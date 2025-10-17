https://ukraina.ru/20251017/cpetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-shag-za-shagom-armiya-rf-dvizhetsya-vpered-no-eto-esche-ne-razgrom-vsu-1070182911.html

Cпецоперация на минувшей неделе. Шаг за шагом армия РФ движется вперед, но это еще не разгром ВСУ

Cпецоперация на минувшей неделе. Шаг за шагом армия РФ движется вперед, но это еще не разгром ВСУ - 17.10.2025 Украина.ру

Cпецоперация на минувшей неделе. Шаг за шагом армия РФ движется вперед, но это еще не разгром ВСУ

Летне-осенняя кампания в зоне проведения спецоперации на юге-востоке Украины близка к завершению. Впереди — четвертая военная зима. Обстановка на всех направлениях для нашей армии в целом складывается благоприятно, а на ключевых участках фронта ВС РФ имеет существенные успехи.

2025-10-17T06:15

2025-10-17T06:15

2025-10-17T06:15

эксклюзив

украина

россия

киев

вооруженные силы украины

впк

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057898352_0:110:1600:1010_1920x0_80_0_0_74c2df35f275211b0e0a19e8d4f54b9b.jpg

Войска группировок, задействованные в СВО, владеют оперативно-стратегической инициативой и успешно продвигаются в глубину обороны противника.На Харьковском направлении группировки войск "Запад" и "Север" продолжают вести наступательные действия на нескольких участках в Харьковской области. Наиболее жаркий, приковавший повышенное внимание участок фронта - Купянск по обе стороны реки Оскол. Минувшую неделю здесь шли упорные и ожесточенные бои, как в городской черте, так и в окрестностях города. Одна из основных задач - полностью отсечь логистические маршруты переброски сил и средств для обороняющихся сил противника, взять под полный огневой контроль все дороги и транспортные развязки в Купянской агломерации. Одновременно с этими действиями-наносить удары по тыловым военно-промышленным объектам, включая Харьков.Подразделения российской армии активными действиями освободили населенный пункт Боровская Андреевка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Садовое, Куриловка, Песчаное, Богуславка, Шийковка, Купянск. Продолжаются боестолкновения в районе Волчанска (левый берег реки Волчья), по направления к Липцам со стороны Травянского водохранилища. Подразделения ВСУ сосредоточили значительные силы для проведения атаки для возврата контролируемых ранее позиций в районе Волчанска. Для этого штурмовые части 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригад противника были усилены мобилизованными бойцами. Но, пытаясь несколько раз контратаковать, понесли потери.Наши штурмовики сосредотачивают основные усилия в районе лесного массива Синельниково. Параллельно с этим, наступление активно развивается на восточном фланге оперативного участка. Здесь российские подразделения осуществляют наступательные действия на участке, охватывающем населенные пункты Меловое и Хатнее.На Южно-Донецком направлении российские войска ведут наступление по широкому фронту от Новогригоровки в сторону Успеновки. В районе населенного пункта Полтавка продолжаются интенсивные бои, армейские подразделения продвигаются к центру села. Кроме того, отмечается продвижение наших войск вблизи Вербового и в окрестностях Алексеевки. На Покровском направлении продолжаются активные боевые действия. В районе Мирнограда фиксируются интенсивные столкновения. Штурмовым группам при поддержки боевой техники и артиллерии удалось достичь тактических успехов, продвинувшись в южных кварталах города Покровска. Южная часть населенного пункта Молодецкое, а также восточные районы Родинского, в настоящее время контролируются российскими войсками.Северское направление. Военнослужащие ВСУ в городе Северск (ДНР) применяют объекты гражданской инфраструктуры для осуществления боевых задач оборонительного характера. Как отмечают наши военные эксперты, украинские подразделения в Северске, как и на других участках линии боевого соприкосновения, используют мирное население в качестве живого щита, а гражданские объекты – для размещения своих позиций. Вследствие интенсивных боев вся инфраструктура города подверглась полному разрушению.Краснолиманское направление. Согласно официальному сообщению Минобороны РФ, расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" из состава 25-й армии Западной группировки войск успешно ликвидировал временный пункт дислокации ВСУ, а также его личный состав и технику. Так, после получения разведывательных данных о местоположении противника, военнослужащие незамедлительно приступили к нанесению удара. Артиллеристы также ликвидировали замаскированные позиции противника на территории Сумской области, используя гаубицы "Гвоздика". В Минобороны РФ сообщили, что артиллерийские расчеты, действуя в тесном взаимодействии с передовыми разведывательными группами и операторами БПЛА, осуществляют прицельные удары по укрепленным пунктам, местам скопления пехотных подразделений, боевой технике, а также по опорным и огневым позициям подразделений ВСУ.Военнослужащие группировки войск "Восток" успешно выполнили операцию по уничтожению автомобильной техники, оснащенной системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также опорного пункта ВСУ на территории Днепропетровской области. Разведывательные подразделения, осуществляющие воздушное наблюдение, обнаружили перемещение пикапов противника с РЭБ и живой силой. По выявленным целям незамедлительно были применены FPV-дроны, управляемые операторами по оптоволоконной связи. В населенном пункте Новогригоровка Запорожской области украинские военные практикуют минирование тел своих погибших сослуживцев. Данную информацию предоставил стрелок 60-й мотострелковой бригады "Восток" с позывным Капрал. По его словам, украинская сторона не производит эвакуацию своих павших, оставляя их на местах боев. Помимо этого, по словам штурмовика, раненые украинские солдаты также остаются без помощи, что приводит к их гибели на поле боя.Стоит также отметить, что на этом фоне сообщений о каких-либо успехах оперативного уровня по-прежнему маловато. Боевые действия как велись возле Красноармейска/Покровска, Купянска, Волчанска или Константиновки, так и ведутся в этих районах и в настоящее время. И даже если в ближайшее время будет окончательно взят тот же Купянск, для ВСУ подобный вариант развития обстановки не закончится крупномасштабной катастрофой. Купянск (в произношении этого райцентра даже не все могут правильно поставить ударение) — далеко не Сталинград и не Курск, и тем более не Берлин.То есть пока основной вывод из анализа обстановки все тот же — противник в ходе СВО так и не потерпел на данном этапе каких-либо разгромных поражений (скажем так, сокрушительного характера), которые радикальным образом повлияли бы на настроения военно-политического руководства в Киеве, сделали бы для Украины продолжение дальнейшей вооруженной борьбы делом абсолютно бесперспективным и вынудили бы украинское военно-политическое руководство к мирным переговорам. А без подобных поражений войны не выигрываются. Они выигрываются только нокаутом. По очкам в вооруженном конфликте победить никак нельзя. Да и никто не побеждал ранее.Неуступчивость и показной гонор украинского руководства на всех предыдущих переговорах именно этим и объясняется — в Киеве рассчитывают если и не выиграть в этом вооруженном противостоянии, то хотя бы в значительной степени завершить конфликт на своих условиях. И эти настроения основываются только на одном —положение ВСУ на фронтах временами, безусловно, критическое, но никакого Ватерлоо для Украины еще так и не случилось. Несмотря на значительные трудности с мобилизационными мероприятиями, морально-психологическая атмосфера, царящая в самых широких слоях украинского общества, позволяет рассчитывать руководству в Киеве на продолжение вооруженной борьбы.Некоторые эксперты прямо говорят о предстоящем коллапсе обороны ВСУ, обвале украинского фронта либо его каскадном обрушении. В подобное, разумеется, хотелось бы верить, но оставаясь на реалистичных позициях, следует отметить, что наступательные действия двух-трех российских бойцов на мотоциклах в боях за очередной населенный пункт, например, Отрадное (а именно так развиваются бои на большинстве направлений в зоне СВО) вряд ли приведут российскую армию к быстрому выходу к Осколу или Днепру, либо стремительному блокированию Харькова.Скорее всего, Вооруженные силы Украины в предстоящей зимней кампании 2026 года хотя и будут постоянно отступать, теряя одну деревню за другой, но сохранят боеспособность и в целом удержат фронт.На мой взгляд, самым существенным образом на изменение обстановки в ходе СВО может повлиять радикальное усиление интенсивности ударов средств воздушного нападения ВС РФ по объектам на территории Украины, которые должны принять характер воздушных операций (более того, воздушного наступления). И это должно сочетаться с наступательными действиями группировок российской армии на всех направлениях.К примеру, полное уничтожение объектов энергетики Украины может самым существенным образом приблизить конец СВО. Но подобные удары должны осуществляться методично, целеустремленно, без перерывов, иметь характер операции. К примеру, определили объекты поражения. Зарядили необходимое количество средств поражения. Установили сроки. И без колебаний и перерывов довели дело до конца. Только так можно рассчитывать на успех.К подобным операциям можно отнести и удары по коммуникациям (железнодорожным направлениям, узловым станциям, тяговым подстанциям, локомотивам и подвижному составу), пунктам высших звеньев государственного и военного управления, гидротехническим сооружениям и мостовым переходам (напомним, на данном этапе все мосты через Днепр функционируют бесперебойно).Подобные массированные удары в сочетании с непрекращающимися наступательными боевыми действиями на всех направлениях фронта могут привести к самым существенным изменениям в ходе СВО. Каким-то другим способом добиться успеха в вооруженном противостоянии вряд ли возможно. Собственно, такая картина уже четко прослеживается в течение последних дней. Практически в ежесуточном режиме воздушные и наземные средства поражения российской армии наносят комплексные, точечные удары по энергоресурсам и военно-промышленным предприятиям Украины.На Украине отключена электроэнергия в 7 областях, в метро Киева нет света. По всей стране отмечаются массовые отключения электроэнергии. Проблемы с электричеством отмечаются в семи областях, в том числе в Сумской, Харьковской, Полтавской областях.Специальная военная операция стала своеобразным "ускорителем" для организационных и тактических изменений в российской армии. То, что раньше обсуждали в теоретических докладах и на конференциях, внезапно потребовало практического решения в условиях боевой интенсивности на линии боевого соприкосновения.Фактический переход нашей армии к корпусной системе не был заранее спланированной реформой. Он возник как вынужденная реакция на требования управления большими, разнородными группировками войск и обеспечения непрерывного притока пополнения на фронт. Корпусная структура показала ряд практических преимуществ:- более гибкое распределение сил между фронтовыми участками;- централизованная логистика и упрощённая координация межвидовых группировок;- увеличение устойчивости управления при интенсивных процессах убыли и пополнения первых эшелонов людьми и техникой.Одновременно проявились и издержки, так как уровень армейских корпусов требует другой шкалы обеспечения, зрелых штабных процедур и обученных офицеров среднего и старшего звена. Там, где кадровый состав и тыловая инфраструктура не успевали за новой формой, корпусная модель пока что создает точки напряжения и подчас снижает оперативную гибкость и мобильность.Касательно тактических и технических инноваций. Одним из наиболее ярких феноменов стал всплеск "народной инновации" — быстрый распространенный приток тактических решений от фронтовых пользователей техники и энтузиастов ВПК. Примеры известны:- массовое внедрение FPV-дронов для корректировки огня и штурмовых действий;- DIY-решения для радиоэлектронной разведки и постановки помех;- локальные самодельные БПЛА и модификации штатного вооружения под конкретные тактические задачи.Эти новации приходили не сверху, а снизу, когда бойцы и мелкие инженерные группы быстро тестировали и встраивали идеи в окопную практику. Центр тяжести сместился — от формальной громоздкой модели сверху вниз к полевому кустарному изобретательству и рационализаторству. На примере тех же дронов и антидроновой защиты и маскировки боевой техники.Специальная военная операция в который раз наглядно показала, что организационные преобразования не смогут работать без устойчивой тыловой системы. Переход на корпусную модель и массовое применение робототехники требовали новых логистических решений: хранилища, ремонтные базы, быстрая пополняющая цепочка. Пополнение частей личным составом и техникой при высокой интенсивности боевых действий стало ключевым фактором сохранения боеспособности.Подробнее об отдельных операциях ВСМ РФ - в статье Геннадия Алёхина " ВСУ теряют позиции на берегу Оскола и бросают в бой "нестандартные резервы"

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

эксклюзив, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, впк, сво