https://ukraina.ru/20251218/eks-genprokurora-ukrainy-zaderzhali-vo-frantsii-1073275956.html

Экс-генпрокурора Украины задержали во Франции

Экс-генпрокурора Украины задержали во Франции - 18.12.2025 Украина.ру

Экс-генпрокурора Украины задержали во Франции

Бывшего украинского генпрокурора Святослава Пискуна задержали после обысков во Франции. Об этом 17 декабря сообщили украинские СМИ со ссылкой на Государственное бюро расследований Украины

2025-12-18T09:45

2025-12-18T09:45

2025-12-18T09:50

новости

франция

украина

гбр

игорь коломойский

украина.ру

виктор шокин

генпрокуратура

офис генпрокурора

криминал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101431/64/1014316403_0:158:3000:1846_1920x0_80_0_0_c559f0e11bff3f6619bfae9a8a1d884b.jpg

"Сообщается, что это произошло после обысков, которые проводили французские правоохранители по запросу украинского ГБР. В результате были получены основания для задержания экс-генпрокурора", — сообщило издание "Страна.ua".Оно отметило также, что ранее СМИ сообщали о связи следственных действий в отношении Пискуна с уголовным делом находившегося под арестом на Украине бизнесмена Игоря Коломойского* по событиям 2003 года. Украинские следователи считают, что Пискун получил взятку, чтобы закрыть дело об убийстве адвоката Сергея Карпенко, которого, по версии следствия, "заказал" Коломойский*.Ранее издание сообщало, что летом 2005 года (то есть через два года после убийства) постановление о возбуждении дела против Коломойского* завизировал тогдашний замгенпрокурора Виктор Шокин. Дело вёл следователь Шолодько, который добился в суде санкции на задержание Коломойского*, но вскоре отозвал ходатайство по приказугенпрокурора Святослава Пискуна после того, как, по версии издания, олигарх передал ему взятку в размере $50 млн.ГБР официально не комментирует арест Пискуна, как и офис генпрокурора Украины.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре "Пиратский" план Трампа, призыв Мадуро и финансовый тупик Брюсселя. Хроника событий на утро 18 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

франция

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, франция, украина, гбр, игорь коломойский, украина.ру, виктор шокин, генпрокуратура, офис генпрокурора, криминал, ситуация на украине