https://ukraina.ru/20251020/sozdat-edinuyu-pravoslavnuyu-tserkov-na-ukraine-nevozmozhno-1070390643.html
Создать единую православную церковь на Украине невозможно
Создать единую православную церковь на Украине невозможно - 20.10.2025 Украина.ру
Создать единую православную церковь на Украине невозможно
В воскресенье, 19 октября, самопровозглашенный "патриарх Киевский и всея Руси-Украины" Филарет Денисенко опубликовал свое "духовное завещание", в котором призвал "объединить все ветви украинского православия".
2025-10-20T21:00
2025-10-20T21:00
2025-10-20T21:13
василий стоякин
украина
украина.ру
видео
упц
пцу
филарет
филарет денисенко
церковь
рпц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/14/1070394911_0:649:1080:1257_1920x0_80_0_0_bc5f60735d02f2a7598618c0dd9144e2.jpg
О том, какие цели преследует создатель раскольничьей УПЦ КП, а также о вероятности объединения православных церквей Украины рассказал обозреватель издания Украина.ру Василий Стоякин.
https://ukraina.ru/20251020/dukhovnoe-zaveschanie-ukrainskogo-lzhepatriarkha-filareta--1070363990.html
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/14/1070394911_0:548:1080:1358_1920x0_80_0_0_32ff379ecdd0150ce150db936db7f2e0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
василий стоякин, украина, украина.ру, видео, упц, пцу, филарет, филарет денисенко, церковь, рпц
Василий Стоякин, Украина, Украина.ру, Видео, УПЦ, ПЦУ, Филарет, Филарет Денисенко, Церковь, РПЦ
Создать единую православную церковь на Украине невозможно
21:00 20.10.2025 (обновлено: 21:13 20.10.2025)
В воскресенье, 19 октября, самопровозглашенный "патриарх Киевский и всея Руси-Украины" Филарет Денисенко опубликовал свое "духовное завещание", в котором призвал "объединить все ветви украинского православия".