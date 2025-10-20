https://ukraina.ru/20251020/ya-trampu-pamyatnik-vozdvig-nerukotvornyy--zachem-ukraina-importiruet-zapadnykh-geroev-1070356559.html

"Я Трампу памятник воздвиг нерукотворный". Зачем Украина импортирует западных героев

Накануне визита Владимира Зеленского в Вашингтон на Украине появился сквер имени Трампа. Инициативу проявили депутаты Черниговского городского совета: они проголосовали за переименование парка "Сказка"

Об этом сообщила местный депутат Марина Семененко, решившая прогнуться перед американским лидером. Ведь в пояснительной записке сказано, что открытый в 2018-м году сквер рядом с территорией и за деньги промышленного предприятия "Черниговшерсть", сменил название "в честь выдающихся политических лидеров современности"."В Чернигове теперь есть сквер имени Трампа. Следующий шаг - обращение к президенту США и его семье", - объяснила Семененко. И добавила, что черниговские депутаты хотят пригласить главу Белого Дома в Чернигов - прогуляться в именном сквере. Однако, "не так сталося, как гадалося", и судя по холодному приему американским президентом Зеленского, скоро черниговский парк придется переименовывать обратно.Справедливости ради отметим, что привычка украинских "гетьманов" прогибаться перед западными хозяевами, не нова. Основы заложил еще Петр Порошенко* - в 2018-м году в постмайданном Киеве появилась улица в честь американского сенатора Маккейна. Решение узаконил столичный парламент, ради американского сторонника майдана отобрав у улицы в центре Киева имя советского разведчика и Героя Советского Союза Ивана Кудри. До этого момента в Киеве не было улиц, которые бы носили имена американских политиков, однако госпереворот по американским лекалам все изменил. И вместо улиц и проспектов в честь генерала Ватутина или великой Победы в стране появились сначала - с подачи декоммунизаторов - топонимы в честь фашистских прислужников типа Романа Шухевича (кстати, именно дорога в честь гауптмана СС ведет к Бабьему Яру), а потом улицы, парки и аллеи, посвященные американским представителям Демпартии, которые подстрекали украинцев к противостоянию с Россией. Тот же сенатор Маккейн был отчаянным русофобом и сторонником войны Украины и России. При этом собственный военный опыт потомственного генерала ВВС США был плачевным: он участвовал во Вьетнамской войне, во время одной из бомбардировок в районе Ханоя самолет Маккейна сбили, а сам он попал в плен. И кстати потом с гордостью рассказывал, что сумел в плену сохранить семейный раритет - дедовы часы - спрятав их в заднем отверстии. После освобождения Маккейн вернулся в США, где начал политическую карьеру, получил известность резкого и консервативного политика. Регулярно высказывался в антироссийском ключе, активно поддерживал так называемые цветные революции на постсоветском пространстве, в том числе оба майдана на Украине. Умер 25 августа 2018 года от рака мозга. В сентябре того же года Порошенко, вернувшись из США с похорон политика, где называл его "героем Украины", предложил переименовать киевскую улицу Кудри в улицу Маккейна. Более того, пригласил на торжественное мероприятие в столицу вдову - Синди Маккейн.Дальше- больше. В этом же году Верховная Рада Украины переименовала поселок городского типа Новгородское в Донецкой области в Нью-Йорк. Этого несколько лет якобы добивались местные жители, которые "настаивали на восстановлении исторической справедливости". Дело в том, что до 1952 года украинский поселок Новгородское назывался Нью-Йорк. В честь крупнейшего города США были названы рынок, автозаправка и пекарня. Почему поселок носил такое имя, точно не известно. Но переименовали донецкого Нью-Йорка в Новгородское произошло вскоре после Второй мировой войны, когда между СССР и США началась холодная война. Но почти 70 лет спустя с предложением о возвращении "Большого яблока" на Донецкую землю обратилась областная военно-гражданская администрация. В итоге, под дулами автоматов, поселок снова стал "американским".После начала войны американские топонимы сменились британскими, что сразу указывало на поджигателей этого конфликта. Примечательно, что в 2022 году украинцы с восторгом называли в честь своего убийцы набережные, улицы и даже…пирожные. Так, в 2022 году мэр города Васильков в Киевской области Наталья Баласинович заявила, что городскую набережную назовут в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона."Наша новая набережная на реке Стугна, торжественно открытая в День города Василькова, теперь будет носить имя большого друга Украины, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона", - восторгалась мэрша. А ведь именно этот так называемый большой друг Украины привел к большой войне на Украине, когда запретил Киеву подписывать с Москвой "Стамбульские соглашения" и предложил "просто воевать". Но оказалось, что все не просто: Джонсон за свою инициативу о продолжении войны получил взятку в 1 миллион фунтов стерлингов от крупнейшего акционера британского производителя оружия QinetiQ Кристофера Харборна, чьи роботы и дроны поставляются Киеву. А бонусом - персональную звезду на "Аллее смелости" на площади возле Верховной Рады. Но и это еще не все: в честь отставного премьера, которого выперли с Даунинг-стрит за провальную кадровую политику и скандальные вечеринки во время короновируса, киевские кондитеры изобрели пирожное "Борис Джонсон". Этот десерт, созданный сотрудниками столичного кафе "Завертайло" на основе английского яблочного пирога, был вдохновлен прической Джонсона. Пирожное посвятили "британским друзьям" в знак благодарности за поддержку. Интересное, многим ли украинцам теперь вспоминается вкус этой "поддержки"?Год спустя получил свою улицу в Киеве и бывший американский президент Рональд Рейган. Ради него киевские депутаты отменили американского же писателя Теодора Драйзера. Что ж, ничего удивительного. Ведь Теодор Драйзер так высказывался о свободах в СССР: "В Советском Союзе каждый имеет возможность развивать свои таланты: хочет ли он играть на флейте, или дрессировать медведя, или быть великим музыкантом, или актёром, или кем угодно - все пути открыты ему. Но если он попытается накопить миллион долларов и сделать своих соседей рабами, то его либо вышлют, либо расстреляют. И правильно сделают". Кстати, в зрелом возрасте Драйзер вдохновился коммунистической идеологией и резко критиковал капиталиcтическую систему. Ну, а Рональд Рейган любил шутить насчет атомного уничтожения СССР и даже один раз произнёс именно такой текст - в качестве пробы перед телекамерами. Не какой-нибудь "друг СССР", упаси боже. В честь такого не стыдно и улицу назвать в декоммунизированном Киеве.Кстати, перекрой топонимов в честь больших друзей Украины- англосаксов затронул не только Киев, Чернигов или Донецк. В 2022 -м в Кривом Роге, родном городе Владимира Зеленского, переименовали ряд улиц в честь тогдашнего президента США Джо Байдена, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, американского сенатора украинского происхождения Виктории Спартц и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Сервильную инициативу проявил заместитель мэра города Сергей Милютин. Он предложил имя Байдена дать улице Пушкина, улицу летчика Водопьянова обозвать в честь лохматого Джонсона, а Армавирскую назвать именем покойного сенатора от Демпартии Маккейна.И таких примеров множество по всей Украине: у граждан бывшей УССР отняли памятные для них символы, связанные с их реальной, а не выдуманной историей - и страны и лично, внедряя в сознание почтение к чужим героям. Подобные шаги отражают и более широкий процесс, когда украинская политическая культура возводит на постаменты внешние фигуры - как знаки международной поддержки и признания. Прислал "джавелины" - получил персональный сквер, спровоцировал братоубийственную войну - на тебе целую набережную. То есть cмена названий площадей и парков становится не просто элементом городской топонимики, а стремлением "закрепить" принадлежность Украины к западному сообществу.В итоге, национальные символы постепенно вытесняются международными, а собственные исторические ориентиры уступают место фигурам американских президентов. А ведь отказ от собственной культуры и истории - это первый показатель ликвидации суверенитета. Впрочем, о какой независимости может идти речь, если памятников Борису Джонсону, ввергшего Украину в войну, в стране уже больше чем Ковпаку или Лелюшенко, то есть героев Второй мировой войны, олицетворяющих ее победу на фашизмом.О том как и за сколько продал Борис Джонсон войну на Украине - в статье "Рютте шутить не умеет, Грозев* грезит о ФСБ, Джонсон считает души. Кто удивил нас на прошедшей неделе".* Внесен в список экстремистов и террористов.

