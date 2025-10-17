https://ukraina.ru/20251017/putin-perekhvatyvaet-trampa-dukh-ankoridzha-vernulsya-1070258186.html

"Путин перехватывает Трампа": дух Анкориджа вернулся?

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже через две недели. В Венгрии создан оргкомитет по подготовке визитов двух лидеров, сообщил глава правительства этой страны Виктор Орбан

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0f/1067078475_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8b8be3c04e307017a6d4187c9cbe3665.jpg

В этой новости, которая стала известна после самого продолжительного телефонного разговора Путина и Трампа накануне вечером, неожиданностей две – встреча может состояться и в Венгрии. Причём эта информация ошарашила и европейцев, и Зеленского, который в эти часы находится в Вашингтоне, куда прилетел за новой порцией поддержки, прежде всего военной.Почему важна встреча лидеров России и США и в чём символизм Будапешта как места переговоров – анализировали эксперты в своих блогах.Политолог Алексей ЧеснаковПутин перехватывает Трампа. Анонс встречи Путина и Трампа в Будапеште в преддверии завтрашней встречи последнего с Зеленским – сильный ход Москвы, который интересно закручивает переговорный трек. Необходимо учитывать несколько моментов.Встреча с Зеленским вторична. Она будет проходить уже после разговора Путина и Трампа и в преддверии крупной личной встречи лидеров России и США в ближайшее время. Контакт Москвы и Вашингтона выходит на первый план, а коммуникация с Киевом становится фоновым событием.Символизм Будапешта важен. Здесь много политико-дипломатических треков: и параллели с Будапештским меморандумом, и симпатии Венгрии и лично Орбана к России, и вопросы энергетического партнёрства ряда стран ЕС с Москвой. Всё это будет играть на усиление эффекта встречи Путина и Трампа.Внутриевропейский раскол усиливается. Брюссель, вероятно, в шоке от такого анонса. Противники официального курса ЕС внутри самого союза получают дополнительную поддержку. Конфликтные линии будут усиливаться и углубляться.Всё это не означает, что завтра на встрече Трампа и Зеленского не будут анонсированы неприятные решения для Москвы. Они вполне вероятны. И в этом смысле Трамп довольно последователен. Пока всё указывает на то, что он стремится исчерпать аргументы сторон для продолжения конфликта: Киев может получить оружие, которое не изменит ход конфликта, а Москве может быть продемонстрирована привлекательная перспектива его скорейшего завершения (частичное снятие санкций, торговля, энергетика).Общественный деятель Максим ГольдарбВстреча Трампа с Путиным – это хорошо. Хоть маленькие, но всё-таки шажки от ядерной пропасти к миру. Отказ Зеленского от встречи с Путиным в Москве – это плохо. Это новые смерти, которых можно было бы избежать. Понятно, что:Говорить, что кто-то из верхних двоих кого-то переиграл, очень рано и глупо: игра идёт, в неё теперь по полной вовлечён Трамп с присущим ему азартом и жаждой выигрыша. Сегодня западный блок мощнее и сплочённее, кто бы что там ни рассказывал, в силу общей экономической мощи, власти над СМИ, общих давних интересов, общей неприязни к РФ, общей задачи вернуть себе доминирование.Разрушение врага было бы отличным примером и вариантом заставить другие, почувствовавшие себя самостоятельными, страны замолчать и слушаться. Так что процесс, кровавый для Украины и чрезвычайно прибыльный для организаторов и верховных участников, продолжается.Политический аналитик Александр ЮнашевВ Европе не знают, как реагировать на предстоящую встречу Трампа и Путина в Будапеште. Британский Telegraph назвал переговоры Трампа и Путина "ударом по Европе", немецкий Die Zeit подмечает, что встреча Трампа и Зеленского была саботирована, а украинцы, видимо, захвачены врасплох.Другие европейские издания по большей части ограничились информационными сообщениями, что, мол, встреча состоится, а часть из них и вовсе проигнорировала эту новость. Думаю, это вызвано тем, что реакции от европейского истеблишмента ещё нет, вот и журналисты не понимают, что делать.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаВиктор Орбан, премьер-министр Венгрии, должно быть, чувствует себя котом, которому достались сливки, сообщает европейский редактор британского издания Джеймс Крисп. Перечисляя различные прегрешения Орбана перед евроатлантизмом, такие как неприятие Зеленского, западных санкций против России, раскол европейского единства по украинскому вопросу и постоянный контакт с Трампом, даже во время его паузы между президентствами, а также собственную, несогласованную с ЕС дипломатию в виде полётов в Москву и Пекин, выход Венгрии из МУС и т.д."Выбор Венгрии в качестве места проведения саммита согнал улыбку с лица ЕС. Блок в значительной степени отошёл на второй план в мирных переговорах по Украине и недоволен той второстепенной ролью, которую он сыграл в мирном плане по сектору Газа", – беспокоится Крисп.Подчёркивая, что "страна, которую почти все члены и институты ЕС подвергли остракизму, теперь оказалась в центре внимания Трампа, который считает, что блок был создан для того, чтобы обмануть США". Предоставление Орбану возможности провести мирный саммит – это не просто награда за лояльность. Это также усилит стремление Белого дома вывести MAGA на мировой уровень, прежде всего в ЕС, резюмирует Крисп.Так и хочется сказать – а чего они ожидали? Если годами с высокомерием, основанным на неподкреплённых амбициях, отказываться от диалога со значимыми и даже определяющими странами, такими как Россия, то рано или поздно саммиты и переговоры начинаются на других, неподконтрольных площадках. Раньше это был Ближний Восток, теперь – уже Венгрия. По мере эрозии ЕС будут появляться и другие, "несогласованные" с Брюсселем площадки.Хотя определённая интрига сохраняется. Хватит ли у Трампа возможностей продавить полёт российского борта №1 через территорию стран, недружественных России? Иначе в Венгрию не попасть.Американист Алексей НаумовПомните, когда в российско-американских отношениях последний раз был решающий, поворотный момент? Когда Уиткофф приезжал в Москву. Потом была Аляска. В этот раз поворотным был телефонный разговор перед встречей Трампа с Зеленским. После неё ожидается встреча на высоком уровне.Трамп очень не хочет вставать на путь борьбы с Россией, но хочет добиться своего. На какие компромиссы будет готова Россия? Ждём встречи.Американист Дмитрий ЕвстафьевНе то чтобы было критично выждать ночь, не комментируя телефонный разговор В.В. Путина и Д. Трампа. В этот раз всё было довольно прозрачно с самого начала. Хотя бы потому, что комментировать было нечего, кроме:Всё остальное, что накопилось за ночь в информационном пространстве, есть домыслы и интерпретации при минимуме фактов. Скажу две вещи.Первое: важную роль сыграло то, что предшествовало телефонному разговору. Второе: по результатам имеется некий политико-информационный продукт в виде некоего "прогноза". И именно его будет продавать Трамп. Вся вчерашняя мизансцена после звонка сконструирована Трампом для оказания давления на своих евроатлантических "союзников".Вопрос в другом: насколько эти союзники были к ней готовы (сильно не уверен). И насколько они смогут относительно оперативно дать на это ответ. Тут ситуация несколько сложнее. С одной стороны, евроатлантисты были совершенно уверены в том, что у них получится затянуть Трампа в конфликт. Достаточно вспомнить самоуверенное поведение М. Рютте и особенно Зеленского. С другой – разлад внутри стран евроатлантического мира сейчас колоссальный, все "национальные" правительства слабы. И не уверен, что фон дер Ляйен готова сейчас выходить на первый план.Читайте также: Трамп перед встречей с Зеленским отправился в разведку с Путиным: Tomahawk отошли на второй план

