Экс-генпрокурора Украины задержали во Франции - 18.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251218/eks-genprokurora-ukrainy-zaderzhali-vo-frantsii-1073275956.html
Экс-генпрокурора Украины задержали во Франции
Экс-генпрокурора Украины задержали во Франции - 18.12.2025 Украина.ру
Экс-генпрокурора Украины задержали во Франции
Бывшего украинского генпрокурора Святослава Пискуна задержали после обысков во Франции. Об этом 17 декабря сообщили украинские СМИ со ссылкой на Государственное бюро расследований Украины
2025-12-18T09:45
2025-12-18T09:50
новости
франция
украина
гбр
игорь коломойский
украина.ру
виктор шокин
генпрокуратура
офис генпрокурора
криминал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101431/64/1014316403_0:158:3000:1846_1920x0_80_0_0_c559f0e11bff3f6619bfae9a8a1d884b.jpg
"Сообщается, что это произошло после обысков, которые проводили французские правоохранители по запросу украинского ГБР. В результате были получены основания для задержания экс-генпрокурора", — сообщило издание "Страна.ua".Оно отметило также, что ранее СМИ сообщали о связи следственных действий в отношении Пискуна с уголовным делом находившегося под арестом на Украине бизнесмена Игоря Коломойского* по событиям 2003 года. Украинские следователи считают, что Пискун получил взятку, чтобы закрыть дело об убийстве адвоката Сергея Карпенко, которого, по версии следствия, "заказал" Коломойский*.Ранее издание сообщало, что летом 2005 года (то есть через два года после убийства) постановление о возбуждении дела против Коломойского* завизировал тогдашний замгенпрокурора Виктор Шокин. Дело вёл следователь Шолодько, который добился в суде санкции на задержание Коломойского*, но вскоре отозвал ходатайство по приказугенпрокурора Святослава Пискуна после того, как, по версии издания, олигарх передал ему взятку в размере $50 млн.ГБР официально не комментирует арест Пискуна, как и офис генпрокурора Украины.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре "Пиратский" план Трампа, призыв Мадуро и финансовый тупик Брюсселя. Хроника событий на утро 18 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
франция
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101431/64/1014316403_165:0:2836:2003_1920x0_80_0_0_ee38f61e9d08cc25f5bd2bb0b7fbd50d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, франция, украина, гбр, игорь коломойский, украина.ру, виктор шокин, генпрокуратура, офис генпрокурора, криминал, ситуация на украине
Новости, Франция, Украина, ГБР, Игорь Коломойский, Украина.ру, Виктор Шокин, генпрокуратура, Офис генпрокурора, криминал, ситуация на Украине

Экс-генпрокурора Украины задержали во Франции

09:45 18.12.2025 (обновлено: 09:50 18.12.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Старостенко / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор Украины С.Пискун
Генеральный прокурор Украины С.Пискун - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости . Сергей Старостенко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Бывшего украинского генпрокурора Святослава Пискуна задержали после обысков во Франции. Об этом 17 декабря сообщили украинские СМИ со ссылкой на Государственное бюро расследований Украины
"Сообщается, что это произошло после обысков, которые проводили французские правоохранители по запросу украинского ГБР. В результате были получены основания для задержания экс-генпрокурора", — сообщило издание "Страна.ua".
Оно отметило также, что ранее СМИ сообщали о связи следственных действий в отношении Пискуна с уголовным делом находившегося под арестом на Украине бизнесмена Игоря Коломойского* по событиям 2003 года. Украинские следователи считают, что Пискун получил взятку, чтобы закрыть дело об убийстве адвоката Сергея Карпенко, которого, по версии следствия, "заказал" Коломойский*.
Ранее издание сообщало, что летом 2005 года (то есть через два года после убийства) постановление о возбуждении дела против Коломойского* завизировал тогдашний замгенпрокурора Виктор Шокин. Дело вёл следователь Шолодько, который добился в суде санкции на задержание Коломойского*, но вскоре отозвал ходатайство по приказугенпрокурора Святослава Пискуна после того, как, по версии издания, олигарх передал ему взятку в размере $50 млн.
ГБР официально не комментирует арест Пискуна, как и офис генпрокурора Украины.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре "Пиратский" план Трампа, призыв Мадуро и финансовый тупик Брюсселя. Хроника событий на утро 18 декабря
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиФранцияУкраинаГБРИгорь КоломойскийУкраина.руВиктор ШокингенпрокуратураОфис генпрокуроракриминалситуация на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:14Саммит ЕС в Брюсселе: Как авантюра с российскими активами расколола Европу и обнажила её кризис
18:12Запах хвои и противодействие фейкам: как Венесуэла готовится к вторжению США
18:11Погиб весь экипаж: ВСУ заявили о потере вертолета Ми-24
18:07После войны Украину на долгие годы захлестнет разгул преступности и беспредела - Бондаренко
18:00Александр Камкин: Германия становится стальным тараном Европы, чтобы начать большую войну с Россией
17:43Брифинг начальника ГШ РФ Валерия Герасимова: главные тезисы
17:30Зеленский на саммите ЕС намекнул на скоропостижную смерть Трампа
17:17Над Черным морем работает авиация НАТО — военкор Юрий Котенок
17:16ВСУ выбиты с позиций в Купянске
17:09Упрашивания Зеленского отдать ему замороженные активы России на саммите ЕС в Брюсселе - тезисы
16:54Что меняет сознание жителей Украины и как России вести себя с Трампом — Миронов
16:53"Не нападайте на меня": Туск и Макрон столкнулись с неожиданной проблемой на саммите ЕС
16:25После освобождения Северска: "Дневник Десантника" рассказал, что происходит на этом направлении
16:21Полковник Геннадий Алехин: Штурмовики ВСУ атакуют окраины Купянска, но гибнут под ударами РСЗО и ТОС
16:18Кремль готовит контакты с США, запуск нового "Искандера", Казахстан против ЛГБТ*. Главное к этому часу
16:14Мораторий на взыскание долгов ввели для жителей Донбасса и приграничья
16:08"Я готов жить в Киеве, в составе Российской Федерации" — политолог Вакаров
16:00Не позднее нападения на Югославию стало понятно, что России придётся воевать
15:52Выдрин: главное глобальное последствие украинского кризиса — ускорение разворота России
15:29"Украина вообще исчезнет с карты": Лукашенко о правоте Трампа и реалиях войны
Лента новостейМолния