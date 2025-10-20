"Охотились на мирных жителей": Алехин о том, чем занимались боевики 105-й бригады теробороны ВСУ - 20.10.2025 Украина.ру
"Охотились на мирных жителей": Алехин о том, чем занимались боевики 105-й бригады теробороны ВСУ
"Охотились на мирных жителей": Алехин о том, чем занимались боевики 105-й бригады теробороны ВСУ
"Охотились на мирных жителей": Алехин о том, чем занимались боевики 105-й бригады теробороны ВСУ
На Харьковском направлении украинское командование в полной мере задействует наемников для обороны опорных пунктов, где подтверждены факты их ликвидации на всем участке фронта — от Липцев до Хатненского. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
По словам эксперта, в настоящее время поступает информация о прибытии в Харьков очередной партии испаноязычных наемников из Латинской Америки. По данным Алехина, боевиков в спешном порядке собираются перебрасывать на доукомплектование личного состава 105-й бригады теробороны ВСУ в район села Маначиновка в Харьковской области. "Доподлинно установлено, что накануне российским спецназом была уничтожена группа боевиков из состава этого соединения. Бригада была сформирована в Тернополе, отличилась не в боевых действиях, а в своеобразной охоте над мирными жителями приграничного Грайворонского района Белгородской области с помощью FPV-дронов и ударных БПЛА", - сообщил полковник запаса.Активное продвижение ВС РФ на всех участках Харьковского направления вынудило украинское командование полноценно задействовать наемников преимущественно при обороне опорных пунктов. "Подтверждены факты ликвидации "ловцов удачи" на всём участке фронта на севере Харьковской области от Липцев до Хатненского участка", - резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Для ВСУ ищут наемников в Перу, чтобы остановить армию России под Харьковом" на сайте Украина.ру.Читайте также: "Российский "крот" в СБУ и план замены украинцев на африканцев. Эксперты и политики о ситуации на Украине" на сайте Украина.ру.
"Охотились на мирных жителей": Алехин о том, чем занимались боевики 105-й бригады теробороны ВСУ

05:55 20.10.2025
 
На Харьковском направлении украинское командование в полной мере задействует наемников для обороны опорных пунктов, где подтверждены факты их ликвидации на всем участке фронта — от Липцев до Хатненского. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
По словам эксперта, в настоящее время поступает информация о прибытии в Харьков очередной партии испаноязычных наемников из Латинской Америки.
По данным Алехина, боевиков в спешном порядке собираются перебрасывать на доукомплектование личного состава 105-й бригады теробороны ВСУ в район села Маначиновка в Харьковской области.
"Доподлинно установлено, что накануне российским спецназом была уничтожена группа боевиков из состава этого соединения. Бригада была сформирована в Тернополе, отличилась не в боевых действиях, а в своеобразной охоте над мирными жителями приграничного Грайворонского района Белгородской области с помощью FPV-дронов и ударных БПЛА", - сообщил полковник запаса.
Активное продвижение ВС РФ на всех участках Харьковского направления вынудило украинское командование полноценно задействовать наемников преимущественно при обороне опорных пунктов.
"Подтверждены факты ликвидации "ловцов удачи" на всём участке фронта на севере Харьковской области от Липцев до Хатненского участка", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Для ВСУ ищут наемников в Перу, чтобы остановить армию России под Харьковом" на сайте Украина.ру.
Читайте также: "Российский "крот" в СБУ и план замены украинцев на африканцев. Эксперты и политики о ситуации на Украине" на сайте Украина.ру.
