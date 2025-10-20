Плохая новость для Зеленского: Акопов про значение будапештского саммита Путина и Трампа - 20.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251020/plokhaya-novost-dlya-zelenskogo-akopov-pro-znachenie-budapeshtskogo-sammita-putina-i-trampa-1070338241.html
Плохая новость для Зеленского: Акопов про значение будапештского саммита Путина и Трампа
Плохая новость для Зеленского: Акопов про значение будапештского саммита Путина и Трампа - 20.10.2025 Украина.ру
Плохая новость для Зеленского: Акопов про значение будапештского саммита Путина и Трампа
Предстоящая встреча лидеров России и США в Будапеште знаменует возврат к прямому диалогу, минуя Киев, что создает серьезные вызовы для Украины и тех сил в Европе, которые заинтересованы в затягивании конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
2025-10-20T06:05
2025-10-20T06:05
новости
украина
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
украина.ру
венгрия
саммит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1c/1062117769_71:180:994:699_1920x0_80_0_0_25dda44717937130ce25562b98ea9396.jpg
Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште станет прямым продолжением их диалога на Аляске, отметил эксперт.По его словам, продвинуться к трехсторонней встрече с участием Зеленского, как того хотел Трамп, не удалось, поэтому президент США хочет провести встречу с Путиным без привязки к последующим переговорам с представителем Украины.Он добавил, что, хотя публично все нацелено на достижение соглашения по Украине, восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном противоречит интересам тех, кто настроен на затягивание конфликта. "Конфликт должен длиться, по их мнению, до тех пор, пока Россия не отступит и не позволит Западу забрать Украину себе", — пояснил обозреватель."В этом смысле любой основательный диалог между Путиным и Трампом не выгоден радикальным атлантистам и Зеленскому", — резюмировал собеседник издания.Полый текст материала "Петр Акопов: Блеф с "Томагавками" не сработал, после встречи с Путиным Трамп поставит Украине ультиматум" на сайте Украина.ру.Также на эту тему - Зеленскому придётся проглотить nyet в Вашингтоне: Украина в шоке от договорённостей Трампа с Путиным.
https://ukraina.ru/20251019/ne-prokatilo-kak-zelenskiy-i-ko-pytalis-nadut-trampa-1070330658.html
украина
россия
сша
венгрия
пекин
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1c/1062117769_46:124:994:835_1920x0_80_0_0_91fb613d768d954dd4b68644f3439a13.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру, венгрия, саммит, пекин, переговоры, переговоры по украине 2025, новости переговоров, конфликт
Новости, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина.ру, Венгрия, саммит, Пекин, переговоры, переговоры по Украине 2025, новости переговоров, конфликт

Плохая новость для Зеленского: Акопов про значение будапештского саммита Путина и Трампа

06:05 20.10.2025
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Фото : коллаж Украина.Ру
Читать в
ДзенTelegram
Предстоящая встреча лидеров России и США в Будапеште знаменует возврат к прямому диалогу, минуя Киев, что создает серьезные вызовы для Украины и тех сил в Европе, которые заинтересованы в затягивании конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште станет прямым продолжением их диалога на Аляске, отметил эксперт.
По его словам, продвинуться к трехсторонней встрече с участием Зеленского, как того хотел Трамп, не удалось, поэтому президент США хочет провести встречу с Путиным без привязки к последующим переговорам с представителем Украины.
"То есть идет диалог двух лидеров – Путина и Трампа. И в этом смысле это плохая новость для Европы и Украины", — констатировал Акопов.
Он добавил, что, хотя публично все нацелено на достижение соглашения по Украине, восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном противоречит интересам тех, кто настроен на затягивание конфликта.
"Конфликт должен длиться, по их мнению, до тех пор, пока Россия не отступит и не позволит Западу забрать Украину себе", — пояснил обозреватель.
"В этом смысле любой основательный диалог между Путиным и Трампом не выгоден радикальным атлантистам и Зеленскому", — резюмировал собеседник издания.
Полый текст материала "Петр Акопов: Блеф с "Томагавками" не сработал, после встречи с Путиным Трамп поставит Украине ультиматум" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему - Зеленскому придётся проглотить nyet в Вашингтоне: Украина в шоке от договорённостей Трампа с Путиным.
Трамп и Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Вчера, 17:17
Не прокатило! Как Зеленский и Ко пытались надуть ТрампаНу и что мы получили по итогу общения Зеленского и Трампа? На самом деле, всё предельно ясно: подтвердилось то, о чём я говорил раньше, — никакого желания у Соединённых Штатов, а тем более у Дональда Трампа лично, передавать Украине "Томагавки" нет и не было.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраина.руВенгриясаммитПекинпереговорыпереговоры по Украине 2025новости переговоровконфликт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:45Русский часовой. На вратах любви и верности
06:30Ростислав Ищенко: Мир подошел к глобальному коллапсу, потому что общество перестало бояться ядерной войны
06:05Плохая новость для Зеленского: Акопов про значение будапештского саммита Путина и Трампа
05:55"Охотились на мирных жителей": Алехин о том, чем занимались боевики 105-й бригады теробороны ВСУ
05:50На отрогах Донецкого кряжа: Анпилогов рассказал про последние рубежи обороны ВСУ в Донбассе
05:45Бесследно исчезли в "черной дыре": эксперт о таинственной пропаже солдат ВСУ в Сумской области
05:40Ликвидировано более семи тысяч боевиков: Алехин о катастрофических потерях среди наемников на Украине
05:35Трамп может передать "Томагавки", но это уже "отыгранная карта" — Акопов о ракетах для Киева
05:20Политолог Каргин: "Вероятность военного конфликта НАТО против России очень высока"
05:10"Начали вербовать женщин": Алехин рассказал про схемы, по которым наемники попадают в ряды ВСУ
05:00После Украины "все заиграет другими красками": Грег Вайнер о противостоянии ЕС и России
04:50"Победа придёт за пять минут до двенадцати": Ищенко о последней надежде Зеленского на "вундерваффе"
04:44Украина за неделю. Будапешт твоей мамки
04:40Петр Акопов: "Томагавки" не повлияют на ход войны, но поставят диалог Трампа с Путиным "на паузу"
04:30Игра на повышение: Акопов раскрыл, почему разговоры о "Томагавках" были элементом давления на Россию
04:26ВС РФ продолжают решительное наступление на Запорожском направлении
04:20Конкурируют с Румынией и хотят быть "смотрящими": Панкратов о том, зачем Варшава нагнетает истерию
04:13Обречённые потерять Красноармейск террористы из ВСУ прибегают к своему излюбленному приему – расстрелу
04:10"Трампу нужно перейти к жесткому давлению на Зеленского" — Акопов о действенном рецепте урегулирования
04:00"Мечтают уничтожить всех русских на своей земле": эксперт о националистических настроениях в Прибалтике
Лента новостейМолния