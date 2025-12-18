Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 18 декабря - 18.12.2025 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 18 декабря
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 18 декабря - 18.12.2025 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 18 декабря
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 18.12.2025
2025-12-18T10:04
2025-12-18T10:08
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. По его словам, ВС РФ развивают наступление в районе Северска, а также продолжают продвигаться в Днепропетровской и Запорожской областях. Вместе с этим ВСУ предпринимают отчаянные контратаки под Купянском.
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 18 декабря

10:04 18.12.2025 (обновлено: 10:08 18.12.2025)
 
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, ВС РФ развивают наступление в районе Северска, а также продолжают продвигаться в Днепропетровской и Запорожской областях. Вместе с этим ВСУ предпринимают отчаянные контратаки под Купянском.
