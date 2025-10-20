Плохая новость для Зеленского: Акопов про значение будапештского саммита Путина и Трампа
Предстоящая встреча лидеров России и США в Будапеште знаменует возврат к прямому диалогу, минуя Киев, что создает серьезные вызовы для Украины и тех сил в Европе, которые заинтересованы в затягивании конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште станет прямым продолжением их диалога на Аляске, отметил эксперт.
По его словам, продвинуться к трехсторонней встрече с участием Зеленского, как того хотел Трамп, не удалось, поэтому президент США хочет провести встречу с Путиным без привязки к последующим переговорам с представителем Украины.
"То есть идет диалог двух лидеров – Путина и Трампа. И в этом смысле это плохая новость для Европы и Украины", — констатировал Акопов.
Он добавил, что, хотя публично все нацелено на достижение соглашения по Украине, восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном противоречит интересам тех, кто настроен на затягивание конфликта.
"Конфликт должен длиться, по их мнению, до тех пор, пока Россия не отступит и не позволит Западу забрать Украину себе", — пояснил обозреватель.
"В этом смысле любой основательный диалог между Путиным и Трампом не выгоден радикальным атлантистам и Зеленскому", — резюмировал собеседник издания.
