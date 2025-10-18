Встреча Трампа и Зеленского ничего не решила - Сергей Кислицын - 18.10.2025 Украина.ру
Встреча Трампа и Зеленского ничего не решила - Сергей Кислицын
Встреча Трампа и Зеленского ничего не решила - Сергей Кислицын - 18.10.2025 Украина.ру
Встреча Трампа и Зеленского ничего не решила - Сергей Кислицын
В пятницу, 17 октября, состоялся визит главы киевского режима Владимира Зеленского в США и его встреча с президентом США Дональдом Трампом, на которой обсуждалось, будут ли предоставлены Украине Томагавки.
2025-10-18T13:39
2025-10-18T13:50
сша
россия
украина
дональд трамп
трамп и зеленский
владимир зеленский
владимир путин
трамп и путин
видео
"томагавк"
Пока ясно одно - "Томагавки" не дадут, остальное - в порядке обсуждения на следующем саммите глав России и США. О том, какие в настоящий момент наблюдаются тенденции в российско-американских отношениях, рассказал заместитель директора института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын.
сша
россия
украина
сша, россия, украина, дональд трамп, трамп и зеленский, владимир зеленский, владимир путин, трамп и путин, видео, "томагавк"
США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Трамп и Путин, Видео, "Томагавк"

Встреча Трампа и Зеленского ничего не решила - Сергей Кислицын

13:39 18.10.2025 (обновлено: 13:50 18.10.2025)
 
В пятницу, 17 октября, состоялся визит главы киевского режима Владимира Зеленского в США и его встреча с президентом США Дональдом Трампом, на которой обсуждалось, будут ли предоставлены Украине Томагавки.
Пока ясно одно - "Томагавки" не дадут, остальное - в порядке обсуждения на следующем саммите глав России и США.
О том, какие в настоящий момент наблюдаются тенденции в российско-американских отношениях, рассказал заместитель директора института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын.
СШАРоссияУкраинаДональд ТрампТрамп и ЗеленскийВладимир ЗеленскийВладимир ПутинТрамп и ПутинВидео"Томагавк"
 
