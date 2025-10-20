Создать единую православную церковь на Украине невозможно

"Духовное завещание" украинского лжепатриарха Филарета Тема раскола украинского православия давно утратила остроту, но новости периодически всплывают. Сегодня, оказывается, годовщина "патриаршего служения" (не спрашивайте – кому) т.н. "патриарха Киевского и всей Руси-Украины" Филарета (Михаила Денисенко). В это связи престарелый (96 лет) раскольник опубликовал своё "духовное завещание"