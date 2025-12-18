"Пиратский" план Трампа, призыв Мадуро и финансовый тупик Брюсселя. Хроника событий на утро 18 декабря

https://ukraina.ru/20251218/piratskiy-plan-trampa-prizyv-maduro-i-finansovyy-tupik-bryusselya-khronika-sobytiy-na-utro-18-dekabrya--1073271816.html

Саммит ЕС провалился: нет денег для Украины из-за спора об активах РФ. Доверенные лица президента США Дональда Трампа хотят превратить восстановление Украины в бизнес. Обращение главы Белого дома к нации прошло без объявления войны Венесуэле, вопреки прогнозам

"Недальновидный подход": в ЕС раскритиковали идею по избирательной работе с российскими активамиСтраны Европейского союза вступили в саммит в Брюсселе в состоянии глубокого раскола, вызванного спором о финансировании Украины. Европейские лидеры, как сообщает Politico, разделились на два непримиримых лагеря в вопросе о том, следует ли использовать для этого замороженные российские активы на сумму около 210 миллиардов евро.Переговоры о "спасательном круге" для украинской экономики, рискующей обанкротиться уже в ближайшие месяцы, зашли в тупик. Германия и ряд стран Северной и Восточной Европы настаивают на схеме "репарационного займа", при котором Украина получает кредит под залог российских активов и возвращает его только в том случае, если Россия выплатит репарации. Однако этот план наталкивается на сопротивление, ключевыми противниками которого являются:Бельгия: 193 миллиарда евро российских активов хранятся в бельгийском клиринговом центре Euroclear. Бельгийские власти опасаются судебных исков от России и возможного банкротства Euroclear, требуя коллективных гарантий от всех стран ЕС.Италия, Болгария, Мальта: Сомневаются в юридической обоснованности плана и выступают за альтернативу.Венгрия и Словакия: Категорически против любой новой финансовой помощи Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал планы по использованию российских активов "открытым объявлением войны" Москве.В качестве альтернативы обсуждается вариант предоставления Украине кредита за счет совместных заимствований ЕС. Однако для его одобрения требуется единогласие всех 27 стран, чего, по словам Орбана, не будет.Накануне саммита глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у ЕС есть всего несколько дней, чтобы выбрать один из двух путей — использовать либо российские активы, либо совместный долг. Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что неспособность договориться "серьезно подорвет дееспособность ЕС на годы".Россия, со своей стороны, заявляет, что любое использование её активов является незаконным. Центробанк РФ уже подал иск против Euroclear, а официальные лица предупреждают о возможных ответных мерах.Тем временем премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с критикой ключевого плана Евросоюза по финансированию помощи Украине. На саммите ЕС в Брюсселе она заявила, что будет "недальновидно" использовать для этого только активы России, замороженные в бельгийском депозитарии Euroclear, игнорируя аналогичные средства в других странах-членах.Итальянский премьер потребовала от Еврокомиссии подробных разъяснений относительно юридических и репутационных рисков такого шага, а также возможных ответных мер со стороны России и нагрузки на национальные бюджеты стран-участниц.Позиция Италии усугубляет и без того глубокий раскол внутри ЕС. В то время как одни страны (как предполагается, страны Балтии и Восточной Европы) настаивают на решительных действиях, другие, включая Венгрию, выступают категорически против. Восстановление Украины как бизнес-проект: доверенные лица Трампа требуют половину доходов подрядчиковМежду тем администрация президента США Дональда Трампа намерена создать под своим контролем организацию по восстановлению Украины, которая будет распределять все финансовые потоки и контракты, а США получат 50% прибыли от работы привлекаемых подрядчиков. Об этом в своем расследовательском блоге на платформе Substack со ссылкой на источники в американских правительственных кругах сообщил журналист Сеймур Херш.Согласно публикации, курировать этот проект должны будут спецпосланник президента по вопросам урегулирования Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Организация под их руководством займется не только распределением средств, но и отбором исполнителей для восстановительных работ. Ключевым условием, по словам Херша, является требование администрации, чтобы "США получали 50% прибыли от любых компаний, участвующих в восстановлении Украины, проводимом США".Российские власти неоднократно заявляли, что любые решения по послевоенному устройству Украины должны приниматься с её участием и с учётом интересов безопасности РФ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее называла подобные планы западных стран "циничным разделом будущей добычи" на ещё не завершившемся театре военных действий."Чтобы никто не смел посягать": Мадуро призвал Колумбию к военно-политическому союзу с КаракасомПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с обращением к народу и военным Колумбии, призвав к единству двух стран перед лицом угрозы "иностранной военной интервенции". Его заявление прозвучало на фоне резкого обострения отношений между Каракасом и Вашингтоном."Я обращаюсь с призывом... к простым людям Колумбии, к её общественным движениям, к её политическим силам и к колумбийским военным... ради совершенного единства с Венесуэлой, чтобы никто не смел посягать на суверенитет наших стран", — заявил Мадуро.Позднее президент США Дональд Трамп подвел итоги года, но промолчал про Венесуэлу. В своей речи американский лидер сделал акцент на внутренней политике и экономических достижениях, не коснувшись внешнеполитических кризисов, включая ситуацию вокруг Венесуэлы. Прогноз телеведущего Такера Карлсона о возможном объявлении войны Венесуэле в ходе этого обращения не подтвердился. Ранее Карлсон заявлял о такой возможности, однако Трамп ограничился внутриполитической риторикой, оставив без комментариев внешнеполитические вызовы, включая ультиматум Каракасу, озвученный накануне.Стоит отметить, что американская палата представителей отклонила резолюцию, которая запретила бы проводить боевые действия против Венесуэлы без одобрения конгресса.По информации РИА Новости, 211 законодателей проголосовали за, против выступили 213. Ранее агентство Reuters сообщило, что власти Венесуэлы обратились к Совбезу ООН с просьбой о заседании по поводу "продолжающейся агрессии США".В то же время Дональд Трамп заявил, что армия США является самой сильной армией мира, и это "неоспоримо"."У нас теперь самая мощная армия в мире, и это неоспоримо. Я восстановил американскую мощь, урегулировал восемь войн за 10 месяцев <...> и закончил войну в Газе, принеся впервые за 3 тысячи лет мир на Ближний Восток, а также добился освобождения заложников, как живых, так и погибших", — отметил глава Белого дома.Особое внимание президент уделил поддержке военных, объявив о специальной "военной выплате" в размере 1776 долларов для более чем 1,45 миллиона военнослужащих перед Рождеством.Фронтовая сводка Дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Данные о результатах отражения атаки обнародовало Минобороны РФ.Согласно официальному сообщению, основная часть ударов пришлась на период с 23:00 мск 17 декабря до 07:00 мск 18 декабря, когда было сбито 47 дронов. Наибольшее количество БПЛА — 31 единица — уничтожено над территорией Брянской области. Ещё 4 беспилотника сбиты над Белгородской областью и 3 — над Ростовской областью. Над акваторией Черного моря и Республикой Крым перехвачено по 5 и 4 воздушные цели соответственно.Суммарно за весь ночной период, с 20:00 мск 17 декабря, силы ПВО нейтрализовали 77 вражеских дронов. Ранее ведомство сообщало об отражении атак беспилотников и в предыдущие сутки, а также о последствиях на земле в Ростовской области, где в результате ударов были погибшие и пострадавшие среди гражданского населения.По данным губернатора Ростовской области, под удар попали Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог. В результате атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа погибли, трое получили ранения.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Купянском направлении идут тяжелые бои в западной части города Купянска. Украинские формирования местами продвигаются вперед, однако несут значительные потери от огня российской артиллерии, ударов беспилотников и авиации.На Гуляйпольском направлении подразделения ВС РФ при поддержке авиации продолжают продвижение в городе Гуляйполе. Освобожден населенный пункт Герасимовка. Активные бои ведутся в районах Заречного, Братского и Андреевки. Противник пытается контратаковать севернее и формирует оборону по линии Воздвижевка - Верхняя Терса.На Северском направлении отмечено продвижение российских войск в районах Петровского и Васюковки. Продолжаются бои за населенный пункт Резниковка, а также в районе Озерного и в лесных массивах западнее Дибровы.На Константиновском направлении идут уличные бои в Константиновке, сражения у Веролюбовки, позиционные столкновения в районе Берестка и Степановки.На Харьковском направлении населенный пункт Вильча почти освобожден, бои идут на его южных окраинах. Также продолжаются столкновения у Прилипки, отмечено продвижение российских войск в районе Волчанских Хуторов.В Брюсселе 18 декабря стартовал саммит ЕС, на котором, как ожидается, могут быть приняты решения об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины. Подробнее — в материале Призрак ГРУ в Бельгии, меньшинство против. Что происходит на саммите ЕС по активам РФ.

