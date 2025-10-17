Главы правительств Словакии и Украины ведут "конструктивные" переговоры - 17.10.2025 Украина.ру
Главы правительств Словакии и Украины ведут "конструктивные" переговоры
Главы правительств Словакии и Украины ведут "конструктивные" переговоры - 17.10.2025 Украина.ру
Главы правительств Словакии и Украины ведут "конструктивные" переговоры
В словацком Кошице проходят переговоры глав правительств Словакии и Украины. Об этом сообщают пресс-службы премьер-министров двух государств.
2025-10-17T14:03
2025-10-17T14:03
Переговоры Юлии Свириденко и Роберта Фицо проходят успешно, констатируют и в Братиславе, и в Киеве. По словам Фицо, "совместные переговоры между правительствами Словацкой Республики и Украины дают хорошие результаты".Премьер-министр Словакии заявил, что "поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", считая приоритетом "окончание войны и прекращение эскалации".Свириденко охарактеризовала мероприятие как продолжающиеся "совместные консультации правительств". Она поблагодарила коллегу за прием."Продолжаем конструктивный украино-словацкий диалог и сотрудничество на практических уровнях. Усиление давления на агрессора, принуждение его к миру, защита критической инфраструктуры и европейское единство – это не просто политические лозунги, а жизненная необходимость. Эти и другие темы сегодня являются ключевыми в наших обсуждениях", - сказано в публикации аккаунте Свириденко.Тем временем глава соседней Венгрии Виктор Орбан заявил о подготовке переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом в Будапеште. Венгрия, как и Словакия, выражают особое мнение по украинской проблеме, дистанцируясь от Еврокомиссии и радикальных русофобов в правительствах ЕС. Будапешт и Братислава заявляли о критической зависимости от импорта российских газа и нефти, о неспособности Брюсселя помочь им в решении этой проблемы и оказать влияние на деструктивную политику Киева. В 2025 году ВСУ неоднократно наносили удары по нефтепроводу "Дружба", поставлявшему нефть поступает в Евросоюз. Венгрия и Словакия испытывали перебои с поставками. Зеленский предлагал им полностью отказаться от импорта из России. Ранее в новостях: ВСУ вновь атаковали нефтепровод "Дружба"Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Встревоженный Зеленский, провалы ВСУ, "горькая ирония" для Киева. Хроника событий на 13:00 17 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Главы правительств Словакии и Украины ведут "конструктивные" переговоры

14:03 17.10.2025
 
В словацком Кошице проходят переговоры глав правительств Словакии и Украины. Об этом сообщают пресс-службы премьер-министров двух государств.
Переговоры Юлии Свириденко и Роберта Фицо проходят успешно, констатируют и в Братиславе, и в Киеве.
По словам Фицо, "совместные переговоры между правительствами Словацкой Республики и Украины дают хорошие результаты".
Премьер-министр Словакии заявил, что "поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", считая приоритетом "окончание войны и прекращение эскалации".
Свириденко охарактеризовала мероприятие как продолжающиеся "совместные консультации правительств". Она поблагодарила коллегу за прием.
"Продолжаем конструктивный украино-словацкий диалог и сотрудничество на практических уровнях. Усиление давления на агрессора, принуждение его к миру, защита критической инфраструктуры и европейское единство – это не просто политические лозунги, а жизненная необходимость. Эти и другие темы сегодня являются ключевыми в наших обсуждениях", - сказано в публикации аккаунте Свириденко.
Тем временем глава соседней Венгрии Виктор Орбан заявил о подготовке переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом в Будапеште.
Венгрия, как и Словакия, выражают особое мнение по украинской проблеме, дистанцируясь от Еврокомиссии и радикальных русофобов в правительствах ЕС. Будапешт и Братислава заявляли о критической зависимости от импорта российских газа и нефти, о неспособности Брюсселя помочь им в решении этой проблемы и оказать влияние на деструктивную политику Киева.
В 2025 году ВСУ неоднократно наносили удары по нефтепроводу "Дружба", поставлявшему нефть поступает в Евросоюз. Венгрия и Словакия испытывали перебои с поставками. Зеленский предлагал им полностью отказаться от импорта из России.
Ранее в новостях: ВСУ вновь атаковали нефтепровод "Дружба"
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Встревоженный Зеленский, провалы ВСУ, "горькая ирония" для Киева. Хроника событий на 13:00 17 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
