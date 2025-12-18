https://ukraina.ru/20251218/eks-genprokurora-ukrainy-zaderzhali-vo-frantsii-1073275956.html
Экс-генпрокурора Украины задержали во Франции
Бывшего украинского генпрокурора Святослава Пискуна задержали после обысков во Франции. Об этом 17 декабря сообщили украинские СМИ со ссылкой на Государственное бюро расследований Украины
Сообщается, что это произошло после обысков, которые проводили французские правоохранители по запросу украинского ГБР. В результате были получены основания для задержания экс-генпрокурора", — сообщило издание "Страна.ua".Оно отметило также, что ранее СМИ сообщали о связи следственных действий в отношении Пискуна с уголовным делом находившегося под арестом на Украине бизнесмена Игоря Коломойского* по событиям 2003 года. Украинские следователи считают, что Пискун получил взятку, чтобы закрыть дело об убийстве адвоката Сергея Карпенко, которого, по версии следствия, "заказал" Коломойский*.Ранее издание сообщало, что летом 2005 года (то есть через два года после убийства) постановление о возбуждении дела против Коломойского* завизировал тогдашний замгенпрокурора Виктор Шокин. Дело вёл следователь Шолодько, который добился в суде санкции на задержание Коломойского*, но вскоре отозвал ходатайство по приказугенпрокурора Святослава Пискуна после того, как, по версии издания, олигарх передал ему взятку в размере $50 млн.ГБР официально не комментирует арест Пискуна, как и офис генпрокурора Украины.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре "Пиратский" план Трампа, призыв Мадуро и финансовый тупик Брюсселя. Хроника событий на утро 18 декабря
Экс-генпрокурора Украины задержали во Франции
09:45 18.12.2025 (обновлено: 09:50 18.12.2025)
Бывшего украинского генпрокурора Святослава Пискуна задержали после обысков во Франции. Об этом 17 декабря сообщили украинские СМИ со ссылкой на Государственное бюро расследований Украины
"Сообщается, что это произошло после обысков, которые проводили французские правоохранители по запросу украинского ГБР. В результате были получены основания для задержания экс-генпрокурора", — сообщило издание "Страна.ua".
Оно отметило также, что ранее СМИ сообщали о связи следственных действий в отношении Пискуна с уголовным делом находившегося под арестом на Украине бизнесмена Игоря Коломойского* по событиям 2003 года. Украинские следователи считают, что Пискун получил взятку, чтобы закрыть дело об убийстве адвоката Сергея Карпенко, которого, по версии следствия, "заказал" Коломойский*.
Ранее издание сообщало, что летом 2005 года (то есть через два года после убийства) постановление о возбуждении дела против Коломойского* завизировал тогдашний замгенпрокурора Виктор Шокин. Дело вёл следователь Шолодько, который добился в суде санкции на задержание Коломойского*, но вскоре отозвал ходатайство по приказугенпрокурора Святослава Пискуна после того, как, по версии издания, олигарх передал ему взятку в размере $50 млн.
ГБР официально не комментирует арест Пискуна, как и офис генпрокурора Украины.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
