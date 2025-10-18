"Гражданские предприятия переводятся на военные заказы": Панкратов о тотальной милитаризации ЕС - 18.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251018/grazhdanskie-predpriyatiya-perevodyatsya-na-voennye-zakazy-pankratov-o-totalnoy-militarizatsii-es-1070264600.html
"Гражданские предприятия переводятся на военные заказы": Панкратов о тотальной милитаризации ЕС
"Гражданские предприятия переводятся на военные заказы": Панкратов о тотальной милитаризации ЕС - 18.10.2025 Украина.ру
"Гражданские предприятия переводятся на военные заказы": Панкратов о тотальной милитаризации ЕС
Евросоюз стремительно наращивает военное производство, переводя на военные рельсы даже гражданские предприятия и закупая огромные объемы вооружений у США, что создает предпосылки для применения накопленного арсенала. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов
2025-10-18T04:00
2025-10-18T04:00
новости
сша
европа
польша
ес
украина.ру
милитаризация
евросоюз
оружие
вооружения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101926/15/1019261597_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_aed1eedceda9079bd6d7766eebc2a574.jpg
Эксперт констатировал беспрецедентные масштабы милитаризации в странах ЕС. "Военно-промышленный комплекс Европы сейчас работает на тот допустимый максимум, который может себе позволить. Даже гражданские предприятия переводятся на военные заказы, деньги идут на массовое производство оружия, параллельно вооружения закупаются у США", — заявил Панкратов.По мнению аналитика, такая концентрация вооружений не может оставаться лишь демонстрацией силы. "И, как говорится, если в спектакле на сцене висит ружье, то в конце мероприятия оно должно выстрелить", — провел аналогию эксперт.Панкратов отметил, что милитаризация является следствием процессов перераспределения влияния между ключевыми игроками. "Мы видим некие элементы саботажа со стороны европейских политических элит в отношении США: позвольте, вы откровенно нас разоряете, а мы хотим оставаться в доле", — пояснил он.При этом эксперт убежден, что европейские элиты имеют минимальные шансы в этом противостоянии. "Хотя я убежден, что в этом плане у европейского олигархата шансы минимальны. С кем вы собрались тягаться? С США, которые занимают первое место по миллиардерам?" — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Руслан Панкратов: Пока Польша и Германия борются за место лидера ЕС, Прибалтика играет в опасные игрища" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты мировой политики — в материале "Владимир Орлов: Украина может получить "Томагавки" весной, но есть способ сделать их запуски невозможными" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251015/krakh-limuzinnoy-diplomatii-trampa-kak-evropa-vtyagivaet-ssha-v-voynu-s-rossiey-1070138372.html
сша
европа
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101926/15/1019261597_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9878535fd43ecae98db2ee1a10b6dd14.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, европа, польша, ес, украина.ру, милитаризация, евросоюз, оружие, вооружения, главные новости, предприятие
Новости, США, Европа, Польша, ЕС, Украина.ру, милитаризация, Евросоюз, оружие, вооружения, Главные новости, предприятие

"Гражданские предприятия переводятся на военные заказы": Панкратов о тотальной милитаризации ЕС

04:00 18.10.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗавод по производству боеприпасов в г. Сфира провинции Алеппо
Завод по производству боеприпасов в г. Сфира провинции Алеппо - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Евросоюз стремительно наращивает военное производство, переводя на военные рельсы даже гражданские предприятия и закупая огромные объемы вооружений у США, что создает предпосылки для применения накопленного арсенала. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов
Эксперт констатировал беспрецедентные масштабы милитаризации в странах ЕС. "Военно-промышленный комплекс Европы сейчас работает на тот допустимый максимум, который может себе позволить. Даже гражданские предприятия переводятся на военные заказы, деньги идут на массовое производство оружия, параллельно вооружения закупаются у США", — заявил Панкратов.
По мнению аналитика, такая концентрация вооружений не может оставаться лишь демонстрацией силы. "И, как говорится, если в спектакле на сцене висит ружье, то в конце мероприятия оно должно выстрелить", — провел аналогию эксперт.
Панкратов отметил, что милитаризация является следствием процессов перераспределения влияния между ключевыми игроками. "Мы видим некие элементы саботажа со стороны европейских политических элит в отношении США: позвольте, вы откровенно нас разоряете, а мы хотим оставаться в доле", — пояснил он.
При этом эксперт убежден, что европейские элиты имеют минимальные шансы в этом противостоянии. "Хотя я убежден, что в этом плане у европейского олигархата шансы минимальны. С кем вы собрались тягаться? С США, которые занимают первое место по миллиардерам?" — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Руслан Панкратов: Пока Польша и Германия борются за место лидера ЕС, Прибалтика играет в опасные игрища" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты мировой политики — в материале "Владимир Орлов: Украина может получить "Томагавки" весной, но есть способ сделать их запуски невозможными" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 15.10.2025
15 октября, 16:55
Крах "лимузинной дипломатии" Трампа. Как Европа втягивает США в войну с РоссиейЧем занимается президент США Дональд Трамп сейчас, в принципе, очевидно: он пожинает горькие плоды реальной политики в режиме послевкусия после сладких моментов триумфа и славы, испытанных в Египте.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАЕвропаПольшаЕСУкраина.румилитаризацияЕвросоюзоружиевооруженияГлавные новостипредприятие
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:50Удары по логистике добивают ВСУ: аналитик предрек железнодорожный коллапс на Украине
05:40Ростислав Ищенко: Запад готовится к "горячей войне" с Россией к 2030 году в рамках долгого конфликта
05:30Эксперт про передачу Киеву "Томагавков": "К весне США смогут обеспечить Украине залп из 10-15 ракет"
05:20"Не могут действовать поодиночке": военный эксперт раскрыл, в чем главная слабость армии НАТО
05:10Военный бизнес: как Пентагон превращает конфликт на Украине в источник дохода для США
05:00Может ли Запад открыть в Закавказье второй фронт против России — мнение эксперта
04:50"Это будет самая страшная война за всю историю человечества": Ростислав Ищенко о ядерной угрозе
04:40Рассказывают "старую сказку про нападение": Панкратов о борьбе Берлина и Варшавы за лидерство в НАТО
04:30"Залужный побеждает всех, а Зеленский проигрывает Буданову*": Ищенко о фейковых опросах на Украине
04:24Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:20"Дорогое удовольствие": Леонов о том, почему ядерный арсенал Франции — это только амбиции
04:10Политолог про ситуацию в Газе: "Европейцы могут только бросать слова на ветер и провоцировать"
04:00"Гражданские предприятия переводятся на военные заказы": Панкратов о тотальной милитаризации ЕС
03:41Трамп назвал причину продолжения шатдауна
03:26В номерах отеля в Сириусе всем рекомендовали спуститься в лобби из-за воздушной тревоги
03:16Временные ограничения на полёты ввели уже в семи аэропортах России. Сводка по угрозам БПЛА к этому часу
02:57Премьер-министр Великобритании поддержал Зеленского... и предложил план
02:26Фиаско Зеленского, нищета украинских пенсионеров и русские шнурки. Итоги 17 октября
01:57Сочи отражает налёт дронов, закрыты два аэропорта. Сводка угроз БПЛА по регионам России к этому часу
01:01На операционном столе умер мужчина, атакованный украинским БПЛА в Белгородской области
Лента новостейМолния