Встреча Трампа и Зеленского ничего не решила - Сергей Кислицын

В пятницу, 17 октября, состоялся визит главы киевского режима Владимира Зеленского в США и его встреча с президентом США Дональдом Трампом, на которой обсуждалось, будут ли предоставлены Украине Томагавки.

Пока ясно одно - "Томагавки" не дадут, остальное - в порядке обсуждения на следующем саммите глав России и США. О том, какие в настоящий момент наблюдаются тенденции в российско-американских отношениях, рассказал заместитель директора института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын.

