"Чёрная зима" приведёт к бунту. Эксперты и политики о ситуации на Украине

В украинском экспертном сообществе обсуждают, помогут ли Киеву "Томагавки", состоится ли этой зимой отопительный сезон, а если нет, то не взбунтуются ли люди в замерзающих городах.

Власти уверяют, что отопительный сезон пройдёт так, как надо. Но если ВС РФ так разносят сейчас украинскую энергетику, то каким будет на самом деле этот сезон, задаётся вопросом покинувший страну экс-советник ОП Алексей Арестович*.По его мнению, украинские власти своим заявлением о сокращении срока отопительного сезона сначала проверили общественную реакцию, увидели результат и пошли на попятную (пообещав, что начнут и закончат отапливать жилища вовремя)."Формально он (отопительный сезон — ред.), конечно, может стартовать, могут сказать: вот смотрите, 200 домов в районе у вас не отапливаются, но в соседнем районе два дома-то запитали. То есть, он начался вовремя, отопительный сезон, что ж вы так зря (жалуетесь — ред.)...", - сказал Арестович* в интервью журналисту Александру Шелесту*.Всё это - на фоне продолжающейся войны, в которой Киев находится не в лучшем положении — в ВСУ давно ощущается острая нехватка личного состава. Экс-советник ОП отметил, что для украинской власти в такой ситуации возникает развилка — либо надо заключать мирное соглашение, либо усиливать мобилизации."Никакого другого выхода у Украины нет, никакие "Томагавки" мира, переданные сюда и запущенные по России, не решают проблему удержания линии фронта", - заявил он, добавив, что ВСУ нужна пехота, а её нет — вот и придётся её как-то набирать.Арестович при этом не исключил возможность народного бунта против ужесточённой мобилизации - "в сочетании со страданиями от техногенного кризиса, связанного с отсутствием электрики, отопления и канализации". Он напомнил, что в одном из районов Киева люди уже перекрывали дорогу, поскольку двое суток сидели без электроэнергии и без воды, подчеркнув, что "это только начало".В общем, украинским властям придётся столкнуться с рядом серьезнейших вызовов, поскольку ВС РФ продолжают бить по объектам энергетики, между тем даже какие-то подходы к решению этих грядущих кризисов пока еще не намечены, считает эксперт. Он пояснил, что, например, нет плана перевода энергетики в режим ЧС, нет и плана изменений тех аспектов внутренней политики, которые мешают мобилизации."Значит, мобилизация может быть насильственной. А насильственная мобилизация в сочетании с гуманитарным кризисом техногенным — это очень серьёзная перспектива бунта", - считает Арестович.На линии боевого соприкосновения дела у киевского режима идут плохо. Как сообщает популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свои источники, Генштаб ВСУ в очередной раз попросил у Зеленского добиться остановки боевых действий, поскольку необходимо срочно стабилизировать фронт, резервов для затяжной войны нет."На Банковой готовы пойти на ряд условий Трампа, чтобы усилить давление на Кремль, а Зеленский готов объявить выборы", - информирует тг-канал.А пока мы на Украине имеем дело с узурпацией власти, считает экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*. Он в эфире одного из каналов выразил уверенность в том, что эта статья УК (об узурпации — ред.) будет непременно предъявлена Зеленскому "в своё время, когда будут выписывать подозрение".Комментируя историю с лишением мэра Одессы Труханова украинского гражданства в связи с обнаружением у него российского паспорта (Труханов это отрицает), Мосийчук обратился к Зеленскому, задав вопрос - не боится ли тот, что так можно и на себя выйти?В любом случае, факт наличия или отсутствия у мэра Одессы гражданства РФ должен бы устанавливать суд, а не СБУ, спецслужба могла лишь собрать документы, считает политик. Он также отметил странности в поведении мэров других украинских городов — они молчат. А ведь "завтра придут и за ними".А Одессу теперь "разорвут в хлам", будут грабить, добавил Мосийчук. По его словам, "узурпация власти Зеленским начинает просто зашкаливать".Зашкаливает и процесс мобилизации (которую предполагается ещё и усилить). Так украинские СМИ и паблики сообщают о массовых задержаниях военных в Тернополе, которые, по утверждению местных активистов, похищали людей, пытали и отбирали автомобили при проведении мобилизации."Они удерживали в подвалах парней, ожидая финансового вознаграждения за то, чтобы их не мобилизовали. Недавно облили одного мужчину горючим веществом и заставили голым бегать вокруг машины. Очень много очень плохих дел они делали", - приводит УНИАН слова одного из активистов.Сообщается, что военных (украинские паблики писали, что это "боевые подразделения") подключили к мобилизации в Тернополе после массовой драки с участием военкомов, гражданских и полиции.Но здесь нет никакой глубины и скрытого смысла, считает находящийся в Лукьяновском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский."Все, что делает власть зеленского (политик принципиально пишет фамилию своего бывшего соратника с маленькой буквы — ред.) и её структурные подразделения, от захвата власти в Одессе до бусификации, делается ради денег.То есть, это примерно тоже самое, когда на посты таможни вдруг привлекаются СБУ-шники. От этого не становится меньше контрабанды, от этого СБУ-шники становятся в доле. Так и тут. Местные вояки хотят долю с потоков ТЦК. Людоловство слишком прибыльный бизнеса, чтобы стоять в стороне!", - пояснил нардеп в своём блоге.В свою очередь, Мосийчук предвидит рост революционных настроений на Украине в грядущую "чёрную зиму", а она будет именно такой, поскольку не будет не только света, но и тепла. Тогда, по словам экс-нардепа, "в (городах)- миллионниках эти дома превратятся в гробы бетонные… и люди будут вытолкнуты на улицу, и они начнут совершенно вести себя по-другому".Вообще нынешняя власть погружает Украину в средневековье, уничтожает мультикультурную страну, планируя завезти мигрантов, которые и слова против не скажут — и править спокойно. Этот план уже реализуется, люди это видят, протест зреет. Пока молчат. Однако, продолжил Мосийчук, зимой этот страх может быть перебит уже другими страхами — и "люди рано или поздно взорвутся".По мнению экс-нардепа, именно поэтому Зеленский хочет добиться зимнего перемирия, на Банковой эту угрозу бунта хорошо чувствуют.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — "Выяснились подробности ударов по газодобывающей и компрессорной инфраструктуре Украины" Подробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Воспитывать бомбистов со школьной скамьи. Украинские и российские эксперты и политики о ситуации в стране"

