Орлов о крылатых ракетах США: "Томагавк" создавали для ядерной атаки со стороны Северного полюса

Американские "Томагавки" представляют серьезную угрозу для России, будучи стратегическим оружием, изначально создававшимся для ядерных ударов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов

Эксперт призвал серьезно отнестись к потенциальным поставкам американских крылатых ракет Украине. "Томагавк" — это достаточно серьезная ракета и сбрасывать ее со счетов ни в коем случае нельзя", — подчеркнул Орлов.Он напомнил о заявлении заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева относительно характера возможного применения этих ракет. Эксперт раскрыл первоначальное предназначение этих ракет. "Эти ракеты создавались для атаки нашей инфраструктуры со стороны Северного Ледовитого океана. Существовал стратегический план атаки нашей территории "Томагавками" в ядерном исполнении со стороны Северного полюса", — указал собеседник издания.Но самое примечательное, подытожил Орлов, что американцы могут увеличить производство "Томагавков", чтобы "выдавать" их киевскому режиму.Полный текст интервью "Владимир Орлов: Украина может получить "Томагавки" весной, но есть способ сделать их запуски невозможными" на сайте Украина.ру.Про новые успехи ВС РФ на разных участках фронта в материале: "Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска" на сайте Украина.ру.

