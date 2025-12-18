https://ukraina.ru/20251218/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-18-dekabrya-1073278735.html

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 18 декабря

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 18.12.2025

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. По его словам, ВС РФ развивают наступление в районе Северска, а также продолжают продвигаться в Днепропетровской и Запорожской областях. Вместе с этим ВСУ предпринимают отчаянные контратаки под Купянском.

