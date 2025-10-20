"Охотились на мирных жителей": Алехин о том, чем занимались боевики 105-й бригады теробороны ВСУ

"Килл-зона": что это такое и у кого она получается лучше

Армейская терминология, как классическая, так и в вольной трактовке в информационном пространстве, пополнилась новым названием. На первый взгляд, в этом ничего нового — обыкновенная калька с английского, просто кому-то опять лень переводить на русский