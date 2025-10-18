https://ukraina.ru/20251018/grazhdanskie-predpriyatiya-perevodyatsya-na-voennye-zakazy-pankratov-o-totalnoy-militarizatsii-es-1070264600.html
"Гражданские предприятия переводятся на военные заказы": Панкратов о тотальной милитаризации ЕС
"Гражданские предприятия переводятся на военные заказы": Панкратов о тотальной милитаризации ЕС - 18.10.2025 Украина.ру
"Гражданские предприятия переводятся на военные заказы": Панкратов о тотальной милитаризации ЕС
Евросоюз стремительно наращивает военное производство, переводя на военные рельсы даже гражданские предприятия и закупая огромные объемы вооружений у США, что создает предпосылки для применения накопленного арсенала. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов
2025-10-18T04:00
2025-10-18T04:00
2025-10-18T04:00
новости
сша
европа
польша
ес
украина.ру
милитаризация
евросоюз
оружие
вооружения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101926/15/1019261597_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_aed1eedceda9079bd6d7766eebc2a574.jpg
Эксперт констатировал беспрецедентные масштабы милитаризации в странах ЕС. "Военно-промышленный комплекс Европы сейчас работает на тот допустимый максимум, который может себе позволить. Даже гражданские предприятия переводятся на военные заказы, деньги идут на массовое производство оружия, параллельно вооружения закупаются у США", — заявил Панкратов.По мнению аналитика, такая концентрация вооружений не может оставаться лишь демонстрацией силы. "И, как говорится, если в спектакле на сцене висит ружье, то в конце мероприятия оно должно выстрелить", — провел аналогию эксперт.Панкратов отметил, что милитаризация является следствием процессов перераспределения влияния между ключевыми игроками. "Мы видим некие элементы саботажа со стороны европейских политических элит в отношении США: позвольте, вы откровенно нас разоряете, а мы хотим оставаться в доле", — пояснил он.При этом эксперт убежден, что европейские элиты имеют минимальные шансы в этом противостоянии. "Хотя я убежден, что в этом плане у европейского олигархата шансы минимальны. С кем вы собрались тягаться? С США, которые занимают первое место по миллиардерам?" — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Руслан Панкратов: Пока Польша и Германия борются за место лидера ЕС, Прибалтика играет в опасные игрища" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты мировой политики — в материале "Владимир Орлов: Украина может получить "Томагавки" весной, но есть способ сделать их запуски невозможными" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251015/krakh-limuzinnoy-diplomatii-trampa-kak-evropa-vtyagivaet-ssha-v-voynu-s-rossiey-1070138372.html
сша
европа
польша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101926/15/1019261597_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9878535fd43ecae98db2ee1a10b6dd14.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, европа, польша, ес, украина.ру, милитаризация, евросоюз, оружие, вооружения, главные новости, предприятие
Новости, США, Европа, Польша, ЕС, Украина.ру, милитаризация, Евросоюз, оружие, вооружения, Главные новости, предприятие
"Гражданские предприятия переводятся на военные заказы": Панкратов о тотальной милитаризации ЕС
Евросоюз стремительно наращивает военное производство, переводя на военные рельсы даже гражданские предприятия и закупая огромные объемы вооружений у США, что создает предпосылки для применения накопленного арсенала. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов
Эксперт констатировал беспрецедентные масштабы милитаризации в странах ЕС. "Военно-промышленный комплекс Европы сейчас работает на тот допустимый максимум, который может себе позволить. Даже гражданские предприятия переводятся на военные заказы, деньги идут на массовое производство оружия, параллельно вооружения закупаются у США", — заявил Панкратов.
По мнению аналитика, такая концентрация вооружений не может оставаться лишь демонстрацией силы. "И, как говорится, если в спектакле на сцене висит ружье, то в конце мероприятия оно должно выстрелить", — провел аналогию эксперт.
Панкратов отметил, что милитаризация является следствием процессов перераспределения влияния между ключевыми игроками. "Мы видим некие элементы саботажа со стороны европейских политических элит в отношении США: позвольте, вы откровенно нас разоряете, а мы хотим оставаться в доле", — пояснил он.
При этом эксперт убежден, что европейские элиты имеют минимальные шансы в этом противостоянии. "Хотя я убежден, что в этом плане у европейского олигархата шансы минимальны. С кем вы собрались тягаться? С США, которые занимают первое место по миллиардерам?" — заключил собеседник издания.