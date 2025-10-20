https://ukraina.ru/20251020/1021414827.html

"Второй после Эвереста". 40 лет со дня смерти "первооткрывателя Непала" Бориса Лисаневича

Русские эмигранты, пустившиеся искать счастья по свету после Гражданской войны, дали множество колоритных типов. На общем фоне выделялись поразительные личности и встречались уникальные изгибы судьбы. Одессит Борис Лисаневич, умерший 20 октября 1945 года, едва ли думал в молодости, что войдет в историю как живая достопримечательность Непала...

4 октября 1905 года в Одессе в семье генерала Лисаневича родился сын. Этот род был давно связан с городом у моря: предок Лисаневичей участвовал еще в походах Осипа Дерибаса и основании Одессы. Его потомки осели у моря и чаще всего посвящали себя военной службе.Самый член этой семьи, Григорий Лисаневич, воевал с турками под Очаковом, против Костюшко в Польше, дрался против Наполеона под Лейпцигом, брал Париж – в наше время его портрет можно видеть в Военной галерее Зимнего дворца.Хотя Бориса отдали в Одесское военное училище, военное дело его ни секунды не прельщало. Впрочем, выдающейся бездарности он тоже не показывал, и быть бы генеральскому отпрыску офицером, но грянул великий и страшный 1917 год.Город переходил из рук в руки, Лисаневичи даже успели бежать из Одессы в Варшаву – и вернуться после того, как красные в очередной раз покинули город. Борис успел некоторое время прослужить на флоте у белых и был ранен, а его старший брат погиб в хаосе войны. В конце концов красные заняли город, а кадетское училище прекратило существование.Лисаневичи пробовали было бежать, но в итоге Борис остался в родном городе у дальней родственницы – госпожи Гамсахурдия. Она была хореографом Одесского оперного театра и сыграла огромную роль в судьбе младшего Лисаневича. В Одессе можно было погибнуть не только от политических пертурбаций, но и просто от голода. Гамсахурдия с её театральными связями оказалась как нельзя кстати. Она устроила Бориса в балетное училище, а затем и в труппу.После жесткого кадетского распорядка порядки балетного училища выглядели чуть ли не либеральными. Это была работа, а работа была спасением. Физическая подготовка Бориса была выше похвал, привычка к дисциплине никуда не делась, к тому же неожиданно обнаружился талант в этой области искусства.На сцене приходилось выступать при минусовой температуре, на гастроли ездили в теплушках. Однако государство поддерживало зрелища, и труппа вовсю выступала. По крайней мере, она могла прокормиться, и часто именно продукты оказывались наградой за выступления.Лисаневичу такая жизнь не слишком нравилась, и некоторое время спустя он задумал уехать. Ему позволили выехать в Европу на гастроли и для изучения зарубежного театрального оборудования. Незадолго до этого в Одессе случилась беда: по трагической случайности оперный театр сгорел – так что разрешение на выезд было получено довольно быстро. Лисаневич приехал в Париж – и незамедлительно отправился за "нансеновским паспортом" – документом для беженцев.Лисаневич выступал в театре "Альгамбра", куда его изначально и приглашали, с успехом гастролировал по Германии. Рядом с ним на сцену выходило множество звезд русского балета, и в этой компании одессит чувствовал себя совершенно уверенно. Однако платили танцовщикам неважно. Настолько неважно, что Лисаневич на некоторое время сменил сцену на должность десятника на заводе "Рено".Но в Париже как раз находился один из величайших антрепренеров в истории – Сергей Дягилев. Борис понял, что это его шанс. Дягилев экзаменовал молодого человека лично в театре Сары Бернар.Лисаневич полагал, что хорошо танцевать – значит уметь не только хорошо танцевать. Он играл на пианино, учил не только собственную роль, а все, задействованные в спектакле, изучал профессию хореографа, в общем, старался достичь совершенства во всём. Несколько лет казалось, что будущее Бориса безмятежно и прекрасно. Правда, к деньгам Лисаневич относился чересчур легко. Он жил не по средствам, пускался в неудачные деловые авантюры, играл. Пока он находился под крылом Дягилева, всё было хорошо. Но в 1929 году многое переменилось. Летом Дягилев скончался.Лисаневич перемещался по Европе, гастролировал в Южной Америке, танцевал в "Ла Скала". Во время этих хаотичных поездок Лисаневич влюбился в Киру Щербачеву, тоже девушку-эмигрантку – и тоже балерину. Долго Лисаневич не думал, вскоре они обвенчались. Лисаневичу 27, он сверхпопулярен в Европе… И все-таки чего-то ему не хватало. В 1933 году он получает приглашение на гастроли в Азию.Воротами в новый мир для Лисаневича стал Бомбей. Покорив местную публику, он объездил Индию, Китай, Юго-Восточную Азию – везде выступал с успехом. Кроме гастролей, он занимался ещё и охотой.Его страсть к охоте на крупных хищников стала такой притчей во языцех, что вошла даже в литературу: наиболее полная биография Лисаневича называется "Тигр на завтрак". Кроме того, он пристрастился к опиуму, но, к счастью, не до такой степени, чтобы потерять человеческий облик. После долгих разъездов он решил остаться в экзотических краях. И здесь Лисаневич открылся с неожиданной стороны.В Калькутте, где он долго гостил, его смущало, что в огромном городе, одном из крупнейших британских колониальных центров, мало куда можно пойти вечером. Лисаневич решил открыть светский клуб. Европейским клубом в Калькутте было никого не удивить. Но Лисаневич решил сделать его самым демократичным заведением в городе: туда допускались индусы и женщины, что для консервативных местных клубов было почти скандалом.Лисаневич сумел обаять местных чиновников и предпринимателей, так что те дали денег на открытие заведения. Назвать клуб решили "300", слегка пародируя знаменитый лондонский "400". Изюминку создавало ещё и избранное для него здание: вычурный дворец с говорящим названием "Безумие".Здание, несмотря на слегка запущенное состояние, имело множество достоинств: огромный сад, множество ниш и комнаток для уединённых бесед, обширные залы, танцплощадки, словом, все что угодно. Оставалась мелочь – привести все это великолепие в надлежащий вид.Лисаневич отыскал рабочих для ремонта, нашёл поваров (кстати, шеф-поваром был русский эмигрант Владимир Галицкий), составил оркестр и научил слаженно играть странную команду из двух пианистов и барабанщика. На открытие собралось более 600 человек, от британских колониальных чиновников и их дам до махараджей и купцов.Все усилия окупились: клуб произвел на всех великолепное впечатление. Эклектика стала фирменным стилем клуба "300" – в странном дворце собралось на редкость пёстрое общество, а в ресторане было множество блюд русской кухни.Клуб Лисаневича "300" работал долго и успешно, но в 1939 году началась Вторая мировая война. В "300" собирались офицеры – сначала британские, а затем и американские.Клуб был полон также и шпионами всех разведок мира, а прямо над квартирой Лисаневича на верхнем этаже заседал штаб. Самого Лисаневича подозревали в работе на разведку, правда, разнились версии, какую именно: американскую, английскую или русскую. Благо среди постоянных гостей клуба был советский полпред.После войны Лисаневич отошёл от дел клуба "300", но просто так сидеть на месте он не мог.Среди новых знакомых по Калькутте были двое знаковых персонажей местной политики – Джавахарлал Неру и король Непала Трибхуван. С последним связан финал фееричной истории жизни этого человека. Король не имел реальной власти в Непале и "300", в котором Лисаневич оставался почетным секретарём, стал штаб-квартирой переворота.Трибхуван с соратниками разрабатывал план по низвержению своего премьер-министра и сумел победить. Лисаневич едет в Непал в статусе почётного гражданина.Страна ошеломляет его: традиционное общество, над которым не властно время, страна, по улицам городов которой ходят леопарды, а пейзажи – едва ли не самые грандиозные в мире. Задача Лисаневича – открыть страну миру. Поначалу его со скепсисом слушали даже сами непальцы: что европейцам делать в стране, где и заправку-то не найдёшь.Лисаневич начал строить первую в Непале гостиницу современного типа – чтобы достойно встретить гостей и репортеров на коронации нового монарха. Это было куда сложнее, чем создать клуб "300". Буквально всё приходилось строить с нуля. Дворцов в Катманду было с избытком, роскошь била в глаза… вот только там не было ни электричества, ни современной канализации. В будущем отеле имелись великолепные хрустальные люстры, огромные зеркала, зато не было горячей воды и унитазов, а вели к нему тропы, по которым не мог проехать автомобиль. Всё, от мебели до вилок, доставлялось мулами и носильщиками.Обустройство отеля было не единственной проблемой. Нужно было строить дороги (усилиями Лисаневича в Непале появились первые 5 километров шоссе), аэропорт (таможня и пассажирский терминал в Катманду были одним деревянным сараем). Отдельно сложили русскую печь – требовалось много хлеба. Персонал приходилось переобучать на ходу: местные слуги не мыли рук и норовили подать в качестве питьевой воду из сливного бачка. Лисаневич не забыл даже о сувенирной лавке: он прекрасно понимал, что первые туристы сметут всё подчистую.В августе 1954 года Лисаневич торжественно открыл "Королевский отель". В Непал начали прибывать первые группы туристов и корреспондентов. Непал выглядел как впервые открывшее двери государство-загадка, одно из последних закрашенных белых пятен на карте мира. В наше время туризм – один из столпов непальской экономики, и у причины его расцвета в этой стране есть имя и фамилия.Первые публикации, посвящённые непальскому туризму, редко проходили мимо человека, устроившего всю инфраструктуру для путешественников и альпинистов. Неудивительно, что Лисаневича окрестили "второй достопримечательностью Непала после Эвереста": приезжие, от британской королевы до Жан-Поля Бельмондо, проходили именно через его руки.За время своей непальской одиссеи Лисаневич ухитрился попасть в тюрьму на несколько месяцев из-за местных интриг, однако, похоже, это была единственная его серьёзная неудача. Весь немалый остаток жизни он провёл в Непале, открывая отели, рестораны и ввязываясь в авантюры одна необычней другой, включая попытки поймать йети.В наше время его потомки живут на огромном пространстве от Катманду до Копенгагена. Сын безумного и жестокого времени сумел прожить жизнь как приключение и оставить по себе добрую память во множестве стран.

