Рютте шутить не умеет, Грозев* грезит о ФСБ, Джонсон считает души. Кто удивил нас на прошедшей неделе

2025-10-19T06:33

Что может быть хуже для НАТО, чем сравнение его собственного ОПК с промышленностью Советского Союза? Именно так темпы оборонного производства стран альянса видит генсек НАТО Марк Рютте.

Болгарскому журналисту-расследователю, большому "специалисту" по спецоперациям ФСБ Христо Грозеву*, российские спецслужбы померещились в Одессе. Британские журналисты нашли миллион, который экс-премьер Борис Джонсон заработал на украинском конфликте. Мы расскажем вам о тех людях, которые нас удивили на прошедшей неделеМарк Рютте, генсек НАТОНа сессии Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса 14 октября в Любляне генсеку организации Марку Рютте захотелось выступить ярко, чтобы все члены НАТО поняли его послание и взялись за дело.Тема, на которую Рютте хотел обратить внимание, действительно важная для членов этого военного союза, особенно в момент, когда он, по признанию собственных чиновников, готовится к большой войне. Речь идёт о недостаточных темпах оборонного производства в странах НАТО, при этом не только в Европе, но и в США.По словам Рютте, европейским странам, которые заказали американские истребители F-35 и системы ПВО Patriot, приходится слишком долго ждать поставок из-за недостаточного темпа производства. Чтобы обрисовать масштабы бедствия, Рютте решил пересказать советский анекдот про машину и холодильник."Продавец Lada говорит, что автомобиль доставят через десять лет. Покупатель спрашивает — утром или днём? Какая разница? Ну, днём привезут холодильник", — пошутил Рютте.Рассказать он рассказал, но сути анекдота он так и не понял. А в чём его суть, весьма доходчиво объяснила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Фантастический, конечно. Сам не понял, про что анекдот, но рассказал", — заметила российский дипломат.По её словам, в шутке речь идёт не просто о дефиците товаров народного потребления, а о приоритетном развитии военно-промышленного комплекса в ущерб гражданским нуждам. Таким образом, Рютте, желая подчеркнуть возросший спрос на продукцию предприятий ОПК и медленные темпы производства, невольно обнажил системные проблемы западного ОПК.Предполагаем, что генсек альянса советским анекдотом хотел упрекнуть страны-члены и мотивировать их на решительные действия. Мол, слишком сильно мы становимся похожими на ту страну, чей развал в НАТО до сих пор воспринимается как собственная заслуга и выдающийся успех. Но неловко как-то вышло.Хотели как лучше, а получилось наоборот.Христо Грозев, болгарский журналист-расследователь, сотрудник интернет-издания BellingcatРоссийские спецслужбы специально подделали загранпаспорт мэра Одессы Геннадия Труханова, чтобы натравить на него президента Украины Владимира Зеленского. Такую невероятную версию лишения гражданства и отстранения Труханова от занимаемой должности выдвинул сотрудник издания Bellingcat, болгарский журналист Христо Грозев."Сегодня Служба безопасности Украины сообщила, что президент Зеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Причиной, по словам СБУ, стало то, что в 2015 году мэр получил российский загранпаспорт, якобы действительный до конца 2025 года. Однако этот документ является явно поддельным и, вероятно, является результатом активных действий России против действующего мэра", — написал Грозев на своей странице в соцсетях.При этом он даже не пытался придумать, какую выгоду Россия планировала извлечь из такой сомнительной операции.Это удивляет, потому что у Грозева большой опыт в придумывании подобных сюжетов. В Bellingcat он работал над рядом расследований, в том числе об двух громких отравлениях, в которых западная пресса усмотрела след ФСБ России. Это случай Сергея и Юлии Скрипаль, произошедший в 2018 году, и отравление Алексея Навального* в 2020 году.С тех пор болгарскому журналисту, возглавившему в 2022 году Bellingcat, везде мерещатся российские спецслужбы.Борис Джонсон, бывший премьер-министр ВеликобританииБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2022 году получил миллион фунтов от бизнесмена Кристофера Харборна для того, чтобы не допустить завершения украинского конфликта, следует из статьи газеты The Guardian.Издание изучило утечку документов, проливающих свет на взаимоотношения Джонсона и крупного бизнесмена Харборна, акционера британской оборонной компании QinetiQ, которая выполняет украинские заказы. Внимание журналистов привлекло нескромное пожертвование Харборна, сделанное в конце 2022 года. Тогда он перевёл компании экс-премьера миллион фунтов.О роли бывшего премьера Великобритании в срыве мирных переговоров в Стамбуле весной 2022 года впервые публично заявил глава фракции партии "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия в ноябре 2023 года."Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон и сказал: „Не будем мы с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать“", — рассказал тогда Арахамия в интервью Наталье Мосейчук*.Новые данные британских журналистов только подтверждают версию о том, что Джонсон разменял жизни украинцев на личную выгоду. При этом цена жизни на Украине получилась предельно низкой. Если исходить из того, что Украина потеряла 1,7 млн солдат и офицеров, то получается, что Джонсон "обменял" жизнь каждого из этих погибших на 58,8 пенса личной прибыли, подсчитали журналисты. Но война продолжается, а жизнь украинского солдата всё больше девальвируется.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов** Организация, выполняющая функции иностранного агентаКто нас удивлял ранее вспомните в обзоре Сергея Зуева Скандалистка Меркель, обманутые колумбийцы и глава МФС Кикоть

