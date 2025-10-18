https://ukraina.ru/20251018/grazhdanskie-predpriyatiya-perevodyatsya-na-voennye-zakazy-pankratov-o-totalnoy-militarizatsii-es-1070264600.html

"Гражданские предприятия переводятся на военные заказы": Панкратов о тотальной милитаризации ЕС

Евросоюз стремительно наращивает военное производство, переводя на военные рельсы даже гражданские предприятия и закупая огромные объемы вооружений у США, что создает предпосылки для применения накопленного арсенала. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов

Эксперт констатировал беспрецедентные масштабы милитаризации в странах ЕС. "Военно-промышленный комплекс Европы сейчас работает на тот допустимый максимум, который может себе позволить. Даже гражданские предприятия переводятся на военные заказы, деньги идут на массовое производство оружия, параллельно вооружения закупаются у США", — заявил Панкратов.По мнению аналитика, такая концентрация вооружений не может оставаться лишь демонстрацией силы. "И, как говорится, если в спектакле на сцене висит ружье, то в конце мероприятия оно должно выстрелить", — провел аналогию эксперт.Панкратов отметил, что милитаризация является следствием процессов перераспределения влияния между ключевыми игроками. "Мы видим некие элементы саботажа со стороны европейских политических элит в отношении США: позвольте, вы откровенно нас разоряете, а мы хотим оставаться в доле", — пояснил он.При этом эксперт убежден, что европейские элиты имеют минимальные шансы в этом противостоянии. "Хотя я убежден, что в этом плане у европейского олигархата шансы минимальны. С кем вы собрались тягаться? С США, которые занимают первое место по миллиардерам?" — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Руслан Панкратов: Пока Польша и Германия борются за место лидера ЕС, Прибалтика играет в опасные игрища" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты мировой политики — в материале "Владимир Орлов: Украина может получить "Томагавки" весной, но есть способ сделать их запуски невозможными" на сайте Украина.ру.

