, основные покупатели российского газа в ЕС – Венгрия и Словакия – на переходный период не попадают под запрет на увеличение поставок.Также Совет ЕС утвердил требования к странам-членам подтверждать происхождение СПГ перед его импортом с 1 января 2026 года. Как сообщило издание Euractiv со ссылкой на Еврокомиссию, предварительную проверку перед заходом в европейские порты будут проходить около 8% поставок СПГ, или примерно 70-80 судов в год. Опасения по поводу правовой определенности механизма проверки выражали Франция, Испания и Италия, но в ЕК их отвергли, отмечает издание.В документе уточняется, что в случае "внезапной недоступности важной импортной инфраструктуры или других видах перебоев, которые серьёзно угрожают безопасности поставок в одной или нескольких странах ЕС" ЕК может временно приостановить применение запрета на импорт российского газа полностью или частично, в одной или нескольких странах.Но если полный запрет на импорт российского газа в страны ЕС произойдёт только через два с лишним года, то с 1 января 2026 года вступит в силу запрет на транзит российского газа через территорию Евросоюза в другие страны. Для России это критично при поставках трубопроводного газа в Калининградскую область транзитом через Литву, но самые большие проблемы ожидают Сербию и Венгрию.Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что Сербия находится в очень сложном и почти безнадёжном положении после того, как Совет Европейского Союза принял запрет на транзит российского газа через территорию ЕС в третьи страны с 1 января 2026 года. "Суть в том, что Болгария (член ЕС – прим.) не допустит поставки российского газа по газопроводу "Балканский поток", что также навредит Сербии", – заявила чиновница. По этому маршруту страна получает около 80% газа.Но по "Балканскому потоку" (продолжение одной из веток "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию) газ получают не только находящиеся за пределами ЕС Босния и Герцеговина и Сербия, но также входящая в Евросоюз Венгрия. 20 октября президент Сербии Александр Вучич находился с визитом в Будапеште и провёл переговоры с венгерским премьером Виктором Орбаном, однако они оба никакого реального выхода из ситуации не предложили.В тот же день глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что по своей сути запрет на импорт и транзит российского газа является санкционной мерой, а не торговой, а когда ЕС принимает решение о введении санкций, "должно быть единогласное решение". По его словам, Будапешт может предпринять юридические шаги в отношении ЕС в связи с намерением блока оформить запрет на газ из РФ как торговую меру, а это означает, что для её принятия хватит поддержки как минимум 55% стран блока.В Киеве путаются в цифрах относительно дополнительного импорта газаУкраина вынуждена будет дополнительно импортировать газ из-за потерь собственной добычи, признал замминистра энергетики страны Николай Колесник. "Исходим из реалистического сценария. Не могу назвать цифры, но объём импорта газа соразмерен тому объёму, который мы теряем в результате ударов", – сказал Колесник во время мероприятия "Энергия, которая держит Украину", состоявшегося 20 октября в Киеве.Колесник отметил, что идёт восстановление поврежденного оборудования, а объём необходимого импорта "досягаем". Он пояснил, что перед началом осенне-зимнего периода была поставлена ​​ и выполнена высокая планка импорта, и добавил, что резервы газа в подземных хранилищах плюс дополнительный импорт – это то, на что Украина может рассчитывать при прохождении холодного периода.Позже чиновник согласился с уточняющим комментарием директора энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимира Омельченко о том, что дополнительный импорт газа может составить около 2 млрд кубометров. По словам Колесника, сейчас Украина прорабатывает разные источники финансирования импорта, а также все доступные логистические цепочки.Однако в тот же день Владимир Зеленский заявил, что Украина должна будет найти на газ коло 2 млрд долларов. При нынешней цене газа в Европе – менее 400 долларов за тысячу кубометров – упомянутой суммы может хватить на более чем 5 млрд кубометров газа. Какой именно объём газа реально планируют импортировать киевские власти, понять сложно."Понимаем, где брать газ на сумму около 2 миллиардов долларов США. Если нам понадобится. Мы рассчитываем, что в очень сложной ситуации Украина должна быть готова найти газ на 2 миллиарда долларов США. Часть траншей на это мы уже нашли. Норвегия грантом по 100 миллионов долларов США, и выделит ещё один январский транш. Ещё несколько стран предоставляют соответствующие гранты. Есть договоренность с нашими банками. Так что есть понимание, где брать деньги. И есть понимание, где брать газ", – рассказал Зеленский."Относительно СПГ американского есть договоренность: если мы захотим, будет заходить из Польши, через польский терминал. Дополнительный газ мы можем брать из Греции, мы договаривались с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Есть понимание также с другими странами, есть договоренности. С Азербайджаном тоже есть. Все трудятся над этим. Из того, что я видел – газовый вопрос будет решен", – без какой-либо конкретики пообещал он.В начале октября "Нафтогаз Украины" подписал кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком на 300 млн евро на закупку газа. Глава группы "Нафтогаз" Сергей Корецкий тогда заявил, что компания диверсифицирует каналы поставок газа и ведёт диалог о новых кредитах. Он добавил, что в этих намерениях "Нафтогаз" поддержали два украинских банка – "Укрэксимбанк", о договорённостях с которым группа уже сообщала, и ещё один банк, который, по словам Корецкого, "в процессе подписания соглашения". Однако о поступлении денег на счета "Нафтогаза" и импорте газа сообщений не было.Импорт российской нефти в Индию вырос, несмотря на угрозы ТрампаОбъём поставок российской нефти в Индию значительно увеличился в начале октября. Эту информацию обнародовало 19 октября агентство Press Trust of India со ссылкой на аналитиков международной компании Kpler. На следующий день президент США Дональд Трамп пообещал сохранить "огромные" пошлины для Индии, если страна не откажется от закупок российской нефти.Объёмы индийских закупок нефти из России, включая сорт Urals, достигли в указанный период отметки в 1,8 млн баррелей в сутки. Это означает прирост примерно в 250 тысяч барр./сутки по сравнению со среднемесячными показателями сентября. Аналитики указывают, что на увеличение поставок повлияли конкурентные цены и оптимизация логистических маршрутов.В Kpler констатировали, что российская нефть остается глубоко интегрированной в индийскую энергосистему по экономическим причинам, а также благодаря стратегическому партнёрству двух стран. Доля российского сырья в общем импорте нефти Индией составляет структурно важные 34%. Такой уровень сохраняется благодаря убедительным ценовым скидкам, достигающим 5 долларов за баррель, и высокой валовой марже для местных НПЗ при переработке таких сортов, как Urals.Эксперты подчеркивают, что усилия Нью-Дели по диверсификации источников поставок нефти не являются выполнением требований Вашингтона, и направлены не на замену сырья из России, а на укрепление национальной энергобезопасности. Потенциальное наращивание импорта углеводородов в Индию из США, по их мнению, будет ограничено уровнем в 400-500 тысяч баррелей в сутки. Основными сдерживающими факторами называются сложность поставок больших объёмов нефти по непривычному маршруту, и технологическая несовместимость американского сырья с оборудованием индийских НПЗ.Напомним, 15 октября президент США Дональд Трамп утверждал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его в том, что страна полностью прекратит закупку российской нефти. На следующий день британское агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что индийские НПЗ якобы сократили импорт сырья из России на 50%.Однако в МИД Индии разговор Трампа и Моди не подтвердили, а руководители четырёх крупных индийских НПЗ заявили американскому агентству Bloomberg, что заявление Дональда Трампа о полном прекращении закупок нефти у РФ стало для них "неожиданностью". По их словам, Индия готова сократить покупки российской нефти, но не отказаться от них полностью.На текущей неделе Дональд Трамп несколько изменил риторику. "Я разговаривал с премьер-министром Индии Моди, и он сказал, что не собирается связываться с российской нефтью. Но если они хотят говорить об этом (продолжении закупок нефти у России – прим.), то они просто продолжат платить огромные пошлины, а они не хотят этого делать", – заявил глава Белого дома 20 октября.США в конце августа 2025 года ввели 50-процентные пошлины на индийские товары, обосновав это тем, что правительство Индии импортирует нефть из России. Нью-Дели, продолжая закупки, финансирует российско-украинский конфликт, заявили в Белом доме. Вашингтон призывал партнеров по G7 ввести повышенные пошлины против всех стран, закупающих российскую нефть, но этого не произошло.О других особенностях политики Трампа - в интервью Дмитрия Дробницкого "Беседа с Путиным для Трампа — глоток кислорода, своей стратегии по Украине у него нет"

