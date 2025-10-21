https://ukraina.ru/20251021/1050296291.html

80 лет Никите Михалкову. Харьковская история Петра Петровича и Петра Петровича Кончаловских

Всем памятна роль Никиты Михалкова, родившегося 21 октября 1945 года, в фильме "Вокзал для двоих", где его партнершей стала самая знаменитая харьковчанка Советского Союза Людмила Гурченко. А ведь и у него самого есть харьковские корни. Здесь создал семью его прадед и вырос его дед

Дед Никиты Михалкова Пётр Петрович Кончаловский, будущий Народный художник РСФСР и лауреат Сталинской премии, родился в 1876 году в заштатном городе Славянске Изюмского уезда Харьковской губернии. На примере истории его семьи можно видеть пять поколений, без которых русское искусство немыслимо.Отец живописца, Пётр Петрович Кончаловский-старший (1839-1904), остался в памяти в основном благодаря его портрету работы Валентина Серова, написанному в 1891 году. Он родился в Севастополе в семье военно-морского врача.На Слобожанщине этот выпускник физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета появился благодаря женитьбе на харьковской дворянке Виктории Тимофеевне Лойко. После венчания они поселились в имении Ивановка Старобельского уезда Харьковской губернии.Успешного помещика из дворянина Кончаловского не вышло, и очень скоро он был избран мировым судьёй в городе Сватово, тогда Харьковской губернии, а ныне Луганской области.Жил Петр Петрович в это время то в Сватово, то в Славянске, то в самом губернском городе Харькове, в самом центре. В Шляпном переулке, в доме купца-выкреста Александра Штейфона, отца будущего белого генерала и коллаборациониста.В ту пору среди интеллигенции было модно "ходить в народ" — лечить и просвещать крестьян, а заодно и настраивать их против правительства. Судья Кончаловский тоже поддался этому веянию и всячески крестьянам помогал, но в феврале 1879 года террорист Гольденберг убил харьковского губернатора кн. Д.Н. Кропоткина. В июне того же года Кончаловский был арестован за пропаганду среди крестьян и по распоряжению харьковского генерал-губернатора гр. М.Т. Лорис-Меликова выслан под гласный надзор в Холмогоры Архангельской губернии.Однако ссылка была недолгой, по просьбе Виктории Тимофеевны, оставшейся в Харькове с детьми, Михаил Тариелович разрешил возвратить провинившегося интеллигента из ссылки, но при этом добавил: "Я его возвращаю, хоть он такой вредный, что следовало бы его повесить!"Вдали от семьи Петр Петрович изучил английский язык и сделал полные переводы "Робинзона Крузо" Дефо и "Путешествий Гулливера" Свифта. В его изложении также появилась "Новая Элоиза" Ж.-Ж.Руссо. Все эти работы переиздаются по сей день.Вернувшись из ссылки, Кончаловский занялся книгоиздательством. Вместе с французским врачом Кервилли он открыл в Харькове книжный магазин, которым стала заведовать жена. Но вскоре магазин был опечатан, Кервилли выслан во Францию, а Виктория Тимофеевна арестована. Через две недели Викторию Тимофеевну отпустили на волю, и она благополучно вернулась домой. Затем магазин открыли уже без них, и там продавались книги и альбомы с репродукциями вплоть до "лихих девяностых".Харьков Кончаловские покинули после смерти от чахотки старшей дочери Нины Петровны.В 1889 году семья переехала в Москву, и там Пётр Петрович стал преуспевающим книгоиздателем. Его успех заключался и в том, что он привлекал к работе в качестве авторов иллюстраций Серова, Врубеля и Л. Пастернака. В 1891 году Валентин Серов написал знаменитый портрет Кончаловского. Умер Пётр Петрович в 1904 году, Виктория Тимофеевна пережила его на восемь лет.Старший сын, Максим Петрович (1875-1942), стал врачом, знаменитым специалистом по клинике внутренних болезней. Виктория Петровна уехала во Францию, приняла французское гражданство и впоследствии стала в Париже виднейшим профессором русского языка. Елена Петровна вышла замуж и была хозяйкой одного из уважаемых в Москве домов вплоть до своей смерти в 1935 году.Особняком в семье стоит родившийся в Харькове профессор-историк Дмитрий Петрович Кончаловский (1878-1952). Летом 1941 года Дмитрий Кончаловский вместе с женой и тремя дочерьми отправился на свою дачу под Можайском и перебежал к немцам."Я сознательно покинул место своего постоянного проживания, Москву, и не страшась опасности угодить в район, где идут бои, использовал возможность как можно быстрее отправиться навстречу вермахту, чтобы принять участие в его борьбе с большевизмом", — писал он в своем письме А. Розенбергу.Сын его, Иван Дмитриевич Кончаловский, был капитаном медицинской службы в Красной армии и погиб в Литве летом 1944 года.Средний сын, он же Пётр Петрович-младший обучался в Харькове в 3-й мужской гимназии. Параллельно он получал уроки в рисовальной школе Марии Дмитриевны Раевской-Ивановой, супруги видного просветителя и бессменного на протяжении сорока лет гласного Харьковской городской думы. Именно из этого частного заведения вышли потом и художественное училище, и художественно-промышленный институт.После переезда семьи в Москву Пётр-младший учится в 1-й мужской гимназии, параллельно занимается живописью и рисунком в вечерних классах у В.Д. Сухова в Центральном Строгановском училище технического рисования. Благодаря издательской деятельности своего отца знакомится с Суриковым, Репиным, Васнецовыми, Серовым, Врубелем, Левитаном, Коровиным и другими известными живописцами.Поначалу он не планирует сделать живопись своим основным занятием и в 1896 году по настоянию Петра Петровича-старшего поступает на естественный факультет Московского университета. Однако вскоре под влиянием Константина Коровина решает ехать в Париж учиться живописи в Академию Р. Жюльена.Пока Пётр-младший находится во Франции, Серов ходатайствует о получении отсрочки от воинского призыва для молодого живописца, который должен был служить простым рядовым три года, так как не получил высшего образования. Позднее его внук Никита отслужил во флоте простым матросом, причём добровольно.Вернувшись в Россию в 1898 году, Пётр поступает в Высшее художественное училище при Академии художеств в Петербурге, где учится у Савинского, Творожникова и Залемана, а затем переходит в мастерскую батальной живописи Ковалевского.В 1911 году Пётр Кончаловский стал основателем объединения авангардистов "Бубновый валет", созданного с целью "распространения современных понятий по вопросам изобразительных искусств". Название это происходило от двух ассоциаций. Бубновыми тузами в России называли каторжников за черный ромб на спине, а валетами во Франции именовали плутоватых лакеев. Ядро объединения составляли Р. Фальк, А. Лентулов, И. Машков, А. Куприн, П. Кончаловский, членами его были Н. Гончарова, М. Ларионов, В. и Д. Бурлюки, Н. Кульбин, К. Малевич и другие знаменитые впоследствии художники.В 1914 году Кончаловский был мобилизован офицером в артиллерию. На фронте он попадает под обстрел, контужен и эвакуирован для лечения в тыл. Два месяца проводит в больнице в Наре. Продолжая служить до самой демобилизации в апреле 1917 года, он больше не воевал. А дальше он становится реалистом, до конца жизни организуется пятнадцать его персональных выставок. Во время Великой Отечественной войны Москву не покидал.Но до этого живописец Кончаловский станет отцом двоих детей.В 1901 году в Кремле, возле Царь-Колокола он сделал предложение Ольге Суриковой, дочери знаменитого живописца.Будущий тесть не одобрил выбора дочери. "Он мне сказал: "Ну куда она с вами поедет? У вас ни кола ни двора! Какой из вас муж? И вообще-то быть женой художника незавидная доля", а я ему ответил: "Но ведь вы же её, Василий Иванович, воспитали для мужа-художника". Он посмотрел на меня так зло, замолчал и только рукой махнул", — рассказывал родителям сам Пётр Петрович.Мог ли Пётр Петрович тогда себе представить, что в 1936 году сам окажется в положении Сурикова! Только вот молодой поэт товарищ Михалков, автор "Дяди Стёпы", делал предложение Наталии Петровне Кончаловской не в Кремле (он был тогда уже закрыт для свободного посещения), а по междугороднему телефону из Харькова, где когда-то в доме Штейфона рос советский художник Пётр Кончаловский и откуда настоящий антикиллер граф Лорис-Меликов ссылал отца семейства.

