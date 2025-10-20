Создать единую православную церковь на Украине невозможно - 20.10.2025 Украина.ру
Создать единую православную церковь на Украине невозможно
В воскресенье, 19 октября, самопровозглашенный "патриарх Киевский и всея Руси-Украины" Филарет Денисенко опубликовал свое "духовное завещание", в котором призвал "объединить все ветви украинского православия".
О том, какие цели преследует создатель раскольничьей УПЦ КП, а также о вероятности объединения православных церквей Украины рассказал обозреватель издания Украина.ру Василий Стоякин.
21:00 20.10.2025 (обновлено: 21:13 20.10.2025)
 
В воскресенье, 19 октября, самопровозглашенный "патриарх Киевский и всея Руси-Украины" Филарет Денисенко опубликовал свое "духовное завещание", в котором призвал "объединить все ветви украинского православия".
О том, какие цели преследует создатель раскольничьей УПЦ КП, а также о вероятности объединения православных церквей Украины рассказал обозреватель издания Украина.ру Василий Стоякин.
Заседание синода Православной церкви Украины, Филарет - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
14:12
"Духовное завещание" украинского лжепатриарха Филарета Тема раскола украинского православия давно утратила остроту, но новости периодически всплывают. Сегодня, оказывается, годовщина "патриаршего служения" (не спрашивайте – кому) т.н. "патриарха Киевского и всей Руси-Украины" Филарета (Михаила Денисенко). В это связи престарелый (96 лет) раскольник опубликовал своё "духовное завещание"
Лента новостейМолния