Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 18 декабря
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 18.12.2025
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. По его словам, ВС РФ развивают наступление в районе Северска, а также продолжают продвигаться в Днепропетровской и Запорожской областях. Вместе с этим ВСУ предпринимают отчаянные контратаки под Купянском.
10:04 18.12.2025 (обновлено: 10:08 18.12.2025)
По его словам, ВС РФ развивают наступление в районе Северска, а также продолжают продвигаться в Днепропетровской и Запорожской областях. Вместе с этим ВСУ предпринимают отчаянные контратаки под Купянском.